Pohjanmaan työllisyysalueen työttömyys nousi viime vuodesta, mutta on yhä maan alhaisimpia

Työttömyys laski kuukaudessa, mutta on yhä korkeampi kuin vuosi sitten

Pohjanmaan työllisyysalueella oli elokuun lopussa yhteensä 8 865 työnhakijaa, joista 4 498 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 505 henkilöllä (+ 12,7 %). Työttömien määrä kuitenkin väheni heinäkuuhun verrattuna 690 henkilöllä (- 13,3 %). Kokoaikaisesti lomautettuja oli 139 eli 76 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 35,4 %). Koko maassa työttömiä oli keskimäärin 11,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Kaskisissa (-5 %), Korsnäsissä (-12 %), Maalahdessa (-17 %) ja Uudessakaarlepyyssä (-16 %). Kunnittain verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna eniten Vaasassa, jossa oli 501 enemmän työttömiä työnhakijoita kuin vuosi sitten (+18 %). Suurin prosentuaalinen kasvu oli kuitenkin Vöyrillä, jossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 19 % viime vuodesta (+28 henkilöä).

Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkeinta Kaskisissa (11,8 %) ja alhaisinta Maalahdessa (3,1 %). Vaasan työttömyysaste oli 9,5 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan

Pitkäaikaisaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä nousee Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta myös valtakunnallisesti. Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 510, joka on 444 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 41,6 %) ja 9 vähemmän kuin viime kuussa (-0,6 %).

Valtakunnallisesti pitkäaikaistyöttömien määrän prosentuaalinen nousu on hieman maltillisempaa, koko maassa pitkäaikaistyöttömien määrä nousi viime vuodesta 33,3 % ja viime kuusta 0,3 %.

Työttömyys kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Elokuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 536, mikä on 42 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 56 henkilöä vähemmän kuin heinäkuussa. Työttömien määrä kasvoi 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä 79 henkilöllä vuoden takaisesta 495:een työttömään. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 1 512 eli 137 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. (33,6 % kaikista työttömistä työnhakijoista). 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten työttömiä työnhakijoita eli kaikkiaan 568 työtöntä. Heinäkuussa 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä työttömiä työnhakijoita oli 615.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta kasvoi valtakunnallisesti

Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille elokuussa 458 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 93 paikkaa enemmän kuin heinäkuussa, mutta 225 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 715 työpaikkaa, mikä on 126 enemmän kuin heinäkuussa, mutta 350 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Työmarkkinatorille kuitenkin enemmän kuin edellisenä vuonna: elokuussa ilmoitettiin 33 700 uutta työpaikkaa, mikä on 3 100 enemmän kuin vuotta aiemmin.