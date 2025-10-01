Poikkeuksellinen teos valottaa Petteri Orpon johtamaa oikeistohallintoa

Vuonna 2023 Petteri Orpon johdolla nousi valtaan Suomen oikeistolaisin hallitus sitten 1930-luvun. Seurasi jättileikkauksia, poliittisia myrskyjä ja jatkuvaa keskustelua valtion velkaantumisesta. Miten tähän päädyttiin – ja miksi juuri Petteri Orpo onnistui kokoamaan hallituksen, joka toteutti monia kokoomuksen pitkäaikaisia tavoitteita?

Teemu Luukan Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu analysoi, miksi kokoomus ja perussuomalaiset löysivät toisensa ja mitä siitä on seurannut. Se myös kertoo, ketkä ovat hallituksen todellisia vallankäyttäjiä ja kuvaa heidän välisiään kamppailuita.

Miten entisestä partiopoika Petteri Orposta kasvoi vaalivoittoja niittänyt johtaja? Millaisilla arvoilla valtiovarainministeri Riikka Purra ja muut ydinministerit tekevät päätöksiä? Tekijä vie lukijan hallituksen sisäpiiriin ja näyttää, miten ideologia ja valtapolitiikka muovaavat moniongelmaisen Suomen suuntaa.

Kirjassa paljastetaan muun muassa, kuinka Orpo kaavaili hallitusta perussuomalaisten kanssa jo vuonna 2019 sen jälkeen, kun SDP oli voittanut eduskuntavaalit.

Hallitus oli kaatua perussuomalaisten aikaisempiin rasistisiin ulostuloihin kesällä 2023. Kirjassa on uutta tietoa kesän tapahtumista ja hallituksen pelastaneen rasismitiedonannon syntyhistoriasta sekä siitä, mitä perussuomalaiset oikeasti ajattelevat hallitusta koossa pitävästä tiedonannosta.

Kirjassa käydään tarkasti läpi, miten säästöpäätökset syntyivät. Uutta tietoa on muun muassa valtiovarainministeriön roolista, kun hallitus päätti kohua herättäneistä veronalennuksista keväällä 2025.

Teos ei ole elämäkerta, vaan dokumentti yhdestä aikakaudesta: se avaa päätöksenteon kulisseja, puolueiden sisäisiä jännitteitä ja politiikan arkea. Kirja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden ymmärtää, miksi Suomi muuttui – ja millä hinnalla.

Teemu Luukka on kokenut journalisti ja kirjailija, joka työskenteli Helsingin Sanomissa 37 vuoden ajan politiikan, talouden ja työmarkkinoiden toimittajana.

Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu on arvostelu- ja käsittelyvapaa 14.10. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Martti Raninin lukemana äänikirjana.

