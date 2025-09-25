Lunna har satt fart på välfärdsområdets digitala språng – tjänsteutbudet utvidgas
Invånarna i Västra Nylands välfärdsområde har tagit emot den digitala e-tjänsten Lunna mycket väl. Redan en femtedel av kontakterna till social- och hälsovårdstjänsterna sker digitalt. Lunna utvidgas ytterligare till mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt funktionshinderservicen den 25 september.
Västra Nylands välfärdsområde tog i bruk den digitala tjänsten Lunna i april 2025. Via Lunna kan klienter kontakta till exempel hälsostationen, rådgivningen och tandvården via chatten eller genom att skicka ett icke-brådskande meddelande.
Före Lunna utgjorde andelen digitala kontakter i Västra Nylands välfärdsområde ett par procent av kontakterna. I ett halvt år efter att Lunna tagits i bruk är andelen cirka 20 procent. På barnrådgivningen har andelen ärenden som uträttas digitalt ökat från mindre än fyra procent till över 65 procent. Samtidigt har antalet inkomna samtal minskat betydligt.
- Detta har varit en fin bedrift för oss. Vårt mål är att djärvt förnya tjänsterna och det verkar som om vi är på rätt väg. Detta är visserligen bara början; det finns fortfarande mycket att göra, säger Sanna Svahn, direktör för Västra Nylands välfärdsområde.
Mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt funktionshinderservicen med i Lunna
Lunnas tjänsteutbud utvidgas den 25 september, vilket gör det ännu lättare att uträtta ärenden i olika livssituationer.
I fortsättningen kan man också uträtta ärenden inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt funktionshinderservicen i Lunna. Klienten kan skicka ett icke-brådskande meddelande som vårdpersonalen svarar på inom tre vardagar. Icke-brådskande meddelanden gör det möjligt att ta kontakt med låg tröskel.
- Våra klienters vardag är ofta belastande och då måste det vara så enkelt som möjligt att uträtta ärenden. Ett icke-brådskande meddelande kan skickas när som helst på dygnet, när det passar bäst. Detta är ett viktigt steg mot tillgängligare tjänster, säger Anu Mustakari-Ilovuori, direktör för de gemensamma social- och hälsovårdstjänsterna i Västra Nylands välfärdsområde.
Från och med september kan icke-brådskande meddelanden skickas till följande tjänster:
- Funktionshinderservicen – meddelande till informationen, även en låda för bilagor tas i bruk för säker sändning av dokument
- Elevhälsans kuratorer – meddelande till kuratorn vid den egna läroanstalten
- Mentalvårds- och missbrukartjänster – meddelande till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
- Rehabilitering – meddelande till en fysioterapeut
Icke-brådskande meddelanden gör det möjligt att kontakta tjänsten utan telefonsamtal eller fysiska besök. Meddelandet går direkt till rätt yrkesutbildade person som svarar inom högst tre vardagar.
Lunnas chatt kan användas för att kontakta hälsostationer, rådgivningar, tandvård, Seniorinfo och den allmänna klientrådgivningen. I chatten får man svar inom några minuter och den lämpar sig också för uträttande av brådskande ärenden, såsom utredning av ett nytt symtom. Chatten är öppen vardagar kl. 8–16.
Redan 130 000 användare
Lunna togs i bruk i Västra Nylands välfärdsområde i april 2025. Tjänsten har redan 130 000 användare. I användarantalet ingår också t.ex. uträttande av ärenden för äldre och barn. Kundernas vitsord för tjänsten är i genomsnitt 4,1 på skalan 1–5. Kunderna ger särskilt beröm för att tjänsten är snabb och enkel att använda.
Lunna kan laddas ner i telefonen från appbutikerna. Lunna kan också användas i webbläsaren på adressen lunna.fi. För att använda Lunna behöver man nätbankskoder eller mobilcertifikat.
Läs mer om Lunna: Lunna – plattformen för digitala tjänster | Västra Nylands välfärdsområde
Yhteyshenkilöt
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja / välfärdsområdesdirektörPuh:050 544 6535sanna.svahn@luvn.fi
Anu Mustakari-IlovuoriServicelinjedirektör, primärvårdens öppna sjukvårdtjänster, Västra Nylands välfärdsområdeanu.mustakari-ilovuori@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
