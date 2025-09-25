Lunna on vauhdittanut hyvinvointialueen digiloikkaa – palveluvalikoima laajenee
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat ovat ottaneet erinomaisesti vastaan digitaalisen asiointipalvelun Lunnan. Jo viidennes sote-palvelujen yhteydenotoista tapahtuu digitaalisesti. Lunna laajenee entisestään 25. syyskuuta mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluihin.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue otti käyttöön digitaalisen asioinnin Lunnan huhtikuussa 2025. Lunnan kautta asiakas voi olla yhteydessä esimerkiksi terveysasemalle, neuvolaan ja hammashoitoon chatin tai kiireettömän viestin kautta.
Ennen Lunnaa digitaalisten yhteydenottojen osuus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella oli pari prosenttia. Puoli vuotta Lunnan käyttöönotosta osuus on noin 20 prosenttia. Lastenneuvolassa digiasioinnin osuus on kasvanut alle neljästä prosentista yli 65 prosenttiin. Samaan aikaan saapuneiden puheluiden määrät ovat laskeneet merkittävästi.
– Tämä on ollut meille hieno onnistuminen. Tavoitteemme on uudistaa rohkeasti palveluja ja näyttää siltä, että olemme oikealla tiellä. Toki tämä on vasta alku; työtä on vielä valtavasti, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.
Mielenterveys- ja päihde- sekä vammaispalvelut mukaan Lunnaan
Lunnan palveluvalikoima laajenee 25. syyskuuta, jolloin asiointi eri elämäntilanteissa helpottuu entisestään.
Lunnassa voi asioida jatkossa myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vammaispalveluissa. Asiakas voi lähettää kiireettömän viestin, johon ammattilainen vastaa kolmen arkipäivän kuluessa. Kiireetön viesti mahdollistaa matalan kynnyksen yhteydenoton.
– Asiakkaidemme arki on usein kuormittavaa, ja silloin asioinnin pitää olla mahdollisimman helppoa. Kiireettömän viestin voi lähettää mihin vuorokauden aikaan tahansa, silloin kun se itselle parhaiten sopii. Tämä on tärkeä askel kohti entistä saavutettavampia palveluja, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anu Mustakari-Ilovuori.
Kiireettömän viestin voi lähettää syyskuusta alkaen seuraaviin palveluihin:
- Vammaispalvelut – viesti neuvontaan, käyttöön myös liitelaatikko dokumenttien turvalliseen lähettämiseen
- Opiskeluhuollon kuraattorit – viesti oman oppilaitoksen kuraattorille
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut – viesti ammattilaiselle
- Kuntoutus – viesti fysioterapeutille
Kiireetön viesti mahdollistaa yhteyden palveluun ilman puhelinsoittoa tai fyysistä käyntiä. Viesti menee suoraan oikealle ammattilaiselle, joka vastaa enintään kolmen arkipäivän kuluessa.
Lunnan chat on käytettävissä terveysasemilla, neuvoloissa, hammashoidossa, Seniori-infossa ja yleisessä asiakasneuvonnassa. Chatissa vastauksen saa minuuteissa, ja se soveltuu myös kiireellisten asioiden hoitamiseen, kuten uuden oireen selvittämiseen. Chat on avoinna arkisin klo 8–16.
Jo 130 000 käyttäjää
Lunna otettiin käyttöön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella huhtikuussa 2025. Käyttäjiä on jo 130 000. Määrään on laskettu myös esim. ikääntyneiden ja lasten puolesta asiointi. Asiakkaiden antama arvosana palvelulle on keskimäärin 4,1 asteikolla yhdestä viiteen. Asiakkaat kiittävät erityisesti palvelun nopeutta ja helppoutta.
Lunna on ladattavissa puhelimeen sovelluskaupoista. Lunnaa voi käyttää myös verkkoselaimella osoitteessa lunna.fi. Käyttöön tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.
Lue lisää Lunnasta Lunna – digitaalinen asiointi | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja / välfärdsområdesdirektörPuh:050 544 6535sanna.svahn@luvn.fi
Anu Mustakari-IlovuoriAvosairaanhoidon palvelulinjajohtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueanu.mustakari-ilovuori@luvn.fi
Kuvat
Linkit
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Lunna har satt fart på välfärdsområdets digitala språng – tjänsteutbudet utvidgas25.9.2025 07:59:00 EEST | Tiedote
Invånarna i Västra Nylands välfärdsområde har tagit emot den digitala e-tjänsten Lunna mycket väl. Redan en femtedel av kontakterna till social- och hälsovårdstjänsterna sker digitalt. Lunna utvidgas ytterligare till mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt funktionshinderservicen den 25 september.
Närhälsostationer bildas och verksamheten utvecklas15.9.2025 17:13:06 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om verkställighetsplaner för närhälsostationerna i Ingå, Pusula och Sjundeå Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade också välfärdsområdets ekonomiska läge utgående från delårsrapporten. Dessutom gav styrelsen svar på fullmäktigemotioner enligt förslaget.
Lähiterveysasemat rakentuvat ja toimintaa kehitetään15.9.2025 17:08:22 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan lähiterveysasemien toimeenpanosuunnitelmista Inkoon, Pusulan ja Siuntion terveysasemien osalta. Aluehallitus keskusteli hyvinvointialueen taloudellisesta tilanteesta osavuosikatsauksen pohjalta. Lisäksi aluehallitus antoi esitysten mukaisesti vastaukset valtuustoaloitteisiin.
Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för år 2026 – ansökningsperiod för organisationer i början av september1.9.2025 14:32:40 EEST | Tiedote
Framtids- och utvecklingsnämnden i Västra Nylands välfärdsområde fastställde på sitt sammanträde den 28 augusti 2025 de allmänna principerna för beviljande av organisationsunderstöd i välfärdsområdet. Principerna fastställer under vilka förutsättningar välfärdsområdet beviljar organisationer understöd av offentliga medel.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 – haku avautuu järjestöille syyskuun alussa1.9.2025 14:22:58 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunta vahvisti kokouksessaan 28.8.2025 hyvinvointialueen järjestöavustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Myöntämisperiaatteissa linjataan, millaisin edellytyksin hyvinvointialue myöntää järjestöille avustuksia julkisista varoista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme