AVEKin jakamiin tuotekehittelytukiin leikkaus
Hallituksen eilen julkaisemassa talousarvioesityksessä vuodelle 2026 leikataan jakamistamme DigiDemo-, CreaDemo- ja Mediarata-tuista. Tämänhetkisten tietojen mukaan tuotekehittelytukiin kohdistuva leikkaus on 16 %.
Hallitus päätti tehdä 5,6 miljoonan euron leikkauksen momentille, jolta rahoitetaan paitsi Elokuvasäätiön toimintaa, myös AVEKin jakamia tuotekehittelytukia. Tänä vuonna kehittelytukiin varattu tukisumma oli 762 000 €.
CreaDemo- ja DigiDemo-määrärahoilla on tuettu luovien alojen tuote- ja palveluinnovaatioita sekä uusia kulttuurisisältöjä. Mediarata-tuki keskittyy mediataiteen alalla toimivien tuotantoyhtiöiden ja niiden tuotantokulttuurin kehittämiseen.
Demotuet ovat tärkeä osa luovien alojen ekosysteemiä
DigiDemo ja CreaDemo ovat olleet tärkeitä rahoitusmuotoja luovien alojen kehitykselle Suomessa. Ne mahdollistavat uusien digitaalisten sisältöjen, palveluiden ja tuotteiden kehittämisen erityisesti esituotanto- ja konseptointivaiheessa.
AVEKin demotuet täyttävät tyhjiön, jota suuremmat rahoittajat, kuten Business Finland ja ELY-keskukset, eivät kata.
Tuet kannustavat kokeilevaan kehitystyöhön ja tarjoavat tärkeää tukea erityisesti pienille toimijoille ja startupeille. DigiDemo ja CreaDemo tukevat kulttuurista monimuotoisuutta, luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistavat suomalaisten luovien alojen kilpailukykyä kansainvälisesti. Ilman näitä tukia moni hyvä idea ei koskaan pääsisi alkuun – ei syntyisi uusia luovan alan yrityksiä, kasvua eikä työpaikkoja.
Mediarata-tuki on strategisesti merkittävä rahoitusmuoto suomalaisille mediataiteen tuotantoyhtiöille. Se tukee liiketoiminnan kehittämistä, kansainvälistymistä ja osaamisen vahvistamista. Mediarata mahdollistaa pitkäjänteisen ja kestävämmän kasvun audiovisuaalisella alalla ja antaa tuotantoyhtiöille valmiudet vastata muuttuvan median haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
AVEKin tukivarat puolittuneet viidessä vuodessa
AVEK on jo aiemmin kärsinyt merkittävistä rahoitusleikkauksista. Kuluvan vuoden alussa voimaan tuli hallituksen päätös yksityisen kopioinnin hyvityksen puolittamisesta. Tämä tarkoitti, että AVEKin tukivarat pienenivät vuoden 2025 alussa 2,5 M€:sta reiluun 1 M€:oon. Näistä varoista AVEK tukee lyhyt- ja dokumenttielokuvia sekä mediataidetta.
DigiDemo- ja CreaDemo-tuista leikattiin viimeksi vuonna 2021, jolloin määrärahat puolitettiin 1,35 M€:sta 750 000 €:oon. Mediarata-tukea taas on vuosien varrella pienennetty 200 000 €:sta 90 000 €:oon.
Viiden vuoden aikana AVEKin tukivaroista on leikattu yhteensä yli 2,1 M€. Tämä tarkoittaa yli 50 % leikkausta AVEKin tukivaroihin.
