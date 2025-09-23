S-Pankki tuo markkinoille uuden yksityissijoittajille sopivan Private Markets -rahaston

S-Pankki lanseeraa uuden S-Pankki Private Markets ESR -rahaston syyskuussa. Rahasto sijoittaa kohderahastojensa kautta pääomasijoitusmarkkinoille private equity- ja private credit- omaisuusluokkiin, eli pörssin ulkopuolisiin listaamattomiin yrityksiin. S-Pankki Private Markets on niin kutsuttu evergreen-rahasto, joka on auki merkinnöille kuukausittain ja lunastuksille kvartaaleittain.

Uuden rahaston perustamisen taustalla näkyy selkeä kiinnostuksen kasvu listaamattomille pääomamarkkinoille sijoittamiseen. Sekä private equity- että private credit- markkinalla on näkyvissä tulevaisuudessa pitkäaikaista kasvutrendiä, ja ne tarjoavat myös houkuttelevaa tuottopotentiaalia.

”Lähes 90 % yli 100 miljoonan dollarin liikevaihdon omaavista yhtiöistä on pörssin ulkopuolella”, S-Pankin pääomarahastojen salkunhoitaja Annika Henriksson sanoo.

Rahasto tarjoaa monipuolisen yhdistelmän erilaisia listaamattomia sijoituskohteita osake- ja lainamarkkinoilta. Sijoitukset on hajautettu maailman laajuisesti, mutta pääasiassa Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Rahaston kautta sijoittaja pääsee hajauttamaan sijoitussalkkuaan myös kymmenille eri toimialoille.

”Rahasto on laajasti hajautettu ja se mahdollistaa monipuolisen pääsyn markkinoille yhden sijoituksen kautta”, Henriksson sanoo.

Listaamattomille markkinoille pääsee S-Pankin uuden rahaston myötä sijoittamaan aiempaa huomattavasti pienemmällä panostuksella. Minimimerkintä rahastoon on 10 000 euroa. Merkinnät rahastolle aukeavat 24.9.2025.

“Aiemmin listaamattomille pääomamarkkinoille tyypilliset minimimerkinnät ovat olleet 100 000 eurosta ylöspäin ja se on rajannut sijoitusmahdollisuuden lähinnä varakkaiden yksityishenkilöiden ja institutionaalisten sijoittajien saataville. Uuden rahaston kautta mahdollistamme yhä useammalle yksityisasiakkaallemme mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan näihin yhtiöihin”, Henriksson painottaa.

S-Pankilla on pitkä kokemus Private Equity- ja Private Credit- pääomasijoituksista

S-Pankilla on lähes 10 vuoden kokemus listaamattoman markkinan tuotteista. Ensimmäinen Private Equity -omaisuusluokkaan sijoittava evergreen-rahasto lanseerattiin kesäkuussa 2021.

S-Pankki Private Markets ESR -rahaston takana on vahva ja globaali osaaminen. S-Pankki tekee yhteistyötä alan arvostettujen ja pitkäaikaisten kumppanien kanssa. Aiemmin pankki on tuonut muun muassa ensimmäisenä Suomessa tarjontaansa Blackstonen kaltaisen markkinajohtajan tuotteet.

”Keskustelemme aktiivisesti globaalien kumppanien kanssa, ja haluamme varmistaa, että rahastossamme on laadukkaat ja pitkän aikavälin markkinatrendeihin vastaavat sijoituskohteet. Saamme paljon arvokasta tietoa markkinasta yhteistyökumppaneiltamme, ja hyödynnämme tätä sijoituspäätöksissä yhdessä omien markkinanäkemystemme rinnalla”, Henriksson summaa.

S-Pankki Private Markets ESR -rahaston salkunhoitaja Annika Henrikssonilla on yli 10 vuoden kokemus rahoitusalalta, ja hän on toiminut S-Pankin pääomasijoitusten parissa 5 vuotta.