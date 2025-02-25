Tehden Oy:n Heli Nykänen on valittu Vuoden Yrittäjänaiseksi 2025

Suomen Yrittäjänaiset on valinnut Heli Nykäsen vuoden 2025 valtakunnalliseksi yrittäjänaiseksi. Palkinto myönnetään yrittäjälle, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä oman yrityksensä ja alansa kehittäjänä. Keskeisiä valintakriteerejä ovat myös kannattavuus, luovuus ja positiivinen vaikutus paikkakunnan työllisyyteen.

"Tällaiset tunnustukset ovat ihan mahtava juttu, ja on erityisen hienoa, jos ne voivat rohkaista aloittelevia naisyrittäjiä myös naisille epätyypillisemmille aloille ja kasvattamaan yritystään työllistämisen kautta", sanoo Heli Nykänen.

Heli Nykänen perusti Tehdenin vuonna 2007 yrittäjäpuolisonsa Teemu Juntusen kanssa. Yritys on ollut edelläkävijä kotimaisten pilvipohjaisten ohjelmistojen kehittämisessä. Kun Tehdenin pilvipohjainen kassaohjelma julkaistiin vuonna 2013, pilvipalvelut olivat vielä pk-yrityksissä varsin vieraita.

Tänä vuonna 18 vuoden ikään ehtinyt Tehden Oy on kasvanut yrittäjäpariskunnan pyörittämästä start-upista noin 50 henkeä työllistäväksi vakiintuneeksi ohjelmistotaloksi, jonka ohjelmistotuotetta käytetään noin 600 kaupan alan, palvelualan ja liikunta-alan yrityksessä.

Yrityksen työllistämisvaikutukset ovat olleet Nykäselle alusta asti tärkeitä. "Suomi elää yrityksistä! Suomessa työllistäminen on meille tärkeä arvo, ja kaikki ohjelmistokehitys tehdäänkin meillä talon sisällä. Olemme myös halunneet panostaa siihen, että Tehdenillä on hyvä työskennellä ja että työntekijämme voivat luottaa siihen, että työn ja perhe-elämän voi yhdistää joustavasti. Osaavat tehdeniläiset ovat mahdollistaneet yrityksen kasvun, ja tunnuslauseemme onkin Yhdessä Tehden", Nykänen sanoo.

Vuosi sitten Nykänen pääsi siirtymään Tehdenin toimitusjohtajan tehtävästä hallituksen puheenjohtajan rooliin, ja toimitusjohtajan tehtävään tarttui yrityksessä pitkään eri tehtävissä työskennellyt Tanja Uotila. Tällä hetkellä Tehden on vakavarainen, kasvua tavoitteleva ja myös kansainvälistymistä suunnitteleva yritys.

Vuoden valtakunnallinen Yrittäjänainen palkittiin Lahdessa järjestetyillä valtakunnallisilla liittokokouspäivillä. Palkinnon myöntävät Suomen Yrittäjänaiset sekä LähiTapiola-ryhmä ja Työeläkeyhtiö Elo.