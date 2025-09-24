Lahja Espoon ja maailman lapsille – Espoon seurakunnat istuttaa puita Tansaniaan

Puuntaimet ovat lahja Espoon ja maailman lapsille. Puiden istuttamisella ja ympäristötyöllä hillitään ilmastonmuutosta. Puita lapsille -hankkeessa on istutettu tähän mennessä yhteensä noin 7500 puuta Morogoron hiippakunnan alueen kahteen kylään: Kilosaan ja Ebenezeriin.

– Istutetut taimet, mango, guava ja tiikki, ovat erittäin merkittäviä meidän jatkomme kannalta. Hedelmistä saa ruokaa ja tiikkipuuta voi myydä. Kyse on ihmisten elannosta ja mahdollisuuksista elää täällä Kilosassa, kertoo Kilosan evankelis-luterilaisen seurakunnan ympäristötyöryhmän puuhamies Shedrack Mlewa, 69.

Puut auttavat ilmastonmuutoksen torjunnassa



Pitkään ympäristö- ja luontoasioita alueella seurannut Mlewa kuvailee Kilosan ympäristöä kuihtuneeksi. Aluetta kurittavat yhtä lailla kuivuus kuin tulvat. Ensin kärsitään pitkistä kuivista kausista vailla kunnon sadetta. Kun sadetta kuukausien kuivan jakson jälkeen tulee hurjasti, ei kuivunut maaperä pysty imemään vettä riittävästi. Kilosassa tulviva Mkondoa-joki on vienyt mukanaan paljon.

– Niin kasvit kuin eläimetkin kärsivät ja kuolevat näihin olosuhteisiin, Mlewa sanoo.

Kilosan pikkukaupungissa istutustyössä on ollut mukana seurakunnan ja paikallisten aikuisten lisäksi Kilosan yläkoululaiset. Catherin, 13, osallistui koulunsa kanssa talkoisiin lokakuussa 2024

Catherin sanoo maiseman muuttuneen puiden myötä aivan toisenlaiseksi kuin ennen.

– Aikaisemmin siinä ei kasvanut muuta kuin ruohoa. Puut ovat kyllä vielä aika pieniä. Toivon, että puuni kasvavat suuriksi, Catherin sanoo.

Mitä espoolaisperhe tuumaa Puita lapsille -hankkeesta?



Juulia Châu on yksi espoolaisvanhemmista, joiden lapsen syntymän ja kasteen merkiksi on istutettu puu Tansaniaan. Kaksivuotiaan Eliaksen äiti sanoo:

– On tosi hienoa, että seurakunta tekee tällaista kehitysyhteistyötä. Me elämme globaalissa, yhteisessä maailmassa, eikä avun antaminen voi olla tärkeää vain omassa maassa. Minusta tämä on älyttömän hyvä kampanja.

Juulia Châu toimii luokanopettajana ja on opettanut opettaa alakoulussa myös ympäristötietoa. Hän sanoo, että suomalaiskouluissa lapset saavat jo varhaisessa vaiheessa tietoa ympäristöaiheista ja kestävästä kehityksestä. Juulia pitää tiedon lisäämistä tärkeänä osana yhteisestä maapallosta huolehtimisessa.

Châun perhe sai tietää Eliakselle istutetusta puusta seurakunnan lähettämän postikortin kautta.

– On mukavaa, että me voimme seurakunnan nettisivujen kautta seurata, miten istutustyö etenee. Toimet siellä Afrikassa tulevat ikään luin lähemmäs meitä.

Miksi Espoon evankelis-luterilaiset seurakunnat istuttavat puita Tansaniaan?



Puita lapsille -hanke on osa Espoon seurakuntien globaalia vastuunkantoa. Puuntaimet istutetaan Tansaniaan Morogoron alueelle, jossa ilmastonmuutos on lisännyt pitkiä kuivia jaksoja, kasvattanut tulvariskiä ja heikentänyt ruokaturvaa. Ilmastonmuutos heijastuu koko maailmaan. Se muun muassa lisää kehittyvien maiden asukkaiden tarvetta hakeutua pakolaisiksi.

Mistä tietoa hankkeesta?



Espoon seurakunnat viestivät hankkeesta etenkin perheille, joilla on pieniä lapsia. Hankkeesta kampanjoidaan muun muassa 27.9.2025 Puun päivän yhteydessä. Lisäksi kaikille vuonna 2024 kastetuille ja näin Espoon seurakunnan jäseniksi liittyneille 1406 vauvalle ja heidän perheilleen lähetetään kotiin postikortti.

Hankkeella on oma verkkosivu, jossa on perustiedot ja jossa puiden istutusta ja kasvua voi seurata suomen, ruotsin ja englannin kielellä.