Soiten matkapalvelukeskuksen puhelinnumero vaihtuu: jatkossa kyydit tilataan Tervia Logistiikan omasta palvelunumerosta

Tervia Logistiikka on vastannut 1.10.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnasta. Keskiviikosta 1.10.2025 alkaen kyydit tilataan Tervia Logistiikan uudesta palvelunumerosta. Taustalla on tavoite kehittää asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta.