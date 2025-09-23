Messukeskus ja Cadentia tuovat tekoälyn tapahtumakävijöiden avuksi
Helsingin Messukeskus pilotoi teknologiayritys Cadentian teknologialla toteutettua tekoälyavusteista messuopasta, joka auttaa kävijöitä ennen tapahtumaa ja sen aikana. Opas vastaa kysymyksiin ohjelmasta, näytteilleasettajista ja Messukeskuksen palveluista sekä auttaa suunnittelemaan käynnin yksilöllisesti – edelläkävijöiden joukossa Suomessa. Syyskuussa käynnistyvää pilotointia laajennetaan vaiheittain Messukeskuksen tapahtumissa.
Uusi AI-pohjainen messuopas toimii kävijän henkilökohtaisena apurina ennen tapahtumaa ja sen aikana tapahtuman verkkosivustolla: se vastaa kysymyksiin tapahtuman ohjelmasta, näytteilleasettajista sekä Helsingin Messukeskuksen palveluista ja auttaa suunnittelemaan päivän sujuvasti omien tarpeiden mukaan.
“Haluamme olla edelläkävijä asiakaskokemuksen kehittämisessä ja hyödyntää tekoälyä entistä monipuolisemmin, jotta voimme tarjota kävijöille ja kumppaneille yksilöllistä palvelua. Cadentia tuo tähän yhteistyöhön paitsi syvällisen generatiivisen tekoälyosaamisen, myös ketteryyden ja näkemyksen, joita tapahtuma-ala edellyttää”, sanoo Helsingin Messukeskuksen Marketing & Communications Manager Teemu Mikkonen.
Pilotointi käynnistyy syyskuussa, ja sitä laajennetaan vaiheittain Messukeskuksen tapahtumissa syksystä 2025 eteenpäin.
“Cadentian AI-teknologia mahdollistaa jatkuvan ja luontevan vuorovaikutuksen kävijän ja tapahtuman tarjoajan välillä, mikä tekee tapahtumakokemuksesta entistä rikkaamman ja helpommin saavutettavan”, Cadentian toimitusjohtaja Tatu Heikkilä sanoo.
Miten opas auttaa?
- Ohjelma & aikataulut: esiintyjät, lavat, aloitusajat, suosikit
- Näytteilleasettajat: haku teemoilla, osaston sijainti, tarjonta
- Käytännön asiat: saapuminen, sisäänkäynnit, ravintolat, esteettömyys, vaatesäilytys
- Opastus paikan päällä: kävijälle kiinnostavimmat palvelut ja lavat
- Saatavuus: 24/7 ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana
Yhteyshenkilöt
Teemu Mikkonen, Marketing & Communications Manager, Helsingin Messukeskus, teemu.mikkonen@messukeskus.com, +358 40 457 1476
Tatu Heikkilä, toimitusjohtaja, Cadentia, tatu.heikkila@cadentia.ai, +358 40 311 6006.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Cadentia on Helsingissä 2023 perustettu teknologiayritys, joka kehittää tekoälypohjaisia ratkaisuja asiakaskokemuksen uudistamiseen. Yrityksen teknologia antaa brändeille työkalut jatkuvan asiakasvuorovaikutuksen rakentamiseen ja asiakasuskollisuuden parantamiseen. I cadentia.ai
