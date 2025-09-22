Varsinais-Suomen hyvinvointialue, VarhaVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Mediatiedote ja -kutsu: Salon sairaalan päivystyksen aukioloaika muuttuu

23.9.2025 15:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Ympärivuorokautinen päivystys päättyy Salon sairaalassa syyskuun lopussa. Päivystys on 1.10. lähtien avoinna kello 8–22 joka päivä. Muutos toteutetaan suunnitellusti ja potilasturvallisuus varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Salon sairaalan päivystyksen aukioloaika muuttuu 1.10.2025 alkaen uuden terveydenhuoltolain voimaantulon myötä. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta (julkaistu 31.12.2024) vaikuttaa keskeisesti siihen, että väestölle avoimen ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystystä ei voida jatkaa Salon sairaalassa 30.9.2025 jälkeen.

Uusi päivystyksen aukioloaika on joka päivä kello 8–22. Kaikki päivystykseen kello 22 mennessä saapuvat potilaat hoidetaan kuten ennenkin.

Mikäli hoito on päivystyksen sulkeutuessa kesken, potilas siirretään hoitavan lääkärin harkinnan mukaan joko Salon sairaalan vuodeosastolle tai Turun yhteispäivystykseen.

– Tyks Salon sairaalan päivystys pidetään täysipainoisesti auki, mutta lokakuun alusta alkaen aukioloaika muuttuu. Päivystykseen illalla mahdollisesti jäävät, sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan lähtökohtaisesti Salossa. Jos potilas tarvitsee yöllä päivystyksellisiä tutkimuksia, hänet siirretään Turkuun, täsmentää Tyks Medisiinisen, yleislääketieteen ja päivystyksen tulosryhmäjohtaja Sari Koistinen.

Salon sairaalassa jatkuu ympärivuorokautinen lääkäripäivystys osastoilla hoidossa olevien potilaiden hoidon turvaamiseksi.

Ensihoitoa ja päivystyksellistä hoitoa saa jatkossakin

Salon ensihoito (ambulanssit) toimii normaalisti 24/7. Kello 22–08 välisenä aikana sairaalahoitoa vaativat ensihoidon potilaat kuljetetaan Tyks Akuutin Turun yhteispäivystykseen (Savitehtaankatu 1, Turku).

Näin toimit äkillisessä sairastumisessa:

  • Soita aina ennen lähtöäsi päivystysapunumeroon 116 117 tai arvioi tilannettasi Omaolon avulla. Molemmat palvelut ovat avoinna ympäri vuorokauden.
  • Henkeä uhkaavissa tai muissa hätätilanteissa soita aina hätänumeroon 112.

Mediatilaisuus 30.9. uudistuksen seuraavista vaiheista

Median edustajat ovat tervetulleita kuulemaan uusimmat tiedot Salon sairaalaan liittyvien hankkeiden etenemisestä ja niiden vaikutuksesta sairaalan toimintaan. Mediatilaisuus pidetään Salon sairaalan auditoriossa N1.41 tiistaina 30.9. kello 15.30–16.00.

Löydät helpoimmin perille, kun tulet Salon päivystyksen ovesta (kirkon puolelta) ja siirryt hissillä 2. kerrokseen. Kävele yhdyskäytävää pitkin aulaan, jossa on opastus auditorioon.

Tilaisuudessa puhuvat Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä, Tyks Medisiinisen, yleislääketieteen ja päivystyksen tulosryhmän johtaja Sari Koistinen sekä Tyks Akuutin vs. palvelualuejohtaja Juha Peltonen.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestasi sähköpostiosoitteeseen viestinta@varha.fi perjantaihin 26.9. mennessä. Voit myös lähettää edellä mainittuun osoitteeseen kysymyksiä, joihin toivot, että tilaisuudessa vastataan.

