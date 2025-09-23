Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Soiten matkapalvelukeskuksen puhelinnumero vaihtuu: jatkossa kyydit tilataan Tervia Logistiikan omasta palvelunumerosta

23.9.2025 14:20:38 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Tervia Logistiikka on vastannut 1.10.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnasta. Keskiviikosta 1.10.2025 alkaen kyydit tilataan Tervia Logistiikan uudesta palvelunumerosta. Taustalla on tavoite kehittää asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta.

Kuulokkeet sermin päällä

Kuljetuspalveluasiakkaat tilaavat kyydit matkapalvelukeskuksesta, joka palvelee kaikkina vuorokauden aikoina seitsemänä päivänä viikossa. Soiten alueella kyydit on tähän saakka tilattu asiakaspalvelunumerosta 06 557 0060.

Asiakaspalvelunumero muuttuu keskiviikkona 1.10.2025. Tästä ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen suomenkielinen asiakaspalvelunumero on p. 06 4509 2200. Ruotsinkielellä asiakkaita palvellaan numerossa p. 06 4509 2210.

Nykyiseen palvelunumeroon lisätään äänitiedote, joka kertoo matkapalvelukeskuksen asiakkaille uuden puhelinnumeron vanhaan numeroon soitettaessa.

Taustalla palvelun kehittäminen

Tervia Logistiikan Oulun vastuualuepäällikkö Minna Mikkolan mukaan muutoksen taustalla on tavoite kehittää asiakaspalvelua nykyistä laadukkaammaksi ja joustavammaksi.

”Uuden palvelunumeron myötä pystymme ottamaan käyttöön uutta teknologiaa, jota hyödynnämme puhelujen vastaanottamisessa ja niiden ohjaamisessa. Tämä tulee jatkossa tehostamaan ja nopeuttamaan asiakaspalvelua”.

Vuoden loppuun mennessä on suunnitteilla myös Tervia Logistiikan asiakassovelluksen käyttöönotto. Siinä asiakas voi tilata kyydin itse sähköisesti ilman soittoa matkapalvelukeskukseen.

Avainsanat

hyvinvointialuetervialogistiikkakuljetuspalvelutuudistussoite

Yhteyshenkilöt

Minna Mikkola, Tervia Logistiikka Oy, vastuualuepäällikkö. p. 044 492 0221. e-mail: minna.mikkola@tervia.fi

Tietoja julkaisijasta

Tervia Logistiikka Oy on osa Tervia-konsernia (tervia.fi), jonka omistavat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Tervia Logistiikka Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten matkapalveluiden tilaus- ja välitystoimintaa koko Pohjois-Suomen alueella 1.1.2025 alkaen. Tervian keskeisenä tavoitteena on vahvistaa pohjoisten hyvinvointialueiden yhteistyötä.

