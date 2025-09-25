Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Lunna on vauhdittanut hyvinvointialueen digiloikkaa – palveluvalikoima laajenee

25.9.2025 07:59:00 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat ovat ottaneet erinomaisesti vastaan digitaalisen asiointipalvelun Lunnan. Jo viidennes sote-palvelujen yhteydenotoista tapahtuu digitaalisesti. Lunna laajenee entisestään 25. syyskuuta mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluihin.

Kännykkää käyttävä mies katsoo kameraan ja näyttää peukkua.
Nyt myös vammaispalveluihin voi lähettää kiireettömän viestin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue otti käyttöön digitaalisen asioinnin Lunnan huhtikuussa 2025. Lunnan kautta asiakas voi olla yhteydessä esimerkiksi terveysasemalle, neuvolaan ja hammashoitoon chatin tai kiireettömän viestin kautta.

Ennen Lunnaa digitaalisten yhteydenottojen osuus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella oli pari prosenttia. Puoli vuotta Lunnan käyttöönotosta osuus on noin 20 prosenttia. Lastenneuvolassa digiasioinnin osuus on kasvanut alle neljästä prosentista yli 65 prosenttiin. Samaan aikaan saapuneiden puheluiden määrät ovat laskeneet merkittävästi.

– Tämä on ollut meille hieno onnistuminen. Tavoitteemme on uudistaa rohkeasti palveluja ja näyttää siltä, että olemme oikealla tiellä. Toki tämä on vasta alku; työtä on vielä valtavasti, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Mielenterveys- ja päihde- sekä vammaispalvelut mukaan Lunnaan

Lunnan palveluvalikoima laajenee 25. syyskuuta, jolloin asiointi eri elämäntilanteissa helpottuu entisestään.

Lunnassa voi asioida jatkossa myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vammaispalveluissa. Asiakas voi lähettää kiireettömän viestin, johon ammattilainen vastaa kolmen arkipäivän kuluessa. Kiireetön viesti mahdollistaa matalan kynnyksen yhteydenoton.

– Asiakkaidemme arki on usein kuormittavaa, ja silloin asioinnin pitää olla mahdollisimman helppoa. Kiireettömän viestin voi lähettää mihin vuorokauden aikaan tahansa, silloin kun se itselle parhaiten sopii. Tämä on tärkeä askel kohti entistä saavutettavampia palveluja, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anu Mustakari-Ilovuori.

Kiireettömän viestin voi lähettää syyskuusta alkaen seuraaviin palveluihin:

  • Vammaispalvelut viesti neuvontaan, käyttöön myös liitelaatikko dokumenttien turvalliseen lähettämiseen
  • Opiskeluhuollon kuraattorit viesti oman oppilaitoksen kuraattorille
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut viesti ammattilaiselle
  • Kuntoutus – viesti fysioterapeutille

Kiireetön viesti mahdollistaa yhteyden palveluun ilman puhelinsoittoa tai fyysistä käyntiä. Viesti menee suoraan oikealle ammattilaiselle, joka vastaa enintään kolmen arkipäivän kuluessa.

Lunnan chat on käytettävissä terveysasemilla, neuvoloissa, hammashoidossa, Seniori-infossa ja yleisessä asiakasneuvonnassa. Chatissa vastauksen saa minuuteissa, ja se soveltuu myös kiireellisten asioiden hoitamiseen, kuten uuden oireen selvittämiseen. Chat on avoinna arkisin klo 8–16.

Jo 130 000 käyttäjää

Lunna otettiin käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella huhtikuussa 2025. Käyttäjiä on jo 130 000. Määrään on laskettu myös esim. ikääntyneiden ja lasten puolesta asiointi. Asiakkaiden antama arvosana palvelulle on keskimäärin 4,1 asteikolla yhdestä viiteen. Asiakkaat kiittävät erityisesti palvelun nopeutta ja helppoutta.

Lunna on ladattavissa puhelimeen sovelluskaupoista. Lunnaa voi käyttää myös verkkoselaimella osoitteessa lunna.fi. Käyttöön tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Lue lisää Lunnasta Lunna – digitaalinen asiointi | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuedigitalisaatiodigitaalisuussosiaali- ja terveyspalvelutvammaispalvelutmielenterveys- ja päihdepalvelutoppilashuolto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kännykkää käyttävä mies katsoo kameraan ja näyttää peukkua.
Nyt myös vammaispalveluihin voi lähettää kiireettömän viestin.
Lataa

Linkit

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för år 2026 – ansökningsperiod för organisationer i början av september1.9.2025 14:32:40 EEST | Tiedote

Framtids- och utvecklingsnämnden i Västra Nylands välfärdsområde fastställde på sitt sammanträde den 28 augusti 2025 de allmänna principerna för beviljande av organisationsunderstöd i välfärdsområdet. Principerna fastställer under vilka förutsättningar välfärdsområdet beviljar organisationer understöd av offentliga medel.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye