Väitöskirja tutkii laivojen mukana leviävien vieraslajien seurantaa, arviointia ja hallintaa
Suomen ympäristökeskuksen tutkija Okko Outinen (FM) väittelee Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa meriliikenteen välityksellä leviävien vieraslajien seurannasta, arvioinnista ja hallinnasta. Väitöstilaisuus pidetään 26.9.2025 kello 12.
Laivojen mukana saapuvat vieraslajit voivat kuulua melkein mihin eliöryhmään tahansa. Okko Outisen väitöskirjassa on arvioitu koko Suomen merenhoidon biologisten seurantojen ajallinen ja alueellinen kattavuus vieraslajien kannalta. Lisäksi väitöskirjassa on arvioitu saapuneiden vieraslajien vaikutusta alkuperäisiin eliöyhteisöihin ja tutkittu, kuinka tehokkaasti laivat kykenevät käsittelemään painolastivetensä, jotta uusia lajeja ei leviäisi painolastiveden purkamisen yhteydessä.
Väitöskirja on tehty Helsingin yliopiston ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa. Se koskettaa useita eri aloja luonnonsuojelusta merten tila-arvioihin ja maailmanlaajuiseen meriliikennettä koskevaan lainsäädäntöön.
Väitöskirjan pohjana on neljä tieteellistä artikkelia. Näissä julkaisuissa on kehitetty satamien ja huvivenesatamien seurantamenetelmiä uusien lajien havaitsemisen parantamiseksi sekä arvioitu Suomen merialueiden tila vieraslajien osalta Euroopan unionin meristrategiadirektiivin edellyttämien kriteerien mukaisesti. Lisäksi on kehitetty luonnon monimuotoisuuden mittaamiseen uusi menetelmä, joka soveltuu kaikille eliöyhteisöille.
Lajien leviämisen estäminen on vaikeaa
Uusien lajien leviämisen estäminen on osoittautunut alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta huolimatta haasteelliseksi.
”Yli 200 laivasta ottamamme näytteet osoittivat, että vain noin puolet laivoista onnistui käsittelemään painolastivetensä siten, että käsitelty vesi ei sisältänyt liikaa eläviä eliöitä painolastivesiä koskevan yleissopimuksen asettamiin raja-arvoihin verrattuna”, kertoo Okko Outinen.
Väitöskirjan tuloksia voidaan soveltaa Suomen merenhoidon biologisten seurantojen kehittämiseen ja merellisten eliöyhteisöjen monimuotoisuuden arvioimiseen. Lisäksi tulokset voivat välillisesti auttaa uusien tehokkaampien ohjesääntöjen kehittämisessä aluksiin kiinnittyvien eliöiden leviämisen estämiseksi. Aluksiin kiinnittyvien eliöiden leviämisen estämiseksi ei vielä ole kansainvälisesti velvoittavaa lainsäädäntöä.
Väitöstilaisuus ja väitöskirja
Aika: perjantaina 26.9.2025 klo 12
Paikka: Porthania, PIII, Yliopistonkatu 3, Helsinki
Väitöstilaisuus on seurattavissa myös verkossa: Live stream
Tapahtuman kieli: englanti
Väitöskirja: Monitoring, assessment, and management of the spread of aquatic non-indigenous species associated with maritime traffic: Interdisciplinary implications on a multilateral issue
Yhteyshenkilöt
Tutkija Okko Outinen, p. 0295 251 915, s-posti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Suomen ympäristökeskus
Doctoral dissertation assesses monitoring, assessment, and management of the spread of alien species associated with maritime traffic23.9.2025 13:48:04 EEST | Press release
Researcher Okko Outinen (MSc) will defend his doctoral dissertation at the Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, on the monitoring, assessment, and management of aquatic non-indigenous species associated with maritime traffic. The public examination will take place on September 26, 2025, at 12:00.
