Kaavamuutokset vauhdittavat Paraisten kasvua
Paraisten valtuusto hyväksyi maanantaina kolme tärkeää kaavamuutosta, joilla keskustan kasvua vauhditetaan seuraavien vuosien aikana.
Valtuuston hyväksymät kaavamuutokset mahdollistavat uutta kasvua Paraisten keskusta-alueelle. Kaavamuutosten myötä niin asumisen mahdollisuudet, turvallisuus kuin elinkeinoelämä kehittyvät, kun uuden pelastusaseman rakentamisen ja Keskon uuden liikekiinteistön lisäksi keskustan asuntorakentamiseen panostetaan.
– Tämä on tärkeä askel Paraisten keskustan kehitystyössä, jonka tarkoituksena on tuottaa 500 uutta asuntoa 5 vuoden aikana. Turun naapurikuntana näemme, että meillä on valtavasti kasvupotentiaalia joka kehittyy entisestään tulevan Paraistenväylän myötä. Tulemme Paraisilla olemaan yhä lähempänä Turun keskustaa, sanoo Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sandra Bergqvist.
Paraisten kaupunginjohtaja Tom Simola on ripeästä kaavoitustyöstä ja päätöksenteosta mielissään.
– Kaavoitusprosessi on sujunut poikkeuksellisen sulavasti, mistä olen todella iloinen. Virkamiesten ja poliitikkojen sujuvalla yhteistyöllä kasvulle annetaan parhaat mahdollisuudet, Simola sanoo.
Tom SimolaKaupunginjohtajaPargas stad / Paraisten kaupunkiPuh:050 558 2270tom.simola@pargas.fi
Sandra BergqvistKaupunginvaltuuston puheenjohtajaPuh:+358 40 5341108
