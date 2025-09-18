Helsingin Vihreät ry

Helsingin Vihreät: Helsinki tarvitsee toimia nyt – suurtyöttömyys ja osaajapula kasvavat yhtä aikaa

23.9.2025 11:24:49 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote

Helsinkiin tarvitaan ripeitä poliittisia toimia kaupungin historiallisen korkean työttömyyden katkaisemiseksi. Ratkaisuksi Helsingin vihreä valtuustoryhmä esittää panostuksia työelämässä oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen. Päätöksiä tarvitaan syksyn budjettineuvotteluissa.

Nainen seisoo ikkunan edessä ja katsoo kameraan kasvoillaan neutraali ilme.
Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen Salla Merikukka

“Helsingissä on nyt enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin koskaan – yli 23 000. Tämä on jo enemmän kuin 1990-luvun lamavuosina. Emme voi vain jäädä odottamaan parempia aikoja,” sanoo Helsingin vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen.

Heinäkuussa Helsingissä oli yli 52 000 työtöntä, ja tuoreimpien työttömyystilastojen mukaan alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa 63,2 % Uudellamaalla. Työttömyys on iso kriisi tuhansille ihmisille ja heidän perheilleen, mutta samalla pääkaupunkiseudun yrityksistä yli kolmannes kärsii työvoimapulasta.

“Huolestuttavinta on, että osaajapula ja työttömyys pahenevat yhtä aikaa. Kaupungin on oltava sillanrakentaja näiden välillä,” Pulkkinen sanoo.

Vihreät vaatii, että vaikeutunut työllisyystilanne ja erityisesti nuorten ja vieraskielisten asema on huomioitava syksyn budjettineuvotteluissa. Helsingin seuraavan vuoden budjetista käydään poliittiset neuvottelut lokakuun loppupuolella.

”Näin korkea työttömyys Helsingissä on paitsi inhimillisesti, myös kaupungin talouden kannalta kestämätöntä. Vaikeutunut työllisyystilanne ja erityisesti nuorten ja vieraskielisten asema on huomioitava syksyn budjettineuvotteluissa.” Pulkkinen sanoo.

Vihreiden mukaan Helsingin kannattaisi esimerkiksi harkita harjoittelijabudjettinsa kasvattamista tai palkita hankinnoissaan yrityksiä, jotka työllistävät pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ja vieraskielisiä. 

"Helsingin tulee myös varmistaa, että yhä useampi työnhakija pääsee työllistymistä tukevaan ammatilliseen koulutukseen – erityisesti aloille, joilla on työvoimapula – panostamalla yhdessä TE-palveluiden kanssa erilaisiin täsmä- ja mikrokursseihin."  Pulkkinen sanoo.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti toissaviikolla kasvattaa työttömien palkkaamiseen tueksi tarkoitettua Helsinki-lisän enimmäistukisummaa ja irrottaa sen palkkatuen myöntämisestä. Näin työnhakijoita saataisiin nopeammin palkattua avoimiin tehtäviin. Samalla elinkeinojaosto kehotti vihreiden aloitteesta selvitettävän, kuinka Helsinki-lisää voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin vieraskielisten työnhakijoiden kotimaisten kielen oppimisen tukemiseen työelämässä.

“Tämä vahvistaisi suomen kielen osaamista ja loisi siltoja pysyvämpään työllistymiseen. Tällä hetkellä työttömänä on erityisen paljon ukrainalaisia, joilla ei ole yksinkertaisesti vaihtoehtoa palata kotimaahansa.” Pulkkinen sanoo.

