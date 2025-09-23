Mediakutsu 24.9. Bryssel/etänä: Metsänhoidon merkittävin uudistus sataan vuoteen – EverCover-sertifikaatin lanseeraus: Euroopan parlamentti

Mediakutsu EverCover-sertifikaatin julkistukseen etäseurantaan keskiviikkona 24. syyskuuta klo 08.55–10.30 (Suomen aikaa)

EverCover-sertifikaatti lanseerataan virallisesti Euroopan parlamentissa Brysselissä. Sertifikaatin on kehittänyt voittoa tavoittelematon Association for Ecological Forestry Certification (AEFC), ja se edustaa merkittävintä metsänhoidon uudistusta sataan vuoteen. EverCover on ensimmäinen sertifikaatti, joka asettaa jatkuvan kasvatuksen – metsät, jotka pysyvät peitteisinä, monimuotoisina ja taloudellisesti tuottavina – uudeksi lähtökohdaksi.

Lanseeraus osuu ratkaisevaan hetkeen. Euroopan unioni päivittää parhaillaan biotalousstrategiaansa ja suunnittelee uusia puitteita hiilimarkkinoille, kestävälle rahoitukselle ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle. EverCover tarjoaa mallin, jonka avulla metsät voivat varastoida enemmän hiiltä, turvata ekosysteemit ja samalla tuottaa suurempaa arvonlisää metsänomistajille ja teollisuudelle. Kysymys kuuluu: tarttuuko EU-lainsäädäntö tähän mahdollisuuteen ja linjaa toimintansa EverCoverin periaatteiden mukaiseksi?

Tilaisuudessa päättäjät, tutkijat ja yritysjohtajat keskustelevat EverCoverin vaikutuksista EU:n metsäpolitiikkaan, kilpailukykyyn ja luonnon monimuotoisuuteen.

Tapahtuman ohjelma

AEFC:n (Association for Ecological Forestry Certification) lanseeraus

Euroopan parlamentti, 24. syyskuuta 2025, Spinelli-rakennus

08:55 – 10:30 Suomen aikaa

08:45 – Linkki aukeaa verkossa osallistuville

Tervetuloa seuraamaan lanseerausta verkossa:

https://www.youtube.com/live/STxSY6ATVNc

Miksi osallistua?

Ole todistamassa EverCover-sertifikaatin lanseerausta , merkkipaalu kestävän metsänhoidon historiassa.

, merkkipaalu kestävän metsänhoidon historiassa. Ymmärrä, miten jatkuva kasvatus voi muuttaa sekä ilmastotoimia että taloudellisia tuottoja.

Kuule johtavia ääniä keskustelemassa siitä, miten EU-sääntely voisi integroida EverCoverin periaatteet tulevaan lainsäädäntöön.

Median yhteydenotot

Jussi Seppälä

Toimitusjohtaja

Strateginen viestintätoimisto Hopiasepät Oy

+358-50-529 4562; jussi.seppala@hopiasepat.fi