Talous- ja turvallisuuskysymykset heijastuivat valtion vuoden 2024 kestävyysraportteihin
Valtiokonttori on laatinut neljännen yhteenvedon valtion- ja julkishallinnon organisaatioiden kestävyysraporteista, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen edistämistä. Raporteissa nousivat esiin yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten valtionhallinnon säästöjen vaikutukset sekä laajan turvallisuuden vahvistaminen kestävyystyön avulla. Kestävyysraportointi lakkautetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti osana valtionhallinnon säästöjä, joten yhteenveto vuoden 2024 raporteista jää viimeiseksi.
Valtiokonttori on ohjeistanut valtionhallinnon organisaatioita raportoimaan kestävyystyöstään vuosittain. Raporteissaan organisaatiot ovat kuvanneet, miten ne ovat edistäneet itselleen merkittävimmiksi tunnistamiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja miten ne ovat huolehtineet oman toimintansa aiheuttamista suorista vaikutuksista toimintaympäristöönsä. Vuoden 2024 osalta toimintansa kestävyydestä raportoi 60 organisaatiota.
Aiempien vuosien tapaan organisaatiot raportoivat eniten ilmastotekoihin, vastuulliseen kuluttamiseen, rauhaan, oikeudenmukaisuuteen ja hyvään hallintoon sekä ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun liittyvistä tavoitteista. Vähiten raporteissa käsiteltiin köyhyyden poistoon kohdistuvaa tavoitetta.
Yhteiskunnalliset myllerrykset näkyvät raporteissa
Yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat osaltaan siihen, miten kestävää kehitystä milloinkin lähestytään, ja miten sitä voidaan edistää. Vuoden 2024 raporteissa tarkasteltiin, miten kestävyystyö liittyy esimerkiksi julkisen talouden ja turvallisuuden haasteisiin.
Valtionhallintoon kohdistuneet säästöt haastavat myös kestävyystyötä ja sille osoitettuja resursseja. Taloudellinen niukkuus on ohjannut organisaatioita lähestymään kestävyystyötä uusista näkökulmista. Monissa organisaatioissa on järjestetty raskaita yt-neuvotteluja, joilla on ollut vaikutuksista organisaation sosiaaliseen kestävyyteen.
Maailmanpoliittinen myllerrys ja turvallisuuskysymysten korostuminen on tuonut turvallisuusteeman näkyväksi perinteisten turvallisuusviranomaisten lisäksi myös muiden organisaatioiden raportteihin. Kestävyystyö voidaan nähdä keinona vahvistaa laajaa turvallisuutta, jolloin osana yhteiskunnan kriisinkestävyyttä huomioidaan perinteisen maanpuolustuksen rinnalla myös esimerkiksi ympäristökriisit.
- Jaamme valtionhallinnossa samanlaiset toimintaympäristön muutostekijät, uhkakuvat ja mahdollisuudet – toki organisaatioidemme tehtävien ja painotusten kautta. Osana valtionhallinnon säästöjä hallitus on päättänyt keventää hallinnon menettelytapoja ja raportointia, mikä tarkoittaa luopumista myös valtion kestävyysraportoinnista. Tämä on uusi vaihe, jossa vahvuutemme eivät raporttien myötä katoa, vaan näkyvät teoissa ja ratkaisuissa, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta, Valtiokonttorin pääjohtaja Liisa Räsänen sanoo.
Yhteenveto vuoden 2024 raporteista jää viimeiseksi
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut osana valtionhallinnon säästötoimia, että säästöjä pyritään saamaan aikaan muun muassa purkamalla ja keventämällä valtionhallinnon tehtäviä ja velvoitteita, parantamalla valtiohallinnon yhteisten konsernipalvelujen käyttöä sekä vauhdittamalla digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämistä valtionhallinnossa. Osana valtionhallinnon raportoinnin keventämistä valtionhallinnon kestävyysraportointi lakkautetaan.
