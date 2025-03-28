Pastis-kirja valittiin Suomen kauneimmaksi ja tavoittelee menestystä Euroopassa
Ravintola Pastiksen julkaisema teos ”Ravintola Pastis” on valittu Vuoden kauneimmaksi kirjaksi Suomessa – ja nyt sen matka jatkuu Euroopan kaunein kirja -kilpailuun.
Kirja ei ole vain kokoelma reseptejä, vaan kunnianosoitus Pastiksen sydämelle ja sielulle. Jokainen sivu huokuu tunnelmaa: viinilasien kilinää, kynttilänvalon pehmeää hehkua ja illallisia, jotka jatkuvat pitkälle yöhön. Raadin mukaan teos erottuu edukseen hienostuneella suunnittelullaan ja omaperäisellä otteellaan, joka tuo ravintolan hengen eläväksi paperilla.
”Olen äärimmäisen ylpeä ja kiitollinen tästä tunnustuksesta,” sanoo ravintoloitsija Samuil Angelov. ”Tämä kirja syntyi rakkaudesta Pastiksen tarinaan, sen keittiöön ja vieraisiin, jotka ovat tehneet siitä ainutlaatuisen. On upeaa nähdä, että visuaalinen kauneus ja sisältö ovat löytäneet tiensä myös raadin sydämiin. Toivon, että kirja vie lukijat pienelle matkalle, jossa Pastiksen tunnelma ja maut heräävät henkiin heidän omassa kodissaan.”
Kirja on Pastiksen oma julkaisu, ja sen synty on ollut huolellisen yhteistyön tulosta. Valokuvaaja Nico Backström vangitsi sivuille ravintolan ainutlaatuisen tunnelman, ja graafikko Satu Kontinen loihti kuvista ja tarinoista visuaalisesti upean kokonaisuuden. Elina Yrjölä puolestaan punoi yhdessä Samuil Angelovin ja keittiömestareiden kanssa ravintolan historian, reseptit ja muistot kertovaksi tarinaksi. Lopputulos on kirja, joka kokoaa yhteen Pastiksen vuosien varrella syntyneet maut, hetket ja kokemukset – ne, jotka ovat tehneet siitä yhden Helsingin rakastetuimmista ravintoloista. Sen sivujen kautta lukija pääsee kurkistamaan kulissien taakse: näkemään, miten ideat kypsyvät keittiössä ja miten Pastis on vuosien saatossa kasvanut pelkästä ravintolasta paikaksi, jossa ystävyydet syttyvät ja muistot jäävät elämään.
”Seuraavaksi odotamme innolla Vuoden keittokirja -kilpailua, jossa olemme mukana tällä kauneimmalla kirjalla,” Angelov lisää hymyillen.
Ravintola Pastis -kirjaa on saatavilla ravintolan verkkokaupasta pastis.fi, sekä Kirjakauppa Nidestä (Freda 35).
