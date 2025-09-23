KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ELY-keskus ei voi muuttaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Elleivät kalastuslaissa säädetyt edellytykset kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden määrityksen osalta täyty, ELY-keskus voi ainoastaan palauttaa suunnitelman kalatalousalueelle uudelleen käsiteltäväksi.

Kalastuslaissa ja sen esitöissä ei tarkemmin mainita, mitä kriteerejä käyttäen alueet määritetään kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi. Laki ei siten esimerkiksi edellytä, että kaikki vesialueet, jotka sinänsä voisivat olla kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvia, olisi suunnitelmassa määritettävä tällaisiksi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kalatalousalueella on alueiden määrityksen osalta laaja harkintavalta. Kalatalousalueen on harkintavaltaansa käyttäessään kuitenkin otettava huomioon myös alueensa vesialueiden omistajien näkemykset sekä tiedot saaliskantojen tilasta ja kalastuksen harjoittamisesta.

Kalastuslaissa ei myöskään edellytetä, että kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys perustellaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa yksityiskohtaisesti. Kysymys on suunnitelmasta, jonka valmistelussa voidaan hyödyntää taustatietoina erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä esimerkiksi saaliskantojen tilasta. Niiden perusteella voidaan osaltaan arvioida myös suunnitelmassa tehtyjä valintoja.

Edellä lausuttuun nähden asiassa ei ollut esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella ELY-keskuksen päätös kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä olisi ollut lainvastainen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2025:62

Kort referat på svenska

HFD 2025:62