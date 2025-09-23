Suomen ympäristökeskus

Väitöskirja tutkii laivojen mukana leviävien vieraslajien seurantaa, arviointia ja hallintaa

23.9.2025 13:46:52 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Jaa

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Okko Outinen (FM) väittelee Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa meriliikenteen välityksellä leviävien vieraslajien seurannasta, arvioinnista ja hallinnasta. Väitöstilaisuus pidetään 26.9.2025 kello 12.

Tutkija Okko Outinen tutkimusalus Arandan kannella merellisessä maisemassa.
Tutkija Okko Outinen tutkimusalus Arandalla. Maï Antila

Laivojen mukana saapuvat vieraslajit voivat kuulua melkein mihin eliöryhmään tahansa. Okko Outisen väitöskirjassa on arvioitu koko Suomen merenhoidon biologisten seurantojen ajallinen ja alueellinen kattavuus vieraslajien kannalta. Lisäksi väitöskirjassa on arvioitu saapuneiden vieraslajien vaikutusta alkuperäisiin eliöyhteisöihin ja tutkittu, kuinka tehokkaasti laivat kykenevät käsittelemään painolastivetensä, jotta uusia lajeja ei leviäisi painolastiveden purkamisen yhteydessä.

Väitöskirja on tehty Helsingin yliopiston ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa. Se koskettaa useita eri aloja luonnonsuojelusta merten tila-arvioihin ja maailmanlaajuiseen meriliikennettä koskevaan lainsäädäntöön. 

Väitöskirjan pohjana on neljä tieteellistä artikkelia. Näissä julkaisuissa on kehitetty satamien ja huvivenesatamien seurantamenetelmiä uusien lajien havaitsemisen parantamiseksi sekä arvioitu Suomen merialueiden tila vieraslajien osalta Euroopan unionin meristrategiadirektiivin edellyttämien kriteerien mukaisesti. Lisäksi on kehitetty luonnon monimuotoisuuden mittaamiseen uusi menetelmä, joka soveltuu kaikille eliöyhteisöille. 

Lajien leviämisen estäminen on vaikeaa

Uusien lajien leviämisen estäminen on osoittautunut alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta huolimatta haasteelliseksi.

”Yli 200 laivasta ottamamme näytteet osoittivat, että vain noin puolet laivoista onnistui käsittelemään painolastivetensä siten, että käsitelty vesi ei sisältänyt liikaa eläviä eliöitä painolastivesiä koskevan yleissopimuksen asettamiin raja-arvoihin verrattuna”, kertoo Okko Outinen.

Väitöskirjan tuloksia voidaan soveltaa Suomen merenhoidon biologisten seurantojen kehittämiseen ja merellisten eliöyhteisöjen monimuotoisuuden arvioimiseen. Lisäksi tulokset voivat välillisesti auttaa uusien tehokkaampien ohjesääntöjen kehittämisessä aluksiin kiinnittyvien eliöiden leviämisen estämiseksi. Aluksiin kiinnittyvien eliöiden leviämisen estämiseksi ei vielä ole kansainvälisesti velvoittavaa lainsäädäntöä. 

Väitöstilaisuus ja väitöskirja

Aika: perjantaina 26.9.2025 klo 12
Paikka: Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3, Helsinki
Väitöstilaisuus on seurattavissa myös verkossa: Live stream 
Tapahtuman kieli: englanti
Väitöskirja: Monitoring, assessment, and management of the spread of aquatic non-indigenous species associated with maritime traffic: Interdisciplinary implications on a multilateral issue

Avainsanat

luontokestävyysmurrostutkimusympäristöitämerivieraslajitväitöskirjamerensuojelumerentutkimus

Yhteyshenkilöt

Tutkija Okko Outinen, p. 0295 251 915, s-posti: etunimi.sukunimi@syke.fi

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Kuvat

Tutkija Okko Outinen tutkimusalus Arandan kannella merellisessä maisemassa.
Tutkija Okko Outinen merentutkimusalus Arandan kannella.
Maï Antila
Lataa

Linkit

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
www.syke.fi/fi

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Doctoral dissertation assesses monitoring, assessment, and management of the spread of alien species associated with maritime traffic23.9.2025 13:48:04 EEST | Press release

Researcher Okko Outinen (MSc) will defend his doctoral dissertation at the Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, on the monitoring, assessment, and management of aquatic non-indigenous species associated with maritime traffic. The public examination will take place on September 26, 2025, at 12:00.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye