Helsingin Vihreät: Helsinki tarvitsee toimia nyt – suurtyöttömyys ja osaajapula kasvavat yhtä aikaa
Helsinkiin tarvitaan ripeitä poliittisia toimia kaupungin historiallisen korkean työttömyyden katkaisemiseksi. Ratkaisuksi Helsingin vihreä valtuustoryhmä esittää panostuksia työelämässä oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen. Päätöksiä tarvitaan syksyn budjettineuvotteluissa.
“Helsingissä on nyt enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin koskaan – yli 23 000. Tämä on jo enemmän kuin 1990-luvun lamavuosina. Emme voi vain jäädä odottamaan parempia aikoja,” sanoo Helsingin vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen.
Heinäkuussa Helsingissä oli yli 52 000 työtöntä, ja tuoreimpien työttömyystilastojen mukaan alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa 63,2 % Uudellamaalla. Työttömyys on iso kriisi tuhansille ihmisille ja heidän perheilleen, mutta samalla pääkaupunkiseudun yrityksistä yli kolmannes kärsii työvoimapulasta.
“Huolestuttavinta on, että osaajapula ja työttömyys pahenevat yhtä aikaa. Kaupungin on oltava sillanrakentaja näiden välillä,” Pulkkinen sanoo.
Vihreät vaatii, että vaikeutunut työllisyystilanne ja erityisesti nuorten ja vieraskielisten asema on huomioitava syksyn budjettineuvotteluissa. Helsingin seuraavan vuoden budjetista käydään poliittiset neuvottelut lokakuun loppupuolella.
”Näin korkea työttömyys Helsingissä on paitsi inhimillisesti, myös kaupungin talouden kannalta kestämätöntä. Vaikeutunut työllisyystilanne ja erityisesti nuorten ja vieraskielisten asema on huomioitava syksyn budjettineuvotteluissa.” Pulkkinen sanoo.
Vihreiden mukaan Helsingin kannattaisi esimerkiksi harkita harjoittelijabudjettinsa kasvattamista tai palkita hankinnoissaan yrityksiä, jotka työllistävät pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ja vieraskielisiä.
"Helsingin tulee myös varmistaa, että yhä useampi työnhakija pääsee työllistymistä tukevaan ammatilliseen koulutukseen – erityisesti aloille, joilla on työvoimapula – panostamalla yhdessä TE-palveluiden kanssa erilaisiin täsmä- ja mikrokursseihin." Pulkkinen sanoo.
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti toissaviikolla kasvattaa työttömien palkkaamiseen tueksi tarkoitettua Helsinki-lisän enimmäistukisummaa ja irrottaa sen palkkatuen myöntämisestä. Näin työnhakijoita saataisiin nopeammin palkattua avoimiin tehtäviin. Samalla elinkeinojaosto kehotti vihreiden aloitteesta selvitettävän, kuinka Helsinki-lisää voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin vieraskielisten työnhakijoiden kotimaisten kielen oppimisen tukemiseen työelämässä.
“Tämä vahvistaisi suomen kielen osaamista ja loisi siltoja pysyvämpään työllistymiseen. Tällä hetkellä työttömänä on erityisen paljon ukrainalaisia, joilla ei ole yksinkertaisesti vaihtoehtoa palata kotimaahansa.” Pulkkinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajaPuh:050 404 1810suvipulk@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Apulaispormestari Vanhanen: Nuorten nikotiinipussien käytölle on saatava stoppi18.9.2025 10:52:07 EEST | Tiedote
Valtakunnalliset kouluterveyskyselyn tulokset on julkaistu. Helsingissä perehdytään tulevien viikkojen aikana tarkasti kaupungin omiin tuloksiin. Tuloksissa on paljon myönteistä, mutta myös huolestuttavaa kehitystä. Nuorten päihteiden käyttö vähenee, mutta samaan aikaan nikotiinipusseja käyttävien nuorten määrä on noussut merkittävästi lyhyessä ajassa. Nousu on saatava pysäytettyä nopeasti.
Apulaispormestari Vanhanen: Helsingin on hankittava enemmän painettuja oppikirjoja10.9.2025 16:34:33 EEST | Tiedote
Painettujen oppikirjojen on oltava tasaveroisesti saatavilla lapsille ja nuorille Helsingissä. Helsinki on edelleen merkittävästi jäljessä oppikirjarahoituksessa monia muita kuntia. Vuodelle 2025 Helsingissä on lisätty rahoitusta painettuihin oppimateriaaleihin, mutta korjausliikettä on jatkettava myös tulevana vuonna.
Inarintiestä Vallilassa ehdotetaan Helsingin ensimmäistä koulukatua1.9.2025 14:14:08 EEST | Tiedote
Valtuutetut Anni Sinnemäki ja Otso Kivekäs ovat valmistelleet yhdessä aloitteen, joka ehdottaa Inarintiestä Vallilassa Helsingin ensimmäistä Pariisin esimerkistä inspiroitunutta koulukatua. Koulukadut toimivat vetovoimaisina, turvallisina, liikkeeseen ja leikkiin kannustavina katuina koulujen lähiympäristössä. Koulukaduilla lapset ja vehreys ovat pääroolissa.
Vihreät vaatii toimia alfa-PVP-kriisiin vastaamiseksi Helsingissä28.8.2025 10:53:34 EEST | Tiedote
Helsinki on ajautunut poikkeuksellisen vaikeaan tilanteeseen uuden muuntohuumeen, alfa-PVP:n eli "peukun", vuoksi. Vihreät jätti 27.8.2025 aiheesta valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan kaupunkia käynnistämään välittömät toimet alfa-PVP:n aiheuttamaan kriisiin vastaamiseksi.
Reetta Vanhanen: Helsinkiin tarvitaan lisää koululaisuinteja ja esikoululaisten uimaopetusta29.7.2025 12:03:41 EEST | Tiedote
Tänä kesänä on uutisoitu lukuisista hukkumiskuolemista ympäri Suomea. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on ollut lukuisia elvytykseen johtaneita vaaratilanteita. Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen esittää huolensa tilanteesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme