Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Suomen työllisyystilanne romahti, hallitus syössyt maan 30 vuoden pohjalukemiin

– Suomen työllisyystilanne on romahtanut Orpon hallituksen käsissä. Uusimmat luvut kertovat karua kieltään: työttömyys on korkeammalla tasolla kuin kertaakaan lähes kolmeenkymmeneen vuoteen. Kyse ei ole enää normaalista suhdannevaihtelusta, vaan kansallisesta kriisistä. Hallituksen politiikka on ajanut Suomen katastrofaaliseen tilanteeseen, josta ulospääsy käy päivä päivältä vaikeammaksi. Hallituksen lupaukset suunnanmuutoksesta ovat karanneet kauas todellisuudesta, korostaa valiokunnan varapuheenjohtaja kansanedustaja Lauri Lyly.

– Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendi on kivunnut jo 10 prosenttiin. Tämä on synkin lukema sitten 1990-luvun lamavuosien. Jokainen prosenttiyksikkö tarkoittaa tuhansia suomalaisia koteja, joissa toimeentulo on romahtanut ja tulevaisuus näyttää epävarmalta. Nämä ovat luokattoman huonoja uutisia suomalaisille työntekijöille, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Niina Malm.

– Hallituksen resepti on pelkkää kuripolitiikkaa. Työttömyysturvaa on leikattu, lapsikorotukset poistettu ja seuraavaksi uhrataan toimeentulotuki. Lupauksista huolimatta hallitus ei ole saanut aikaan kasvu- ja työllisyystoimia. Todellisuudessa hallitus on vain lisännyt epävarmuutta ja syventänyt työllisyyskriisiä, arvostelee kansanedustaja Timo Suhonen.

Talouden asiantuntijat eivät löydä hallituksen linjasta mitään hyvää. Työllisyysluvut ovat odotettuakin synkemmät. Hallituksen kireä finanssipolitiikka taantumassa, indeksileikkaukset, asumistuen heikennykset ja työttömyysturvan kiristykset ovat syöneet kotimaista kysyntää ja tuhonneet palvelualojen työpaikkoja. Aktivointipalveluja on karsittu samaan aikaan, kun pitkäaikaistyöttömyys kasvaa rajusti.

– Tämä on suora resepti pysyville vauriolle. Työllisyys ei nouse sillä, että kavennetaan koulutuspolkuja, leikataan palveluja ja lisätään työmarkkinaepävarmuutta. Suunta on väärä, ja lasku tulee olemaan suomalaisille mittaamattoman suuri. Hallituksen linja on strateginen virhe, joka lukitsee Suomen pitkäaikaiseen taantumaan. Jokainen kuukausi syventää vaurioita, ja työntekijät maksavat siitä raskaimman hinnan. Kyse on kansallisesta katastrofista, jota ei voi vähätellä, toteaa kansanedustaja Kim Berg.

Erityisesti nuoret kärsivät hallituksen linjasta. Elokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli jo 36 800, eli 5 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 67 657 eli lähes 68 000. Pitkäaikaistyöttömiä, yli vuoden työttömänä olleita, oli peräti 129 200, mikä on 32 300 enemmän kuin viime vuonna.

– Nuoret aloittavat työuransa pimeässä suhdanteessa ilman riittävää tukea. Se jättää pysyvät arvet palkkoihin, uramahdollisuuksiin ja syrjäytymisriskiin. Työministeri Marttisen hehkuttama “nuorten työllistymisseteli” ei ole mikään ratkaisu, vaan uudelleen paketoitu palkkatuki, jonka sisältö ei muutu. Nuorten tilanne huutaa aitoja toimia, ei hallituksen päälle liimattua kosmetiikkaa ja talouden tilastokikkailua, korostaa kansanedustaja Piritta Rantanen.

Suomi seisoo tienhaarassa. Tämä ei ole hetkellinen häiriö, vaan syvä ja vaarallinen alamäki, jonka hallituksen politiikka on itse aiheuttanut.

– Jokainen menetetty työpaikka on inhimillinen tragedia työttömälle ja hänen perheellensä sekä isku koko yhteiskunnalle. Jos hallitus ei muuta linjaansa välittömästi, vaarana on menetetty vuosikymmen työllisyydessä. Historia tulee arvioimaan tämän hallituksen kylmän välinpitämättömäksi suomalaisia työntekijöitä kohtaan, varoittaa kansanedustaja Juha Viitala.

Suomi tarvitsee nyt todellisia kasvupanostuksia, koulutuspolkujen vahvistamista ja työllisyyspalvelujen lisäämistä, ei loputonta leikkauskierrettä. Hallituksen on vaihdettava suunta välittömästi, ennen kuin vahingot muuttuvat pysyviksi.