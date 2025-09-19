Näitä automerkkejä autoliikkeet himoitsivat kesällä - Volvon myynti nousi yli 80 prosenttia

Nämä automerkit nostivat suosiotaan autoliikkeiden keskuudessa kesän aikana

Automerkit Myynnin kasvu kesällä Volvo 81 % Hyundai 58 % Subaru 45 % Seat 42 % BMW 40 %

Automerkeistä eniten myyntiään kesän aikana kasvatti Volvo, jonka myynti nousi yli 80 prosenttia alkuvuodesta. Myös Hyundain suosio autoliikkeiden keskuudessa oli selvässä nousussa, sillä sen myynti kasvoi lähes 60 prosenttia kesän aikana. Kolmas nousija kesän myynnin osalta oli Subaru, jonka myynti nousi 45 prosenttia. Myös Seatin ja BMW:n vaihtoautot menivät kaupaksi reilusti alkuvuotta paremmin, sillä kummankin automerkin myynti nousi yli 40 prosenttia kesällä.

“Myynnin nousu näillä automerkeillä viittaa siihen, että liikkeet hakevat varastoonsa autoja, jotka liikkuvat nopeasti ja joilla on kuluttajien keskuudessa kysyntää. Volvo erottuu laatumielikuvalla ja turvallisuudella, Hyundai taas hybridien, pitkien takuiden ja kohtuullisen hintatason ansiosta. Subarulla on vakiintunut kannattajakuntansa, minkä lisäksi kyseinen merkki tunnetaan hyvästä nelivetoteknologiasta. Talven lähestyessä monet autoliikkeet alkavat keräämään varastoihinsa enemmän nelivetoja" , Baanan liiketoimintapäällikkö Ville Vähämaa kommentoi selvityksen kärkikolmikkoa.

Noin viiden vuoden ikäiset autot menivät kuumille kiville kesän aikana

Kesän myyntitrendeistä alkuvuoteen verrattuna erottui 2020-2021 vuosimallien suosion kasvu autoliikkeiden keskuudessa. Kyseisten vuosimallien myynti kasvoi 35 prosenttia, kun toiseksi eniten myyntiä kasvattaneiden 2016-2017-vuosimallien myynti kasvoi alle 10 prosenttia.

“Noin viiden vuoden ikäisten autojen myyntikasvu on loogista. Hinta itsessään on kuluttajalle houkuttelevampi kuin uudessa autossa. Tämän päälle tekniikka ja varustelu ovat vielä moderneja, ja autoliikkeille tämän ikäiset autot ovat turvallisia varastotuotteita, joiden jälleenmyynti onnistuu nopeasti”, Vähämaa toteaa.