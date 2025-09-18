Helsinki Citycopter kasvaa: toinen liikesuihkukone ja Aerocom Aviation

Koronan keskellä vuonna 2020 yksityisillä helikopterilennoilla toimintansa aloittaneesta Helsinki Citycopterista on viidessä vuodessa kasvanut kansainvälinen ja kannattavasti toimiva ilmailualan yhtiö Aerocom Aviation Oy. Sen lentokalustoon kuuluu nyt viisi helikopteria, viime vuonna hankittu Cessna Citation CJ4 ja nyt käyttöön otettu uusi Cessna Citation CJ4 Gen2 -suihkukone.

Uusi liikesuihkukone lisää yhtiön kapasiteettia erityisesti Euroopan sisäiseen liike- ja vapaa-ajan matkustukseen. Yksityislentojen ja räätälöityjen travel management -palveluiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa.

”Toimintamme nousi ensimmäisen suihkukoneen myötä uudelle tasolle. Yksityislennot eivät ole enää vain harvojen etuoikeus, ja niiden kansainvälisen suosion kasvu näkyy myös meillä. Toisella liikesuihkukoneella vastataan kasvaneeseen kysyntään”, taustoittaa Aerocom Aviation Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja Ari Kallinen laivaston laajennusta:

”Palveluiden luotettavuus, aikataulujen joustavuus ja konkreettinen ajansäästö houkuttelevat yhä useampia etsimään vaihtoehdon perinteiselle liikematkustamiselle. Ovelta ovelle -palvelussamme kallista aikaa ei kulu lentoasemilla odottamiseen ja kokonaismatkustusaika Suomen maakuntien ja Keski-Euroopan välillä on yllättävän lyhyt. Moni asiakkaistamme onkin jäänyt palveluidemme vakiokäyttäjäksi ja hyödyntää niitä niin työ- kuin vapaa-ajankin matkustuksessa.”

Aerocom Aviationin asiakaskunta on viidessä vuodessa muuttunut ja laajentunut. Yhtiö palvelee kahdella liikesuihkukoneella ja business-tason helikoptereilla nyt yritysasiakkaita ja vaativia vapaa-ajan matkailijoita.

”Palvelutarjontamme on ottanut suuren harppauksen. Pilotoimme palvelua viisi vuotta sitten maisemalennoilla, mutta nyt tuotamme monipuolista kansainvälistä tilauslentotoimintaa. Olemme jo lentäneet ensimmäiset mannertenväliset lennot ilman välilaskua”, lisää Kallinen.

Tuttu brändi, laajentunut kokonaisuus

Helsinki Citycopter jatkaa helikopteripalveluihin erikoistuneena brändinä, ja laajempaa palvelukokonaisuutta hallinnoi Aerocom Aviation. Yhtiö tarjoaa yksityisten helikopteri- ja suihkukonetilauslentojen lisäksi myös ammattilentäjien koulutusta sekä räätälöityjä lentomatkustuspalveluita kotimaiselle ja kansainväliselle asiakaskunnalle.

“Olemme viidessä vuodessa kasvaneet helikopterilennoista kansainväliseksi lentoyhtiöksi. Helsinki Citycopter säilyy tuttuna palvelubrändinämme, mutta kehitämme ja tarjoamme uusia palveluita Aerocom Aviationin muiden tuotemerkkien alla. Tarjoamme korkealaatuista palvelua, jonka keskiössä ovat aika, yksityisyys, laatu ja luotettavuus. Haluamme vahvistaa myös koko Suomen asemaa kansainvälisesti vetovoimaisena matkailukohteena erityisesti yksilöllisiä ratkaisuja arvostavien matkailijoiden keskuudessa”, kertoo Aerocom Aviationin perustajaosakas ja kaupallinen johtaja Joonas Nurmi ja lisää:

”Yksityislentojen yhdistäminen työ- ja vapaa-ajan matkustamiseen on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista matkustusmuodoista. Yhä useampi perinteisten reittilentoyhtiöiden business- ja first class -luokan matkustaja on ryhtynyt käyttämään niitä palveluiden luotettavuuden ja nopeuden vuoksi. Liikevaihtomme näyttää kuluvana vuonna kasvavan 30 prosenttia ja olemme jo ylittäneet viime vuoden kokonaismyynnin.”

Cessna Citation CJ4 Gen2

Aerocom Aviationin ACXJET-laivastoon liitetty Cessna Citation CJ4 Gen2 on matkustusmukavuudeltaan ja varustelultaan uudistettu versio suositusta CJ4-liikesuihkukoneesta. Kaksimoottorinen kone kuljettaa jopa yhdeksän matkustajaa, sen matkalentonopeus on 835 km/h, maksimilentomatka 4 010 kilometriä ja lakikorkeus 13,7 kilometriä. CJ4 Gen2 esiteltiin vuonna 2021. Lennot operoidaan kaupallisten määräysten mukaisesti ja aina kahdella lentäjällä.

Aerocom Aviation Oy on vuonna 2020 perustettu yksityinen suomalainen lentoyhtiö, jonka kalustona on Airbusin valmistamia edustustason ACH130, H125 ja EC120 -helikoptereita (Helsinki Citycopter) sekä Cessna Citation CJ4 ja Cessna Citation CJ4 Gen2 -suihkulentokoneet (ACXJET). Lentotoiminnan ohessa yhtiön palveluihin kuuluu myös eksklusiivisia matkajärjestelyitä tarjoava ACX ACCESS ja ammattilentäjiä kouluttava Salpauslento / SL Flight Training.

Aerocom Aviation Oy:n liikevaihto 2024 oli 2,3 miljoonaa euroa. Lentoyhtiö on Pohjoismaiden ensimmäinen kaupallinen helikopterioperaattori, joka otti käyttöönsä uusiutuvan lentopolttoaineen ja se on mukana myös Helsingin kaupungin vastuullista matkailua edistävässä kumppanuusverkostossa. Helsinki Citycopter, ACX ACCESS, ACXJET ja SL Flight Training/Salpauslento ovat Aerocom Aviation Oy:n aputoiminimiä.