Paraisten kaupunki

Kaavamuutokset vauhdittavat Paraisten kasvua

23.9.2025 11:47:07 EEST | Paraisten kaupunki | Tiedote

Jaa

Paraisten valtuusto hyväksyi maanantaina kolme tärkeää kaavamuutosta, joilla keskustan kasvua vauhditetaan seuraavien vuosien aikana.

Kirkkosalmenranta saa uutta nostetta asuntorakentamisen myötä.
Kirkkosalmenranta saa uutta nostetta asuntorakentamisen myötä. Lotta Tamminen/Visit Pargas

Valtuuston hyväksymät kaavamuutokset mahdollistavat uutta kasvua Paraisten keskusta-alueelle. Kaavamuutosten myötä niin asumisen mahdollisuudet, turvallisuus kuin elinkeinoelämä kehittyvät, kun uuden pelastusaseman rakentamisen ja Keskon uuden liikekiinteistön lisäksi keskustan asuntorakentamiseen panostetaan.

– Tämä on tärkeä askel Paraisten keskustan kehitystyössä, jonka tarkoituksena on tuottaa 500 uutta asuntoa 5 vuoden aikana.  Turun naapurikuntana näemme, että meillä on valtavasti kasvupotentiaalia joka kehittyy entisestään tulevan Paraistenväylän myötä. Tulemme Paraisilla olemaan yhä lähempänä Turun keskustaa, sanoo Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sandra Bergqvist.

Paraisten kaupunginjohtaja Tom Simola on ripeästä kaavoitustyöstä ja päätöksenteosta mielissään.

– Kaavoitusprosessi on sujunut poikkeuksellisen sulavasti, mistä olen todella iloinen. Virkamiesten ja poliitikkojen sujuvalla yhteistyöllä kasvulle annetaan parhaat mahdollisuudet, Simola sanoo.

Avainsanat

parainenkasvukaavamuutoskeskustaasuntorakentaminenturku

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Paraisten kaupunki

Pargas stad tar med sig vila, natur och kreativitet till Habitare – träffa stadsdirektören på mässavdelningen onsdagen den 10.9.2025 kl. 9–121.9.2025 11:24:00 EEST | Pressmeddelande

Nordens största inrednings- och designmässa Habitare får i år en gäst som inte tar med sig produkter – utan en öppen inbjudan. På mässan presenterar Pargas ett unikt koncept där hemmet inte begränsas av fyra väggar, utan fortsätter i skogens dofter, havets stilla yta och den knastrande stigen under löparskorna. Skärgårdsstaden talar direkt till dem som söker balans – ett meningsfullt vardagsliv där kreativitet växer fram ur stillhet och kontraster.

Paraisten kaupunki tuo Habitareen levon, luonnon ja luovuuden – kaupunginjohtaja tavattavissa messuosastolla keskiviikkona 10.9.2025 klo 9–121.9.2025 11:24:00 EEST | Tiedote

Pohjoismaiden suurin muotoilutapahtuma Habitare saa tänä vuonna vieraan, joka ei tuo mukanaan tuotteita, vaan kutsun. Parainen esittelee messuilla uniikin konseptin, jossa koti ei mahdu neljän seinän sisälle – se jatkuu metsän tuoksussa, tyynessä merenpinnassa ja rapisevalla tiellä juoksuaskeleen alla. Saaristokaupunki puhuu suoraan niille, jotka kaipaavat luovuutensa tueksi rauhaa ja kontrastien tasapainosta rakentuvaa merkityksellistä arkea.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye