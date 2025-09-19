Kiintiömetsästys on varmin tapa toteuttaa suurpetojen kannanhoidollinen metsästys
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Metsästäjäliitto ja Paliskuntain yhdistys esittävät, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys toteutetaan jatkossa kiintiömetsästyksenä. Menettely olisi hallinnollisesti selkeä ja käytännössä toimiva tapa järjestää metsästys esimerkiksi suden ja karhun kohdalla.
Kesällä 2025 suden suojelustatus muuttui EU:n luontodirektiivissä tiukasti suojellusta lajista suojelluksi lajiksi. Samalla on käynnissä metsästyslain ja suden metsästystä koskevan asetuksen valmistelu. Syksyn 2025 karhun metsästykseen myönnetyt poikkeusluvat joutuivat täytäntöönpanokieltoon, mikä esti kannanhoidollisen metsästyksen. Tämä osoittaa tarpeen uudistaa toimintamallia.
Uutta suden metsästystä koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on tärkeää varmistaa hallinnollisesti selkeä ja käytännössä varma toimintamalli. Paras ratkaisu on järjestää metsästys kiintiömetsästyksenä, kuten poronhoitoalueella on jo pitkään tehty karhun kohdalla.
MTK:n mukaan suurpetojen metsästyksen tavoitteena pitää olla kannanhallinnan lisäksi ihmisiin kohdistuvan arkuuden lisääminen. Se parantaa turvallisuutta ja ehkäisee kotieläinvahinkoja. Siksi metsästys tulee järjestää mahdollisimman laajalla alueella.
– Tämä merkitsee suden kohdalla sitä, että metsästystä on voitava toteuttaa laumapoistojen lisäksi myös yksittäisiä susia poistamalla, arvioi MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.
Alkusyksystä alkava suden metsästysaika parantaisi vahinkojen ennaltaehkäisyä. Kotieläinten, laitumien ja eläinsuojien lähialueilla metsästys on voitava aloittaa viimeistään elokuun alussa, vaikka varsinainen metsästysaika olisi myöhemmin syksyllä. Vastaavanlainen käytäntö on jo hirvillä ja merihanhilla.
– MTK:lle on erityisen tärkeää, että suden metsästysaika alkaa mahdollisimman aikaisin syksyllä ja on mahdollisimman pitkä, korostaa MTK:n riista- ja petopolitiikkatyöryhmän puheenjohtaja Mikko Tiirola.
Lisätietoja:
Timo Leskinen, kenttäjohtaja MTK, 0400 754 235
Mikko Tiirola, MTK:n riista- ja petopolitiikkatyöryhmän puheenjohtaja, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, 044 538 4280
LIITE: Kannanhoidollisen metsästyksen järjestäminen yleisesti kiintiömetsästyksenä: karhu, susi, ilves ja ahma.
Linkki muistioon nettisivuillamme tiedotteen lopussa: https://www.mtk.fi/-/kiintiometsastys
