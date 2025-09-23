KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa
ELY-keskus oli hyväksynyt kalatalousalueen vahvistaman ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2023–2030. Kalatalousalueella toimiva kaupallinen kalastaja A katsoi, että suunnitelmasta eivät ilmene ne perusteet, joiden nojalla kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet on määritetty. A vaati valituksessaan kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden lisäämistä suunnitelmaan.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että ELY-keskus ei voi muuttaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Elleivät kalastuslaissa säädetyt edellytykset kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden määrityksen osalta täyty, ELY-keskus voi ainoastaan palauttaa suunnitelman kalatalousalueelle uudelleen käsiteltäväksi.
Kalastuslaissa ja sen esitöissä ei tarkemmin mainita, mitä kriteerejä käyttäen alueet määritetään kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi. Laki ei siten esimerkiksi edellytä, että kaikki vesialueet, jotka sinänsä voisivat olla kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvia, olisi suunnitelmassa määritettävä tällaisiksi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kalatalousalueella on alueiden määrityksen osalta laaja harkintavalta. Kalatalousalueen on harkintavaltaansa käyttäessään kuitenkin otettava huomioon myös alueensa vesialueiden omistajien näkemykset sekä tiedot saaliskantojen tilasta ja kalastuksen harjoittamisesta.
Kalastuslaissa ei myöskään edellytetä, että kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys perustellaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa yksityiskohtaisesti. Kysymys on suunnitelmasta, jonka valmistelussa voidaan hyödyntää taustatietoina erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä esimerkiksi saaliskantojen tilasta. Niiden perusteella voidaan osaltaan arvioida myös suunnitelmassa tehtyjä valintoja.
Edellä lausuttuun nähden asiassa ei ollut esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella ELY-keskuksen päätös kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä olisi ollut lainvastainen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolen
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
