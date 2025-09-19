Aluehallitus käsitteli osavuosikatsausta ja talousasioita

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen vuoden 2025 osavuosikatsausta. Katsaus antaa kokonaiskuvan hyvinvointialueen palveluiden tilasta sekä talouden ja toiminnan kehityksestä, ja se toimitetaan edelleen aluevaltuuston käsittelyyn. Tammi-kesäkuuta koskeva katsaus osoittaa, että hyvinvointialueen kolmas toimintavuosi on alkanut positiivisesti: talous on kehittynyt suotuisasti ja palveluiden saatavuus on parantunut.

Tammi–kesäkuun tulos oli 28,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun vuotta aiemmin vastaava kausi päättyi alijäämään. Koko vuoden 2025 ennustetaan päättyvän 37,4 miljoonan euron ylijäämään, mikä on 9,1 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa.

Vaikka talouden tasapainottaminen ja kasvavat palvelutarpeet tuovat paineita, on Oma Häme onnistunut säilyttämään palveluiden laadun ja jopa parantamaan niiden saatavuutta. THL:n tutkimuksessa Oma Hämeen asukkaat arvioivat lääkäripalveluihin pääsyn Suomen parhaaksi. Asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-luku oli alkuvuonna 83, mikä on valtakunnallisesti poikkeuksellisen korkea. Hoitoon pääsy on nopeutunut erityisesti nuorilla, ja erikoissairaanhoidon jonot ovat kokonaisuutena lyhentyneet, vaikka joillakin aloilla on vielä haasteita.

Myös Assi-sairaalan käyttöönottoa on voitu aikaistaa maaliskuulle 2026. Lisäksi henkilöstötilanne on vahvistunut: vuokratyövoiman käyttö ja lisätyöt ovat vähentyneet, ja Oma Häme houkuttelee uusia työntekijöitä aiempaa paremmin.

Aluehallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi ja päätti toimittaa sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Osavuosikatsaus löytyy kokonaisuudessaan esityslistan liitteistä.

Muutostalousarvio aluevaltuustoon

Kokouksessa käsiteltiin myös muuten Oma Hämeen taloutta. Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamisohjelmien toteumat tammi–kesäkuulta 2025. Toteutumien seuraaminen auttaa arvioimaan, kuinka suunnitellut säästö- ja sopeutustoimet etenevät ja riittävätkö ne asetettuihin tavoitteisiin. Tasapainottamisohjelmien tavoitteet eivät ole tähän mennessä toteutuneet täysimääräisenä. Hyvinvointialueen talouden pitäminen oikeassa kehityssuunnassa vaatii edelleen paljon töitä, koska lakisääteinen velvoite alijäämien kattamisesta on kova tavoite.

Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle muutoksia vuoden 2025 talousarvioon. Suurin osa muutoksista on teknisiä, joilla ei ole vaikutuksia hyvinvointialueen tulokseen. Ainoana määrärahalisäyksenä esitetään hoitotakuuseen pääsemiseksi 1,4 miljoonaa euron lisärahaa erikoissairaanhoitoon ortopedian, silmätautien sekä kuntoutuspalvelujen kuulokeskuksen hoitojonojen purkuun. Muutoksilla varmistetaan, että lakisääteiset palvelut voidaan turvata ja että käytettävissä olevat varat kohdennetaan oikein.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan myös vuosien 2026–2029 täsmennetyn investointisuunnitelman, joka määrittelee, millaisia suuria hankintoja ja rakennusinvestointeja hyvinvointialueella tehdään lähivuosina.

Vammaispalvelulain mukaisille tuille uusi soveltamisohje

Aluehallitus hyväksyi myös uuden soveltamisohjeen vammaispalvelulain mukaiseen taloudelliseen tukeen sekä muihin määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Lokakuun alussa voimaan tuleva ohje perustuu tämän vuoden alussa voimaan tulleeseen uuteen vammaispalvelulakiin.

Uudessa ohjeessa määritellään tarkemmin, millä perusteilla vammaispalvelulain mukaisia tukia ja etuuksia myönnetään. Käsitteet on myös päivitetty vastaamaan uuden lain terminologiaa. Keskeinen muutos on, että sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus poistuvat määrärahasidonnaisista palveluista, sillä ne sisältyvät jatkossa valmennukseen, joka on subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluva palvelu.

Lisäksi ohjeeseen lisättiin uusi luku perheenjäsenten ja läheisten valmennuksesta, kun se tukee vammaisen henkilön tavoitteiden saavuttamista. Tämä valmennus on osittain määrärahasidonnaista. Muilta osin ohje ja käytännöt pysyvät ennallaan. Muutoksista tiedotetaan asiakkaille tarkemmin Oma Hämeen verkkosivuilla ennen voimaantuloa.

Esityslistalta poistettiin pykälä 301, joka koski liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjetta. Muut esityslistalla olleet asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Seuraava kokous on 6. lokakuuta. Aluevaltuusto on koolla puolestaan 30. syyskuuta. Valtuustokokousta voi seurata suorana verkosta.

Aluehallituksen 22.9.2025 kokouksen esityslista