Kuparivuoren tunneli suljetaan yöksi 30.9.–1.10.

24.9.2025 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Kuparivuoren tunneli suljetaan määräaikaistarkastuksen ajaksi syys-lokakuun taitteessa.

Kuparivuoren tunneli Luonnonmaalle päin.
Kuparivuoren tunneli suljetaan illan ja yön ajaksi määräaikaistarkistuksen vuoksi syyskuun lopulla. Naantalin kaupunki

Tunnelin sulku alkaa tiistaina 30. syyskuuta klo 20.00 ja päättyy viimeistään keskiviikkona 1. lokakuuta klo 6.00.

Liikenne ohjataan sulun ajaksi ennalta määritetylle varareitille Kuparivuoren kautta. Tunnelin varareitti kulkee reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on 1,5 kilometriä.

Tie avataan liikenteelle heti tarkastuksen valmistuttua tai viimeistään määräaikaan mennessä.

Varareitin liikennejärjestelyistä vastaa Destia Oy.

Kuparivuoren tunneli Luonnonmaalle päin.
Kuparivuoren tunneli suljetaan illan ja yön ajaksi määräaikaistarkistuksen vuoksi syyskuun lopulla.
Naantalin kaupunki
Kiertotie reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie merkitty punaisella karttaan.
Kiertotie kulkee Kuparivuorentien kautta.
Naantalin kaupunki
