SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomalaiset ovat antaneet lompakollaan epäluottamuslauseen oikeistohallituksen talouspolitiikalle

Arvoisa puhemies, ärade talman!





“Jokaisen, kaikkien palkansaajien verotus kevenee”.

Näin juhlallisesti pääministeri Orpo vannoi budjettiriihen tiedotustilaisuudessa tasan kolme viikkoa sitten.

Tätä painokasta lupausta sadat tuhannet suomalaiset todistivat ja pilkahdus toivoa heräsi:

Vihdoin, ajateltiin monissa keskituloisissa kodeissa – joiden verorasituksen oikeistohallitus oli nostanut korkeimmalle tasolle 10 vuoteen – nyt vihdoin on tavallisten suomalaisten vuoro.

Maan vaikutusvaltaisin henkilö lupasi: “Jokaisen verotus kevenee”.

Kunnes tuli ankea huominen. Tuli Veronmaksajien laskelmat, joista paljastui kylmä totuus. Pääministerin papereihin olikin valikoitu vain osa hallituksen päätöksistä.

Pois jätettiin “pikku juttuja”, kuten kahta miljoonaa palkansaajaa koskeva verosanktio ammattiliittoon kuulumisesta sekä työhuonevähennyksen poisto. Ja niiden päälle vielä lisälasku Euroopan surkeimmasta työllisyyden hoidosta, työttömyysvakuutusmaksun nousu.

Liittoon kuuluvan opettajan, insinöörin, myyjän tai teollisuustyöntekijän verotus ei siis todellakaan kevene, eikä pysy edes ennallaan – se kiristyy.

Opettajille kokoomus ehtikin jo hetken mainostaa eroamista liitosta, kunnes kampanja palautteen jälkeen keskeytettiin.

Vaikka ay-jäsenmaksua ei olisi, 4000 euroa kuussa tienaavan opettajan verotus kevenee nipin napin kahdeksalla eurolla kuussa.

Silläkö arjen suunta kääntyy? Silläkö keskiluokan luottamus palautuu ja talouden rattaat alkavat pyöriä?

Statsminister Orpo,

ni lovade att varje löntagare skulle få lägre skatt, men sanningen är att till exempel en lärare och en försäljare får högre skatt nästa år. Ni är skyldig finländarna en förklaring.

Pääministeri Orpo, luulen, että en ole ainoa, jolle olette nyt selityksen velkaa.

Olette suomalaisille opettajille ja insinööreille selityksen velkaa. Taidatte olla kaikille palkansaajille selityksen velkaa.

Pääministeri Orpo: Puhuitteko pehmoisia?

Vai oletteko valmis tämän eduskunnan edessä uusimaan lupauksenne, että jokaisen palkansaajan verorasitus todellakin ensi vuonna kevenee?

Arvoisa puhemies,

On toki yksi ryhmä, jolle hallituksen budjetin myötä koittaa ensi vuonna tilipäivä.

Suurituloisten, yli 9 000 euroa kuussa ansaitsevien verotus kevenee kaikista eniten. Ei vain euromääräisesti, vaan myös suhteellisesti eniten.

Ministerin tuloluokassa tilille kilahtaa noin 5000 euroa vuodessa lisää.

Yli miljoonan vuodessa tienaavia pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia hallitus kannustaa uusiin sankaritekoihin vähintään 50 000 euron veronkevennyksellä.

Kun ministeri Purra taas menee Keskuskauppakamarin jäseniltaan, sieltä tulee varmasti vilpitöntä kiitosta.

Mutta ne kiitokset eivät tavallista palkansaajaa lämmitä, eivät elätä.

Arvoisa puhemies,

Eduskunta ryhtyy nyt käsittelemään budjettia tilanteessa, jossa näkymät ensi vuoteen ovat epävarmat ja sumuiset.

Tilanteessa, jossa Suomen työttömyysaste on Tilastokeskuksen mukaan korkeimmillaan yli neljännesvuosisataan. Suomesta uhkaa tulla jopa koko EU:n korkeimman työttömyyden maa.

