Ansiopäivärahan saajien määrä laski elokuussa 9 %
Työttömyyskassat maksoivat ansiopäivärahaa elokuussa 107 000 henkilölle. Tämä on 9 % vähemmän, kuin viime vuoden elokuussa. Ansiopäivärahakulut laskivat samana aikana 11 %.
Ansiopäivärahan saajien määrä on ollut laskussa koko alkuvuoden. Elokuussa nähtiin kuitenkin aiempaa suurempi lasku saajien määrässä. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 117 000 henkilöstä 107 000 henkilöön, kun verrataan elokuun lukuja vuoden takaiseen tilanteeseen. Ansiopäivärahan saajien määrässä on runsaasti kausivaihtelua, minkä vuoksi saajien määrää verrataan viime vuoden vastaavaan jaksoon.
Ansiopäivärahan saajien määrän lasku johtuu osin lomautusten vähenemisestä. Ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta saavien määrä laski elokuussa 18 % viime vuoden elokuuhun nähden.
"Yleensä ansiopäivärahan saajien väheneminen on myönteinen merkki ja kertoo siitä, että kassojen jäsenet ovat löytäneet työtä. Nyt tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen ja näyttää, että muutoksen taustalla vaikuttaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu. Tähän viittaa se, että ansiopäivärahan saajien määrä laskee samanaikaisesti, kun yleinen työttömyys ja Kelan työttömyysetuuksien saajien määrä kasvaa. Pitkäaikaistyöttömien ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on kulunut loppuun ja nuoret eivät ole ehtineet kerryttää riittävän pitkää työhistoriaa saadakseen ansiopäivärahaa", Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.
Ansiopäivärahaa maksettiin harvemmin osittaisen työn ajalta
Ansiopäivärahaa maksettiin osittaisen työn ajalta 21 000 henkilölle. Tämä on 10 % vähemmän kuin viime vuoden elokuussa ja 20 % vähemmän, kuin edellisvuoden elokuussa, ennen suojaosan poistoa. Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille poistettiin viime vuoden huhtikuussa.
”Työskentely ansiopäivärahalla on vähentynyt selvästi suojaosan poiston jälkeen. Muutos näyttää olevan asteittainen ja voi jatkua vielä tulevina vuosina. Kun suojaosa otettiin käyttöön vuonna 2014, osittaisen työskentelyn määrän kasvu jatkui yhteensä kuusi vuotta”, Aki Villman kertoo.
Villman muistuttaa, että osittainen työ työttömyysturvalla kannattaa edelleen. ”Osittainen työ lisää tuloja myös suojaosan poiston jälkeen, sillä vain puolet palkkatulosta vähentää etuutta. Lisäksi työskentelemällä päivärahakausi kuluu hitaammin, porrastus tulee vastaan myöhäisemmässä vaiheessa ja henkilö voi kerryttää oikeutta uuteen päivärahakauteen.”
