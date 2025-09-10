Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

SAK:n Jarkko Eloranta: Leikkaako hallitus työntekijöiltä arkipyhät vai ei?

23.9.2025 13:32:43 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii Orpon hallitukselta selkeää kantaa sunnuntailisiin ja arkipyhien asemaan. Hän on huolissaan hallituksen mahdollisista suunnitelmista tehdä vielä uusia leikkauksia työtekijöiden turvaan ja toimeentuloon.

Vielä kesäkuussa työministeri Matias Marttinen vakuutteli, ettei hallitus ole poistamassa arkipyhiä. Marttinen kommentoi silloin Suomen yrittäjien esitystä arkipyhien karsimisesta.

Vakuutteluista huolimatta hallitus pyysi valtiovarainministeriön budjettiosastoa tekemään selvityksen Suomen yrittäjien esittämästä aloitteesta ennen syyskuun budjettiriiheä. Budjettiosasto selvitteli samassa yhteydessä myös sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista.

– Tällaiset budjettiriihestä jälkikäteen tulleet paljastukset lisäävät ihmisten epävarmuutta. Hallituksen on nyt kerrottava selvin sanoin, onko näitä leikkauksia tulossa vai ei, Jarkko Eloranta edellyttää.

Orpon-Purran hallitus on aikaisemminkin pyörtänyt työntekijöille antamiaan lupauksiaan. Esimerkiksi ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta päätettiin viime kevään kehysriihessä valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta, vaikka se oli nimenomaisesti jätetty pois hallitusohjelmasta.

– On siksi aivan aiheellista epäillä, että arkipyhien sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten kohdallakin käy lopulta samoin. Suomen yrittäjillä on tiukka ote hallituksesta, Eloranta toteaa.

Tilastokeskus julkisti tänään tiistaina uudet työttömyysluvut, joiden mukaan työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa peräti 10 prosenttiin. Suomen talouskasvu ja työllisyyskehitys ovatkin Orpon hallituskaudella luisuneet ennätyksellisen huonolle tolalle. 

– Heikon talous- ja työllisyystilanteen takana ovat hallituksen tekemät, ihmisten ostovoimaa heikentäneet leikkaukset ja työntekijöiden varautuminen työttömyyteen. Suomella ei ole enää varaa uusiin ihmisten toimeentulon ja turvan vaarantaviin leikkauksiin, puheenjohtaja Eloranta toteaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

