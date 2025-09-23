OmaPohteessa voi nyt pyytää reseptin rokotteen ostamiseen

Resepti pyydetään OmaPohteen yhteydenottopyynnöllä. Klikkaa OmaPohteessa Yhteydenottopyynnöt ja sen jälkeen Rokotusreseptipyynnöt ja rokotusneuvonta.



Yhteydenottopyynnön voi jättää, kun tarvitsee reseptin influenssarokotteeseen, pneumokokkirokotteeseen, hepatiitti A- ja B-rokotteisiin, matkailijan rokotteisiin tai puutiaisaivotulehdusrokotteeseen eli punkkirokotteeseen. Resepti on tarkoitettu rokotteen ostamiseen apteekista. Varsinainen rokotuksen ottaminen vaatii aina erillisen ajanvarauksen hoitajalle. Yhteydenottopyynnön kautta ei voi varata aikaa rokotukseen.



Rokotteen voi ostaa apteekista reseptillä. Sen jälkeen asiakas varaa itse ajan rokotukseen oman paikkakunnan ohjeiden mukaisesti. Tarkat ajanvarausohjeet saa reseptin mukana OmaPohteessa. Lisätiedot rokotuksista löytyvät Pohteen verkkosivulta Rokotukset.

Yhteydenottopyynnön voi jättää myös kaikissa rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä. Kysyä voi esimerkiksi matkailijan rokotuksista tai saada reseptin malarian estolääkitykseen. Yhteydenottopyynnöt käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa.



Jos asiakkaalla on aiemman vuoden resepti, sen voi uusia myös Omakanta-palvelussa tai apteekin kautta.



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde noudattaa koronarokotteissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeita. Jos henkilö ei ole oikeutettu maksuttomaan koronarokotteeseen, sen voi hankkia apteekin rokotuspisteeltä ilman reseptiä niissä apteekeissa, joissa palvelu on tarjolla, tai yksityiseltä palveluntuottajalta lääkärin reseptillä. Palvelut vaihtelevat paikkakunnittain. Lisätietoa koronarokotteista THL:n verkkosivulla.



OmaPohde on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaille suunnattu turvallinen palvelu, jonka avulla sosiaali- ja terveysasioita voi hoitaa paikasta riippumatta vahvasti tunnistautuneena. OmaPohteessa asioidaan Pohteen verkkosivujen kautta osoitteessa Pohde.fi tai lataamalla OmaPohde-sovellus henkilökohtaiseen mobiililaitteeseen. OmaPohteessa voit hoitaa sosiaali- ja terveysasioitasi missä ikinä oletkin. OmaPohdetta kehitetään koko ajan ja palvelut laajenevat vaiheittain.