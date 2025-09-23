Kuparivuoren tunneli suljetaan yöksi 30.9.–1.10.
Kuparivuoren tunneli suljetaan määräaikaistarkastuksen ajaksi syys-lokakuun taitteessa.
Tunnelin sulku alkaa tiistaina 30. syyskuuta klo 20.00 ja päättyy viimeistään keskiviikkona 1. lokakuuta klo 6.00.
Liikenne ohjataan sulun ajaksi ennalta määritetylle varareitille Kuparivuoren kautta. Tunnelin varareitti kulkee reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on 1,5 kilometriä.
Tie avataan liikenteelle heti tarkastuksen valmistuttua tai viimeistään määräaikaan mennessä.
Varareitin liikennejärjestelyistä vastaa Destia Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
Kuvat
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
