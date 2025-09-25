Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Merihaansilta kiinni 7.-9.10.

25.9.2025 11:45:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kruunusillat aikoo  7.-9. lokakuuta testata Merihaan ja Kalasataman välisen Merihaansillan veneaukon ns. nostopalaa.

Merihaansilta suljettuna 7.-9.10.

Testauksen aikana siltaa ei voi käyttää jalankulkuun tai pyöräilyyn. Silta on siis kokonaan kiinni. Testaus on kiinni tuulioloista.

Jos testipäivämääriin tulee sään takia muutoksia, niistä tiedotetaan osoitteissa www.kruunusillat.fi ja www.facebook.com/kruunusillat .

Merihaansillan pituus on 422 metriä. Raitiotie kulkee Merihaansillan keskellä. Sekä sillan pohjois- että eteläreunassa on jalkakäytävä. Eteläreunassa on myös neljä metriä leveä pyörätie.

Silta on rakenteeltaan teräsbetoninen jatkuva laattasilta. Merihaansiltaan on rakennettu ajoneuvonosturien avulla avattava osuus, jota voidaan käyttää vesiliikenteen erikoistapauksissa. Muuten silta on matala, alikulkukorkeus on vain 2,6 m (MW) 2,8 m (N2000).

helsinkimerihaansiltakruunusillat-allianssikruunusillat-raitiotie

Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.

Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. www.kruunusillat.fi -

