Mediakutsu 24.9. Bryssel/etänä: Metsänhoidon merkittävin uudistus sataan vuoteen – EverCover-sertifikaatin lanseeraus: Euroopan parlamentti
Metsät ovat Euroopan ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikan ytimessä. Vuosikymmenten ajan vallalla olleet metsänhoitomallit ovat kamppailleet taloudellisen tuoton ja ekologisen kestävyyden yhteensovittamisessa. Nyt on käsillä läpimurto.
Mediakutsu EverCover-sertifikaatin julkistukseen etäseurantaan keskiviikkona 24. syyskuuta klo 08.55–10.30 (Suomen aikaa)
EverCover-sertifikaatti lanseerataan virallisesti Euroopan parlamentissa Brysselissä. Sertifikaatin on kehittänyt voittoa tavoittelematon Association for Ecological Forestry Certification (AEFC), ja se edustaa merkittävintä metsänhoidon uudistusta sataan vuoteen. EverCover on ensimmäinen sertifikaatti, joka asettaa jatkuvan kasvatuksen – metsät, jotka pysyvät peitteisinä, monimuotoisina ja taloudellisesti tuottavina – uudeksi lähtökohdaksi.
Lanseeraus osuu ratkaisevaan hetkeen. Euroopan unioni päivittää parhaillaan biotalousstrategiaansa ja suunnittelee uusia puitteita hiilimarkkinoille, kestävälle rahoitukselle ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle. EverCover tarjoaa mallin, jonka avulla metsät voivat varastoida enemmän hiiltä, turvata ekosysteemit ja samalla tuottaa suurempaa arvonlisää metsänomistajille ja teollisuudelle. Kysymys kuuluu: tarttuuko EU-lainsäädäntö tähän mahdollisuuteen ja linjaa toimintansa EverCoverin periaatteiden mukaiseksi?
Tilaisuudessa päättäjät, tutkijat ja yritysjohtajat keskustelevat EverCoverin vaikutuksista EU:n metsäpolitiikkaan, kilpailukykyyn ja luonnon monimuotoisuuteen.
Tapahtuman ohjelma
AEFC:n (Association for Ecological Forestry Certification) lanseeraus
Euroopan parlamentti, 24. syyskuuta 2025, Spinelli-rakennus
08:55 – 10:30 Suomen aikaa
- 08:45 – Linkki aukeaa verkossa osallistuville
- 09:05 – 09:10 – Ote Sanni Sepon ja Ritva Kovalaisen metsädokumentista
- 09:10 – Päivän ohjelman esittely (moderaattori: Jussi Seppälä)
- 09:12 – 09:17 – Tapahtuman emäntä MEP Sirpa Pietikäinen avaa lanseerauksen
- 09:17 – 09:27 – Dr Saija Kuusela, AEFC:n puheenjohtaja: Welcome to EverCover Timber by the AEFC – the Greatest Forestry Innovation this century
- 09:27 – 09:40 – Keynote-puhe: Johan Berhin, perustaja, Green Furniture Concept: Green Building concepts need to pay more attention to their sources of timber
- 09:40 – 09:50 – Stefanie Schmidt, metsäkysymysten asiantuntija, EU:n komissio DG ENV: Closer-to-Nature forestry solutions for forests in the EU
- 09:50 – 10:00 – Julius Maise, Senior Project Manager, Artek Ltd: Artek’s Environmental Targets for Wood Procurement
- 10:00 – 10:25 – Paneelikeskustelu: MEP Sirpa Pietikäinen; Dr Saija Kuusela, AEFC; Julius Maise, Artek Ltd; Stefanie Schmidt, EU:n komissio DG ENV; Johan Berhin, Green Furniture Concept
- 10:25 – 10:30 – Yhteenveto, moderaattori
Tervetuloa seuraamaan lanseerausta verkossa:
https://www.youtube.com/live/STxSY6ATVNc
Miksi osallistua?
- Ole todistamassa EverCover-sertifikaatin lanseerausta, merkkipaalu kestävän metsänhoidon historiassa.
- Ymmärrä, miten jatkuva kasvatus voi muuttaa sekä ilmastotoimia että taloudellisia tuottoja.
- Kuule johtavia ääniä keskustelemassa siitä, miten EU-sääntely voisi integroida EverCoverin periaatteet tulevaan lainsäädäntöön.
Median yhteydenotot
Jussi Seppälä
Toimitusjohtaja
Strateginen viestintätoimisto Hopiasepät Oy
+358-50-529 4562; jussi.seppala@hopiasepat.fi
Saija KuuselaPuheenjohtajaPuh:+358 40 132 1667saija.kuusela@aeforest.org
