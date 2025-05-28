Raskaan kaluston moniosaaja Sailmet tuo runsaasti uusia työpaikkoja Kiteelle

Kirkkonummelainen Sailmet Oy käynnistää tuotannollisen toiminnan Kiteellä ensi vuoden alussa. Sitä ennen rekrytoidaan henkilökuntaa ja arvio on, että yritys tarvitsee raskaan kaluston tuotantotyöntekijäitä ja toimihenkilöitä yhteensä noin kaksikymmentä.

Sailmet on vuonna 2018 perustettu raskaskonekorjaamoalan yritys, joka on erikoistunut erityisesti infrarakentamisen ja maaporausteknologian koneiden ja laitteiden huoltoon ja korjaamiseen. Sailmet on alansa johtava yritys Suomessa. Sillä on toimipiste Kirkkonummen lisäksi myös Oulussa, mutta Kiteellä tullaan keskittymään yrityksen itse kehittämien laitteiden kokoonpanoon ja tuotantoon.

- Etsimme sopivaa paikkaa Suomesta ja tulimme Kiteelle, koska halusimme varmistaa yrityksen kasvun mm. meille sopivan työvoiman hyvällä saatavuudella. Kun löysimme vielä meille sopivat tilat valmiina Kiteeltä, niin sijoituspäätös oli helppo tehdä, kertoo Sailmetin operatiivinen johtaja Juha Tammela.

- Aloitamme rekrytointiprosessin nyt syksyllä, ensi vaiheessa palkkaamme Kiteen toiminnoille hyvän vetäjän. Hän voisi olla vaikka kotiseudulleen palaava kokenut tekijä, joka on jo hankkinut kannuksensa maailmalla.

Selkeä vahvistus Kiteen teolliseen osaamiseen

- Hienoa, että Sailmet saatiin tänne Kiteelle. Jo ensimmäiset keskustelut Sailmetin edustajien kanssa vakuuttivat meidät, että yrityksessä on vahvaa osaamista ja kova tahto kasvaa – näytöt ovat jo nyt vahvat. Elinkeinopäällikkömme Risto Hiltunen teki hyvän pohjatyön sijoittumiskeskusteluiden aikana ja Kiteellä pitkään toiminut raskaan metallin työstöön erikoistunut Kesmac Oy pystyi tarjoamaan Sailmetille erinomaiset tilat. Työvoimaakin on nyt hyvin tarjolla ja uskon, että uusi innovatiivinen ja kasvava yritys taatusti kiinnostaa hakijoita, toteaa Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen tyytyväisenä.

- Tämä Sailmetin investointi ei tuo pelkästään uusia työpaikkoja, vaan vahvistaa koko Kiteen alueen teollista osaamista. Kiteelle tulee nyt infrarakentamisen kärkiosaaja, joten Riveriakin voisi harkita vaikkapa koko maanrakennusalan koulutuksen siirtämistä Kiteen alueelle. Täällä nyt maata siirtyy ja koneitakin aletaan sitä varten rakentamaan. Tämä on vahva osoitus myös siitä, että kaupunkimme on houkutteleva paikka investoida ja rakentaa tulevaisuutta.

Lisätietoja





Sailmetin operatiivinen johtaja Juha Tammela, juha.tammela@sailmet.fi, p. 040 661 3822

Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi, p. 040 105 1001