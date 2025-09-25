Helsinki valaisee Havis Amandan oranssiksi ja järjestää hiljaisen kynttiläkulkueen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.

Helsingin kaupunki tukee maailmanlaajuista YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen koordinoimaa Oranssit päivät -kampanjaa ja valaisee Havis Amandan patsaan oranssiksi tiistaina 25.11.2025 kello 15–24. Hiljainen kynttiläkulkue lähtee liikkeelle Esplanadin puiston länsipäädystä samana päivänä kello 17 ja päättyy kynttilöiden laskuun Havis Amandan patsaan ympärille.

Kampanjan ja kynttiläkulkueen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kannustaa kaikkia toimimaan väkivallan vähentämiseksi. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä UN Women Suomen kanssa, ja se on avoin kaikille. Kannustamme yksityishenkilöitä, järjestöjä ja muita toimijoita mukaan osoittamaan tukea naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiselle. Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisesta on tulossa pian Helsingin kaupungin ja UN Women Suomen kanaviin.

Oranssit päivät -kampanja nostaa esiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ongelmia, kuten lähisuhdeväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja häirintää, ihmiskauppaa, lapsiavioliittoja ja digitaalista väkivaltaa. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus. Kampanja alkaa kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. ja loppuu ihmisoikeuksien päivänä 10.12. Oranssit päivät -kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.

Helsingistä turvallisempi paikka tytöille ja naisille

Turvallisuus on yksi kaupungin toiminnan kivijaloista. Helsingin turvallisuustutkimuksen perusteella helsinkiläiset naiset kokevat turvallisuutensa miehiä heikommaksi. Kouluterveyskyselyn 2025 mukaan noin joka kolmas 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä ja lukiossa tai ammattikoulussa opiskelevista tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää tai ahdistelua.

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sekä muun sukupuolittuneen häirinnän ja väkivallan kitkeminen on kirjattu toimintaa ohjaavaksi turvallisuustavoitteeksi uuteen kaupunkistrategiaan.

– Haluamme, että Helsinki on turvallinen paikka elää ja asua kaikille sen asukkaille. Kaupungilla on keskeinen rooli sekä väkivallan ehkäisyssä että sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Aktiivinen puuttuminen, tukipalveluiden lisääminen sekä väkivallan ehkäisyä tukevat toimenpiteet ovat avainasemassa, pormestari Daniel Sazonov sanoo.

Naisiin kohdistuva väkivalta jää usein piiloon

Eurostatin tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille. Suomessa yli puolet (57 %) naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai väkivallalla uhkailua. Turvattomin paikka naisille on usein oma koti. Lähisuhteessa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallalla uhkailua on kokenut Suomessa joka kolmas nainen (33,8 %). Kun luvuissa huomioidaan myös henkinen väkivalta, yli puolet naisista (52,6 %) kertoo kokeneensa lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa elämänsä aikana.

Tilastokeskuksen mukaan viranomaisten tietoon tuli koko maassa 13 000 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta vuonna 2024. Rikosten määrä ja nimenomaan naisiin kohdistunut väkivalta on kasvanut edellisvuodesta. Myös miehet kokevat lähisuhdeväkivaltaa, mutta ero sukupuolten välillä on suuri. Tietoon tulleen pari- ja lähisuhdeväkivallan yli 18-vuotiasta uhreista 74 % oli naisia ja syylliseksi epäillyistä 75 % oli miehiä.

Rikostilastot eivät anna täysin oikeaa kuvaa ongelman laajuudesta, sillä suuri osa lähisuhdeväkivallasta ei tule koskaan viranomaisten tietoon. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tehostamiseksi Helsingissä toimii erillinen työryhmä, jossa asiaa edistetään laajassa yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten kanssa.