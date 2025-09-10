Uusi biokaasun tankkausasema palvelee Forssassa
Forssassa on avattu Nevelin uusi biokaasun tankkausasema kaasukäyttöisille ajoneuvoille. Aseman tankkauskapasiteetti on suurempi ja maksu toimii myös pankki- ja luottokorteilla.
Nevelin ympärivuorokautisesti avoin liikenneasema sijaitsee Kiimassuontiellä Jokioistentien varressa osoitteessa Rengastie 2, 30420 Forssa. Asema käyttää uusinta tekniikkaa ja sen tankkauskapasiteetti on huomattavasti suurempi, kuin keväällä käytöstä poistetulla asemalla.
Forssan tankkausasemalla on kaksi tankkauspaikkaa ja asiakas voi suorittaa maksun tankkauksesta henkilökohtaisilla pankki- ja luottokorteilla sekä yrityskorteilla. Asema palvelee sekä kaasukäyttöistä kuljetusliikennettä että henkilöautoja – biometaani soveltuu kaikkien kaasukäyttöisten ajoneuvojen päästöjä huomattavasti vähentäväksi polttoaineeksi.
Nevelin liikennekäyttöön jalostama biometaani mahdollistaa ajoneuvoille jopa yli 90 % pienemmät hiilidioksidipäästöt fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Biokaasu tuotetaan paikallisesti ja vastuullisesti.
Uusi tankkausasema tiivistää Nevelin liikenneasemaverkostoa keskeisellä sijainnillaan 2- ja 10-teiden tuntumassa. Suomen teillä liikkui heinäkuussa 2025 Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan yli 18 500 kaasukäyttöistä ajoneuvoa, joista yli 2 000 on paketti- ja kuorma-autoja.
Nevel toivottaa lisäksi kaikki tervetulleiksi aseman avajaisiin torstaina 16.10.2025 klo 10-13. Avajaisviikolla 13.-19.10. on uudella asemalla tankkaustarjous 1,599 Eur/kg.
Avajaisten ohjelmassa mm.
- Pullakahvit ensimmäiselle 100 kävijälle. Tarjoilut Jokioisten leivän leipomosta.
- Forssan kaupunginjohtajan Jari Kesäniemen tervehdys
- Nevelin Ville Koikkalainen kertoo biokaasukuulumiset
- Aseman käyttöönotto
- Kaasuauton tankkausdemo
- Infopiste jossa mahdollista jutella tankkauksesta, biokaasun tuotannosta ja yrityskortista
Yhteyshenkilöt
Hanna ViitaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaNevelPuh:+358 40 167 1755hanna.viita@nevel.com
Kuvat
Nevel Oy
Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 150 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.
