Lääkäripula pitää pintansa – näin työnantaja voi houkutella osaajia

Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin data kertoo, että lääkärien työpaikkojen määrä on laskenut selvästi vähemmän kuin sosiaali- ja terveysalalla keskimäärin.





Duunitorilla julkaistiin tammi–elokuussa noin 25 000 sosiaali- ja hoiva-alan työpaikkailmoitusta sekä noin 9 000 terveydenhuoltoalan ilmoitusta. Molemmissa laskua oli noin 42 prosenttia viime vuodesta.





Samalla aikavälillä julkaistiin noin 2 500 lääkäreille suunnattua työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 21 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

”Lääkärienkin työpaikat ovat vähentyneet taloudellisesti vaikeana aikana, mutta lasku ei ole ollut yhtä radikaali kuin sote-alalla yleisesti. Tämä johtunee siitä, että lääkäreistä on selvä pula. Näyttää siltä, että työnantajat myös priorisoivat heidän rekrytointiaan julkisen ja yksityisen sektorin säästöistä huolimatta”, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen.

Yleis- ja erikoislääkäreistä on pulaa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n maaliskuussa julkaiseman tiedotteen mukaan lääkärivaje on kasvanut perusterveydenhuollossa, mutta lääkäreistä on pulaa myös erikoissairaanhoidon puolella.

Tämä näkyy Duunitorilla: niin yleis- kuin erikoislääkäreille riittää kysyntää. Tammi–elokuussa Duunitorilla haettiin paljon muun muassa terveyskeskuslääkäreitä, työterveyslääkäreitä ja psykiatreja. Myös hammaslääkäreitä etsittiin runsaasti, mutta heille suunnatut ilmoitukset laskivat viime vuodesta selvästi enemmän kuin lääkärien ylipäätään. Eläinlääkäreitäkin haettiin aktiivisesti, poikkeuksellisesti jopa enemmän kuin viime vuonna.

Tyypillisesti erikoislääkäreitä on vaikeampi löytää kuin yleislääkäreitä, joita on enemmän. Karhunen nostaa yhtenä esimerkkinä psykiatrian alan:

”Psykiatreista on ollut huutava pula jo pitkään. Valitettavasti helpotusta ei näytä olevan luvassa.”

Esimerkiksi viime syksynä psykiatrian, nuorisopsykiatrian, lastenpsykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuspaikoista saatiin täytettyä vain 60 paikkaa 121 paikasta.

”Erityisen huolestuttavan tilanteesta tekee se, että sosiaali- ja terveysministeriön muutama vuosi sitten julkaiseman raportin mukaan valtaosa psykiatrian erikoislääkäreistä on eläköitymässä vuoteen 2035 mennessä. On siis selvää, että tarvitsemme kipeästi uusia psykiatreja.”

Miten työnantaja voi houkutella lääkäreitä?

Duunitorin ja Lääkäriportaalin viimevuotisen lääkärikyselyn perusteella nämä asiat vaikuttavat eniten siihen, millaisesta työpaikasta lääkärit innostuvat:

1. Työtehtävän kiinnostavuus

2. Työpaikan sijainti

3. Työnantajan maine

4. Palkka

5. Työaikojen joustavuus

”Lääkärit eivät poikkea muista ammattiryhmistä siinä, että heitäkin kiinnostaa, millaista työ on todellisuudessa ja millainen työkulttuuri työpaikalla vallitsee. Työpaikkailmoitus ei usein riitä avaamaan näitä asioita tarpeeksi, ja lääkärit kuulevat mielellään vertaistensa kokemuksia. Siksi suosittelen panostamaan kohderyhmää puhuttelevaan sisältömarkkinointiin”, Karhunen sanoo.

Työpaikan sijainnilla on suuri merkitys osaajille ja myös lääkäreille. Lääkärikyselyn vastaajista vain 26 prosenttia olisi valmis muuttamaan työn perässä. Tämä hankaloittaa erityisesti pienten ja syrjäisten paikkakuntien rekrytointeja, joissa työnantajat joutuvatkin toisinaan turvautumaan rahallisiin bonuksiin lääkärien houkuttelussa.

Karhunen kannustaa työnantajia punnitsemaan myös paikkariippumattoman työn mahdollisuuksia.

”Olemme huomanneet, että etätyömahdollisuuden tarjoavat työpaikat saadaan usein helpommin täytettyä kuin pelkkää lähityötä tarjoavat. Työnantajien kannattaa ehdottomasti pohtia, olisiko lääkärien mahdollista tehdä etätöitä edes välillä.”

Duunitorilta löytyy tälläkin hetkellä noin sata etätyömahdollisuuden sisältävää lääkäreille suunnattua työpaikkailmoitusta.

”Etenkin vaikeasti tavoitettavan kohderyhmän kohdalla on myös tärkeä varmistaa, että työpaikan hakeminen käy nopeasti ja että rekrytointiprosessi on sujuva. Lääkäri ei aina helposti jätä työhakemusta, mutta voi silti olla kiinnostunut paikasta. Lääkäreitä kannattaa siis houkutella jättämään yhteystietonsa mahdollisimman helpolla tavalla, jotta heidän kanssaan voi jatkaa keskustelua avoimesta paikasta.”

