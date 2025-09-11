Rakennustiedon RT-, LVI- ja KH-kortistot uudistuivat

23.9.2025 11:30:01 EEST | Rakennustieto Oy | Tiedote

Ajantasaista ja luotettavaa tietoa kiinteistö- ja rakentamisalalle tarjoava Rakennustieto on uudistanut nyt kokonaisuudessaan RT-, LVI- ja KH-kortistojen käytettävyyden, kun uudet käytettävyyttä parantavat toiminnallisuudet julkaistaan 23.9.2025 LVI- ja KH-kortistoissa. Uudet toiminnallisuudet tuovat käyttäjilleen tiedonhakuun nopeutta, älykkyyttä ja helppoutta. Uusi, kaikkia tietopalveluita yhdistävä universaalihaku tuo näkymän kaikissa tietopalveluissa saatavilla olevaan tietoon.

Digitaalisten palveluiden käyttäjät edellyttävät palveluilta helppoa ja intuitiivista käytettävyyttä. Käyttäjäkokemuksella on merkittävä rooli käyttäjän sitoutumisessa digitaalisen palvelun käyttöön. ’’Ajantasaisen, luotettavan tiedon rinnalla käyttäjät arvostavat yhä enemmän myös sitä, että olennainen tieto kuhunkin tarpeeseen löytyy palveluistamme vaivattomasti ja nopeasti’’, kertoo Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo Rakennustiedon keskeisten tietopalveluiden kortistojen kehitystyöstä.

Rakennustieto toi uudistuneen RT-kortiston käyttäjilleen toukokuussa 2025. Nyt uudet toiminnallisuudet on tuotu talotekniikka-alan osaajia palvelevaan LVI-kortistoon ja kiinteistön omistamisen ja ylläpidon osaajia palvelevaan KH-kortistoon. Uudistuneet palvelut ovat

  • huomattavasti nopeampia ja tehokkaampia:
    • Uudet ja käytetyimmät ohje- ja säännöskortit aukeavat suoraan selaimessa, jolloin sisältö on helpommin selattavissa ja navigoitavissa.
    • Viitteet avautuvat suoraan linkeistä.
    • Kuvat ja taulukot ovat avattavissa suurempina ja skaalautuvat.

  • älykkäämpiä:
    • Tekoälyassistentti Alvari auttaa nopeasti oikean tiedon äärelle.
    • Alvari vastaa kysymyksiisi myös vierailla kielillä.
    • Palvelut yhdistävä universaalihaku auttaa näkemään, missä kaikissa Rakennustiedon eri tietopalveluissa on tarvitsemaasi tietoa.

  • aikaisempia helpompia:
    • Uusi muistiinpano-ominaisuus helpottaa ohjekorttien käyttöä omassa työssä tai auttaa jakamaan tärkeitä ohjekortin käyttöön liittyviä huomioita omassa organisaatiossa.
    • Mobiilikäyttö on sujuvaa.

Rakennustiedon kaikkia tietopalveluita yhdistävä universaalihaku tarjoaa näkymän RT-, LVI- ja KH-kortistojen ja Ratu-palvelun, Infra täsmäpakin ja eri RYL-palveluiden sisältöön kokonaisuudessaan. Universaalihaku kertoo käyttäjilleen hakusanaa vastaavista osumista niissäkin palveluissa, joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta. ’’Tiedon haku on ollut vuosikaudet se asia, jota asiakkaamme ovat halunneet parannettavan. Vastasimme tähän asiakkaidemme tarpeeseen tuomalla Alvari- tekoälyassistentin palveluihimme vuonna 2023 ja nyt tuomme palveluihimme universaalihaun, joka yhdistää asiakkaillemme palvelumme aivan uudella tavalla ja tuoden entisestään tehoa tiedon hakuun palveluistamme. Käyttäjiemme pitkäaikainen toive on nyt todellisuutta!’’, iloitsee Rakennustieto Oy:n liiketoimintajohtaja Pia Rämö.

LVI- ja KH-kortistojen uudet toiminnallisuudet julkaistaan 23.9.2025 tilaisuudessa, jossa keskustelemme myös kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta ja kestävästä ylläpidosta. Näihin teemoihin LVI- ja KH-kortistot tarjoavat monipuolisesti luotettavaa tietoa.

Julkistustilaisuudessa kuulet myös mittavasta ohjekorttien rakenteellistamistyöstä, mikä mahdollistaa palveluiden uusien käytettävyysominaisuuksien kehittämisen. Rakennustieto on saanut Ohjekorttien rakenteistamisen kehityshankkeeseen (Ohra) Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) merkittävän kehittämisavustuksen, jonka Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt Rakennustieto Oy:lle 3.4.2024. 

Kuvat

Näyttökuva Rakennustiedon universaalihakusivusta, jossa hakutuloksia "kaavoitus"-termille.
Uusi Rakennustiedon universaalihaku hakee kaikista Rakennustiedon palveluista.
Euroopan unionin lippu ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama".
Rakennustieto on saanut Ohjekorttien rakenteistamisen kehityshankkeeseen (Ohra) Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) merkittävän kehittämisavustuksen, jonka Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt Rakennustieto Oy:lle 3.4.2024.