Tilanteessa, jossa taas kerran ennustelaitos toisensa jälkeen reivaa ennusteitaan alaspäin ja povaa kasvun siirtymistä taas eteenpäin.

Tätä epäonnistumista pääministeripuolue on ryhtynyt nyt selittämään Ukrainan sodalla ja Venäjän rajalla.

Sama sota ja sama raja olivat olemassa, kun puolue lupasi itsevarmasti ennen eduskuntavaaleja, että velkaantuminen loppuu ja uusia työpaikkoja syntyy satatuhatta, kun kokoomus pääsee toteuttamaan talouskäänteensä.

Vaikka kuinka luen teidän kolmatta keltaista budjettikirjaanne, en näe velkaantumisen loppumista, enkä löydä niitä työpaikkoja.

Pääministeri näyttääkin jo hylänneen VM:n, Suomen Pankin ynnä muiden ennusteet ja takertuu yhden pankin ennusteeseen, siihen kaikista positiivisimpaan.

Sinänsä optimismiin aihetta Suomessa kyllä pitäisi olla. Kasvun pitäisi olla jo käynnissä.

Inflaatio ja korot ovat laskeneet, ja työmarkkinaosapuolten neuvottelemat sopimuskorotukset parantavat ostovoimaa.

Ja onhan se kasvu tullutkin, muualle Eurooppaan.

Mutta ei Suomeen.

Arvoisa puhemies,

Ennen pitkää kasvu kyllä tulee. Mutta se ei tule ennen kuin luottamus huomiseen palaa tavallisiin suomalaisiin palkansaajiin ja perheisiin.

Eikä tästä tavallisia suomalaisia pidä syyllistää. He laittavat nyt kaiken ylimääräisen säästöön, koska yhteiskunnan turvaverkkoja on revitty rikki ja pelätään oman työpaikan puolesta.

Pelkällä puheella kasvu ei käynnisty. Näyttääkin siltä, että kansalaiset eivät jaa pääministerin optimismia.

Arvoisa pääministeri,

Suomalaiset ovat antaneet lompakollaan epäluottamuslauseen hallituksenne talouspolitiikalle.

Arvoisa puhemies,

Syksyn budjettiriihen lähestyessä valtiovarainministeri Purra julisti, että miljardin säästöt löytyvät helposti.

Ja helppoa se lopulta tosiaan oli. Hallituspuolueiden työryhmä löysi rahat kikkailemalla kirjanpitoa, kuivattamalla eläkerahastoja ja siirtelemällä varoja taskusta toiseen. Kolme neljäsosaa miljardista on väliaikaista tai virtuaalisäästöjä.

Julkinen talous ei valitettavasti näillä tempuilla vahvistu.

SDP on jo kaksi kertaa tehnyt täsmällisen, vaihtoehtoisen budjettiesityksen. Ja niin tulemme jälleen tekemään.

Kutsumme työmarkkinaosapuolet yhteistyöhön, laitamme rakentamiseen ja kotimarkkinoihin vauhtia. Teemme veronkevennyksiä, jotka antavat tavalliselle suomalaiselle enemmän liikkumavaraa.

Me emme keventäisi yhteisöveroa tehottomasti kaikilta yrityksiltä, vaan loisimme tuntuvan investointikannustimen.

Me karsisimme vanhentuneita yritystukia - niiden sijaan panostaisimme uuteen tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioiden synnyttämiseen.

Me emme syytäisi satoja miljoonia euroja tehottomia Kela-korvauksia yksityisen terveysbisneksen tukemiseen.

Me emme näpertelisi puolen prosentin ruoan alv-alennuksen kanssa, vaan helpottaisimme pienyrittäjien tilannetta parantamalla kotitalousvähennystä ja nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa.

Ennen kaikkea, tekisimme aitoja kasvutoimia osaamiseen, rakentamiseen ja start upien sekä yritysten kasvurahoituksen vahvistamiseksi.

Kuten työ- ja elinkeinoministeriön legendaarinen kansliapäällikkö Erkki “Leuka” Virtanen vastikään sanoi:

“Ilman kasvua näitä leikkauslistoja tehdään ikuisuuksiin.”

On aika kääntää suunta.

Kiitos, tack!