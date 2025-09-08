Yle kutsui Itämeren alueen yleisradioyhtiöt keskustelemaan turvallisuudesta
Itämeren alueen julkisen palvelun mediayhtiöiden johtoa kokoontui Ylen järjestämään seminaariin keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia turvallisuudesta ja valmiustoiminnasta.
Yle järjesti Baltic Sea Media Security Seminar -tapahtuman Helsingissä 18.9.2025. Mukana oli julkisen palvelun mediayhtiöiden johtajia, teknologiajohtoa ja turvallisuusasiantuntijoita Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Seminaarissa käsiteltiin esimerkiksi mediatuotannon häiriönsietokyky ja kyberturvallisuus.
Tavoitteena oli vahvistaa ammatillisia verkostoja ja tunnistaa yhteisiä haasteita. Lisäksi osallistujat löysivät yhteistyön mahdollisuuksia sekä jakoivat kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tapaaminen järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.
“Ylellä on vuosikymmenten tausta valmiustoiminnassa, ja mieluusti jaamme kokemuksiamme myös muille. Kokemusten jakaminen ja yhteistyö ovat avaintekijöitä, jotta mediayhtiöt pystyvät säilyttämään toimintakykynsä kaikissa tilanteissa”, sanoo Ylen tekniikasta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Janne Yli-Äyhö.
Seminaariin osallistui myös Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne.
“Kokemukset yleisradiotoiminnan jatkuvuudesta sotaa käyvässä maassa ovat arvokkaita kaikille eurooppalaisille mediayhtiöille nyt, kun turvallisuustilanne on muuttunut”, Janne Yli-Äyhö sanoo.
Yhteyshenkilöt
Janne Yli-Äyhö, johtaja, Tekniikka, tuotanto ja kehitys, Yle
janne.yli-ayho@yle.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
