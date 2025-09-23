Messukeskus ja Cadentia tuovat tekoälyn tapahtumakävijöiden avuksi

Uusi AI-pohjainen messuopas toimii kävijän henkilökohtaisena apurina ennen tapahtumaa ja sen aikana tapahtuman verkkosivustolla: se vastaa kysymyksiin tapahtuman ohjelmasta, näytteilleasettajista sekä Helsingin Messukeskuksen palveluista ja auttaa suunnittelemaan päivän sujuvasti omien tarpeiden mukaan.

“Haluamme olla edelläkävijä asiakaskokemuksen kehittämisessä ja hyödyntää tekoälyä entistä monipuolisemmin, jotta voimme tarjota kävijöille ja kumppaneille yksilöllistä palvelua. Cadentia tuo tähän yhteistyöhön paitsi syvällisen generatiivisen tekoälyosaamisen, myös ketteryyden ja näkemyksen, joita tapahtuma-ala edellyttää”, sanoo Helsingin Messukeskuksen Marketing & Communications Manager Teemu Mikkonen.

Pilotointi käynnistyy syyskuussa, ja sitä laajennetaan vaiheittain Messukeskuksen tapahtumissa syksystä 2025 eteenpäin.

“Cadentian AI-teknologia mahdollistaa jatkuvan ja luontevan vuorovaikutuksen kävijän ja tapahtuman tarjoajan välillä, mikä tekee tapahtumakokemuksesta entistä rikkaamman ja helpommin saavutettavan”, Cadentian toimitusjohtaja Tatu Heikkilä sanoo.

Miten opas auttaa?