Yle kutsui Itämeren alueen yleisradioyhtiöt keskustelemaan turvallisuudesta

Yle järjesti Baltic Sea Media Security Seminar -tapahtuman Helsingissä 18.9.2025. Mukana oli julkisen palvelun mediayhtiöiden johtajia, teknologiajohtoa ja turvallisuusasiantuntijoita Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Seminaarissa käsiteltiin esimerkiksi mediatuotannon häiriönsietokyky ja kyberturvallisuus.

Tavoitteena oli vahvistaa ammatillisia verkostoja ja tunnistaa yhteisiä haasteita. Lisäksi osallistujat löysivät yhteistyön mahdollisuuksia sekä jakoivat kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tapaaminen järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

“Ylellä on vuosikymmenten tausta valmiustoiminnassa, ja mieluusti jaamme kokemuksiamme myös muille. Kokemusten jakaminen ja yhteistyö ovat avaintekijöitä, jotta mediayhtiöt pystyvät säilyttämään toimintakykynsä kaikissa tilanteissa”, sanoo Ylen tekniikasta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Janne Yli-Äyhö.

Seminaariin osallistui myös Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne.

“Kokemukset yleisradiotoiminnan jatkuvuudesta sotaa käyvässä maassa ovat arvokkaita kaikille eurooppalaisille mediayhtiöille nyt, kun turvallisuustilanne on muuttunut”, Janne Yli-Äyhö sanoo.

