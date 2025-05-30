Kordelinin säätiö ja tasavallan presidentin kanslia yhteistyöhön WAM Turun kaupungin taidemuseon kanssa
Alfred Kordelinin säätiö ja tasavallan presidentin kanslia ovat järjestäneet kesäisiä veistosnäyttelyitä Kultarannan puutarhassa vuodesta 2011. Ensi kesästä näyttelyt toteutetaan yhteistyössä WAM Turun kaupungin taidemuseon kanssa.
Alfred Kordelinin säätiö ja tasavallan presidentin kanslia ovat solmineet yhteistyösopimuksen WAM Turun kaupungin taidemuseon kanssa. WAM toimii tulevina kesinä Kultarannan veistosnäyttelyn toteuttajana. Näyttelyt esittelevät suomalaista nykykuvanveistoa erityisessä ympäristössä – historiallinen Kultarannan muotopuutarha on itsessään taideteos ja ainutlaatuinen maassamme.
”WAM on erikoistunut nykytaiteeseen ja kuvanveistoon ja on täten näyttelylle loistava ja mitä luontevin yhteistyökumppani”, Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk kertoo. ”On hienoa, että pääsemme toteuttamaan näyttelyä yhdessä taidemuseon asiantuntijoiden kanssa ja hyödyntämään heidän osaamistaan.”
”Meille on suuri kunnia päästä toteuttamaan näyttelyitä valtakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Naantalissa sijaitseva Kultarannan puutarha on Varsinais-Suomen alueellisena vastuutaidemuseona toimivalle WAMille luonteva toimintaympäristö”, sanoo WAMin johtaja Satu Pajarre.
Alfred Kordelinin säätiön ja WAMin väliltä löytyy kiehtova yhteys myös suomalaisen kuvataiteen historiasta. Kultarannan puutarhaan tilattiin vuonna 1919 Alfred Kordelinin rintakuva nuorelta, vasta 25-vuotiaalta kuvanveistäjältä Wäinö Aaltoselta (1894–1966). Vuonna 1967 avattu WAM on perustettu Wäinö Aaltosen nimikkomuseoksi.
Yli 40 000 vierailua
Kultarannan puutarha on suosittu kesäinen vierailukohde. Puutarha avasi kesäkuussa 2025 mittavan perusparannuksen ja kahden remonttivuoden jälkeen jälleen ovensa yleisölle. Puutarhassa vierailikin kuluneella kesäkaudella 42 000 kävijää.
Opastettujen puutarhakierrosten lisäksi kesän aikana järjestettiin myös erityisiä taidekierroksia, joita on tarjolla yleisölle myös tulevina kesinä. Kultarannan puutarhaan voi tutustua myös omatoimisesti kesäaikaan perjantaisin klo 18–20.
Kultaranta on toiminut tasavallan presidentin kesäasuntona vuodesta 1923 lähtien. Liikemies, maatalousneuvos Alfred Kordelin (1868–1917) rakennutti Kultarannan kesänviettopaikakseen vuosina 1913–1916. Kordelinin ajatuksena oli avata puisto ajan mittaan yleisölle ja järjestää puistossa muun muassa erilaisia taidetapahtumia. Vuosittainen veistosnäyttely kunnioittaa täten Kordelinin alkuperäistä ajatusta ja unelmaa.
Erik Båsk
toimitusjohtaja
Alfred Kordelinin säätiö
p. 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi
Satu Pajarre
Taidemuseon johtaja
WAM Turun kaupungin taidemuseo
p. 050 408 9659
satu.pajarre@turku.fi
Alfred Kordelinin säätiö edistää sivistyksen läpimurtoja. Säätiö tukee suomalaista tiedettä, taidetta ja kansanvalistusta vuosittain yli kuudella miljoonalla eurolla. Liikemies, maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin testamentin pohjalta vuonna 1918 perustettu säätiö on yksi Suomen vanhimmista apurahasäätiöistä.
WAM Turun kaupungin taidemuseo on nykytaiteen museo Aurajoen rannalla. Peruskorjattu ja laajennettu museo avautuu yleisölle lokakuussa 2026. Uudessa WAMissa esitellään nykytaiteen näyttelyitä sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Museo hallinnoi ja ylläpitää Turun kaupungin taidekokoelmaa, johon kuuluu noin 11 000 teosta. Lisäksi WAM toimii Varsinais-Suomen alueellisena taidemuseona ja edistää roolissaan kuvataidetoimintaa alueella.
