Väitöskirja tutkii laivojen mukana leviävien vieraslajien seurantaa, arviointia ja hallintaa

Laivojen mukana saapuvat vieraslajit voivat kuulua melkein mihin eliöryhmään tahansa. Okko Outisen väitöskirjassa on arvioitu koko Suomen merenhoidon biologisten seurantojen ajallinen ja alueellinen kattavuus vieraslajien kannalta. Lisäksi väitöskirjassa on arvioitu saapuneiden vieraslajien vaikutusta alkuperäisiin eliöyhteisöihin ja tutkittu, kuinka tehokkaasti laivat kykenevät käsittelemään painolastivetensä, jotta uusia lajeja ei leviäisi painolastiveden purkamisen yhteydessä.

Väitöskirja on tehty Helsingin yliopiston ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa. Se koskettaa useita eri aloja luonnonsuojelusta merten tila-arvioihin ja maailmanlaajuiseen meriliikennettä koskevaan lainsäädäntöön.

Väitöskirjan pohjana on neljä tieteellistä artikkelia. Näissä julkaisuissa on kehitetty satamien ja huvivenesatamien seurantamenetelmiä uusien lajien havaitsemisen parantamiseksi sekä arvioitu Suomen merialueiden tila vieraslajien osalta Euroopan unionin meristrategiadirektiivin edellyttämien kriteerien mukaisesti. Lisäksi on kehitetty luonnon monimuotoisuuden mittaamiseen uusi menetelmä, joka soveltuu kaikille eliöyhteisöille.

Lajien leviämisen estäminen on vaikeaa

Uusien lajien leviämisen estäminen on osoittautunut alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta huolimatta haasteelliseksi.

”Yli 200 laivasta ottamamme näytteet osoittivat, että vain noin puolet laivoista onnistui käsittelemään painolastivetensä siten, että käsitelty vesi ei sisältänyt liikaa eläviä eliöitä painolastivesiä koskevan yleissopimuksen asettamiin raja-arvoihin verrattuna”, kertoo Okko Outinen.

Väitöskirjan tuloksia voidaan soveltaa Suomen merenhoidon biologisten seurantojen kehittämiseen ja merellisten eliöyhteisöjen monimuotoisuuden arvioimiseen. Lisäksi tulokset voivat välillisesti auttaa uusien tehokkaampien ohjesääntöjen kehittämisessä aluksiin kiinnittyvien eliöiden leviämisen estämiseksi. Aluksiin kiinnittyvien eliöiden leviämisen estämiseksi ei vielä ole kansainvälisesti velvoittavaa lainsäädäntöä.

Väitöstilaisuus ja väitöskirja

Aika: perjantaina 26.9.2025 klo 12

Paikka: Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3, Helsinki

Väitöstilaisuus on seurattavissa myös verkossa: Live stream

Tapahtuman kieli: englanti

Väitöskirja: Monitoring, assessment, and management of the spread of aquatic non-indigenous species associated with maritime traffic: Interdisciplinary implications on a multilateral issue