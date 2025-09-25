Lunna on vauhdittanut hyvinvointialueen digiloikkaa – palveluvalikoima laajenee

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue otti käyttöön digitaalisen asioinnin Lunnan huhtikuussa 2025. Lunnan kautta asiakas voi olla yhteydessä esimerkiksi terveysasemalle, neuvolaan ja hammashoitoon chatin tai kiireettömän viestin kautta.

Ennen Lunnaa digitaalisten yhteydenottojen osuus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella oli pari prosenttia. Puoli vuotta Lunnan käyttöönotosta osuus on noin 20 prosenttia. Lastenneuvolassa digiasioinnin osuus on kasvanut alle neljästä prosentista yli 65 prosenttiin. Samaan aikaan saapuneiden puheluiden määrät ovat laskeneet merkittävästi.

– Tämä on ollut meille hieno onnistuminen. Tavoitteemme on uudistaa rohkeasti palveluja ja näyttää siltä, että olemme oikealla tiellä. Toki tämä on vasta alku; työtä on vielä valtavasti, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Mielenterveys- ja päihde- sekä vammaispalvelut mukaan Lunnaan

Lunnan palveluvalikoima laajenee 25. syyskuuta, jolloin asiointi eri elämäntilanteissa helpottuu entisestään.

Lunnassa voi asioida jatkossa myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vammaispalveluissa. Asiakas voi lähettää kiireettömän viestin, johon ammattilainen vastaa kolmen arkipäivän kuluessa. Kiireetön viesti mahdollistaa matalan kynnyksen yhteydenoton.

– Asiakkaidemme arki on usein kuormittavaa, ja silloin asioinnin pitää olla mahdollisimman helppoa. Kiireettömän viestin voi lähettää mihin vuorokauden aikaan tahansa, silloin kun se itselle parhaiten sopii. Tämä on tärkeä askel kohti entistä saavutettavampia palveluja, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anu Mustakari-Ilovuori.

Kiireettömän viestin voi lähettää syyskuusta alkaen seuraaviin palveluihin:

Vammaispalvelut – viesti neuvontaan, käyttöön myös liitelaatikko dokumenttien turvalliseen lähettämiseen

Opiskeluhuollon kuraattorit – viesti oman oppilaitoksen kuraattorille

– viesti oman oppilaitoksen kuraattorille Mielenterveys- ja päihdepalvelut – viesti ammattilaiselle

– viesti ammattilaiselle Kuntoutus – viesti fysioterapeutille

Kiireetön viesti mahdollistaa yhteyden palveluun ilman puhelinsoittoa tai fyysistä käyntiä. Viesti menee suoraan oikealle ammattilaiselle, joka vastaa enintään kolmen arkipäivän kuluessa.

Lunnan chat on käytettävissä terveysasemilla, neuvoloissa, hammashoidossa, Seniori-infossa ja yleisessä asiakasneuvonnassa. Chatissa vastauksen saa minuuteissa, ja se soveltuu myös kiireellisten asioiden hoitamiseen, kuten uuden oireen selvittämiseen. Chat on avoinna arkisin klo 8–16.

Jo 130 000 käyttäjää

Lunna otettiin käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella huhtikuussa 2025. Käyttäjiä on jo 130 000. Määrään on laskettu myös esim. ikääntyneiden ja lasten puolesta asiointi. Asiakkaiden antama arvosana palvelulle on keskimäärin 4,1 asteikolla yhdestä viiteen. Asiakkaat kiittävät erityisesti palvelun nopeutta ja helppoutta.

Lunna on ladattavissa puhelimeen sovelluskaupoista. Lunnaa voi käyttää myös verkkoselaimella osoitteessa lunna.fi. Käyttöön tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Lue lisää Lunnasta Lunna – digitaalinen asiointi | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue