Kriitikot lyttäsivät, lukijat rakastivat – Juha Hurmeen uutuus kertoo Anni Polvan tarinan
Juha Hurmeen tietokirja Suomen nuijituin nainen. Anni Polvan elämä ja teokset palauttaa kunnian Tiina-kirjojen äidille. Teos on arvosteluvapaa maanantaina 29.9.
”Kyllä se rakkaat ystävät niin on, että tässä te nyt näette Suomen kaikkein nuijituimman naisen.” Näin aloitti Anni Polva, oikealta nimeltään Anni Polviander (o.s. Heinonen), puheenvuoronsa Heitä luetaan -kirjailijaseminaarissa Joensuussa kesällä 1981.
Polva (1915–2003) ei ollut täysin väärässä. Hänet oli leimattu 1960-luvun kirjallisuuspiireissä alatason viihdekirjailijaksi, jonka teoksia pidettiin konservatiivisina ja kaavamaisina. Armoa eivät saaneet edes nuorille suunnatut Tiina-kirjat, joita moitittiin välinpitämättömyydestä yhteiskunnallisia epäkohtia kohtaan.
”Lukija voi olla varma siitä, että kirjoissani ei osallistuta yhtään”, myönsi taiteilija kylmän viileästi.
Polvan sorto huipentui pyrkimykseen kieltää yleisiä kirjastoja ostamasta kirjailijan teoksia lainakokoelmiinsa. Kuvaavaa on, että salanimellä Kyllikki Heino vuonna 1973 julkaistu romaani Minulla ei ole ketään sai loistavat arvostelut – kriitikot kun eivät tienneet kehuvansa Polvan kirjoittamaa kirjaa.
Ensi viikolla ilmestyvässä tietokirjassaan Suomen nuijituin nainen. Anni Polvan elämä ja teokset Juha Hurme palauttaa Polvalle tämän ansaitseman kunnian.
Hurme nimeää Polvan lapsuutensa tärkeimmäksi taidekasvattajaksi:
”Hän oli rohkea ja päättäväinen ihminen, ja kirjoitti loisteliaasti, kun sille päälle sattui.”
Polvan teokset Kun olin pieni ja Hyvästi lapsuus ovat Hurmeen mukaan kansatieteellisestikin arvokkaita kuvauksia sotienvälisestä Tampereesta ja Lammin pitäjästä.
”Elettiin kotirintamalla puolestaan saattaa olla kiintoisin suomalainen sotaromaani kautta aikojen, ja Aina sattuu ja tapahtuu on edelleen Tunisiaan suuntautuvien matkakirjojen klassikko", Hurme kertoo.
Hurmeen teos osoittaa, että vaikka Anni Polva oli aikansa ”nuijituin nainen”, hän oli samalla sitkein selviytyjä – ja lopulta voittaja.
Kirja on arvosteluvapaa maanantaina 29.9.
Teos ilmestyy 15.10. myös äänikirjana Erja Manton lukemana.
Kirjailijasta
Juha Hurme (s. 1959) on moneen kertaan palkittu kirjailija, teatteriohjaaja ja -käsikirjoittaja. Hänen romaaninsa Niemi voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2017.
