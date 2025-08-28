Selvitys: Tekoälyn rooli työelämässä kasvaa myös luovalla alalla

Kopiosto kysyi luovan alan tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien näkemyksiä, kokemuksia ja suhtautumista tekoälyyn. Kyselyyn vastasi 1114 luovan alan ammattilaista.

Vastaajista 38 % suhtautuu tekoälyyn neutraalisti. Myönteisesti ja kielteisesti tekoälyyn suhtautuvia on lähes yhtä paljon. Myönteisintä suhtautuminen on oppimateriaalikustantamisen, lehdistön sekä valokuvauksen aloilla. Kielteisimmin tekoälyyn suhtautuvat käännösalalla ja kuva-alalla työskentelevät.

”Tekoäly muovaa luovan alan työelämää merkittävästi ja ennennäkemättömällä nopeudella. On äärimmäisen tärkeää kuulla, miten tekoäly vaikuttaa alalla työskentelevien toimeentuloon ja millaisia näkemyksiä heillä on tulevista kehityssuunnista”, sanoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Kyselyyn vastanneista 78 % on tekijöitä tai esittäviä taiteilijoita ja 8 % kustantajan edustajia. Kunkin kustantajavastaajan näkemys koskee koko heidän edustamaansa kustantamoa, joten vastaukset kattavat valtaosan koko Suomen kustannusalan markkinoista.

14 % vastaajista kertoo toimivansa sekä tekijänä että kustantajan edustajana. Tämän vastaajajoukon muodostaa suurimmaksi osaksi tieteellisten aikakauslehtien edustajat, jotka myös kirjoittavat itse muun muassa tieteellisiä artikkeleita.

Tekoäly tehostamassa luovaa työtä

Tekijävastaajista 57 % on käyttänyt tekoälyä omassa luovassa työssään. Näin vastanneista 70 % kuitenkin kertoo käyttävänsä tekoälyä vain vähän. Runsainta käyttö on lehti- ja media-alalla sekä valokuvausalalla. Kustannustoiminnassa vastaajista lähes puolet kertoo, että heidän työnantajansa on käyttänyt tai kokeillut tekoälyä. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että kustantajavastaajat edustavat keskenään erikokoisia kustantamoja.

Tekoälysovelluksia käytetään useimmiten ideointiin, tekstin kääntämiseen ja erilaisten yhteenvetojen ja tiivistelmien tekemiseen.

Yli puolet vastaajista uskoo käyttävänsä tekoälyä tulevaisuudessa enemmän kuin nyt. Vastaajat voisivat kuvitella käyttävänsä tekoälyteknologioita etenkin oman luovan työnsä tehostamisessa, kuten manuaalisten työvaiheiden automatisoimisessa, tekstin oikolukemisessa ja ideoiden kehittelyssä. Tekoälyn käyttöön tulevaisuudessa suhtautuvat positiivisimmin av-ala, valokuva- sekä lehdistö- ja oppimateriaalikustantamisen alat.

Teokset tekoälykäyttöön luvalla ja korvausta vastaan

Lähes neljä kymmenestä tekijävastaajasta on valmis antamaan teoksensa tekoälyn käyttöön korvausta vastaan tai ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti. Vajaa kolmannes vastaajista puolestaan ei antaisi teoksiaan tekoälyn käyttöön millään ehdoilla.

Kuitenkin vain 13 % tekijävastaajista on kieltänyt teostensa käytön tekstin- ja tiedonlouhintaan tai tekoälyn kouluttamiseen esimerkiksi verkkosivuille tai digitaalisen aineiston metatietoihin lisättävällä standardilla.

Myönteisimmin tekoälylupiin suhtautuivat lehdistö- ja media-alan vastaajat, joista noin puolet antaisi luvan teostensa käyttöön joillakin ehdoilla. Kielteisintä suhtautuminen oli kuva-alalla, jota edustavista 36 % ei antaisi käyttölupaa millään ehdoilla.

Selkeillä pelisäännöillä uhkia vastaan

Lähes neljä kymmenestä vastaajasta pitää tekoälyyn liittyviä riskejä suurempina kuin sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Vastaajia huolettaa muun muassa teosten käyttö tekoälymallien koulutusdatana ilman lupaa tai korvausta sekä sisältöjen plagioinnin lisääntyminen. Suurimpiin uhkiin kuuluu tulojen heikentyminen etenkin pitkällä aikavälillä – näin uskoo tapahtuvan 54 % tekijävastaajista ja 48 % kustantajavastaajista.

Vastaajat ovat hyvin yksimielisiä siitä, millaisia toimia luovan alan toimeentulon ja oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan tekoälyn aikakaudella. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että tekoälyä kehittävien yritysten tulisi olla läpinäkyvämpiä siitä, mitä aineistoja ne ovat käyttäneet tekoälyn kouluttamisessa.

86 % vastaajista toivoo päättäjien puuttuvan tekoälyyn liittyviin haasteisiin ja asettavan selkeät säännöt tekijänoikeuden suojaamien sisältöjen käytölle tekoälyn kehittämisessä. Vastaajista 85 % on sitä mieltä, että tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä hyödyntävien tekoälyteknologioiden tulisi maksaa korvaus tekijänoikeuden haltijoille.

Kysely toteutettiin Kopioston ja sen jäsenjärjestöjen yhteistyönä touko-kesäkuussa 2025. Jäsenjärjestöt välittivät kyselylinkkiä jäsenilleen vastattavaksi. Verkkokyselystä viestittiin myös järjestöjen jäsenkirjeissä sekä Kopioston sosiaalisen median kanavilla, uutiskirjeessä ja kotisivuilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 1114 luovan alan tekijää, esittävää taiteilijaa tai kustantajaa.