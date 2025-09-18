Icon 5 -risteilyalustilaus vahvistaa meriteollisuuden näkymiä – Finnveran Juuso Heinilä: ”Meillä on elementit rakentaa myös rahoitus kestävästi”
Uutinen Icon 5 -risteilyaluksen tilauksesta ja optiot seuraavista aluksista vahvistavat laivanrakennusteollisuuden positiivisia näkymiä Suomessa ja tuovat toimialalle toivottua jatkuvuutta. Royal Caribbean Group ja Meyer Turku julkistivat tulevia aluksia koskevan aiesopimuksen, joka yltää pitkälle 2030-luvulle. Kokonaisuuteen liittyvät rahoitusratkaisut neuvotellaan erikseen. Finnveran tavoitteena on taloudellisesti kestävä ratkaisu, jossa kokonaisriski on hallittu, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.
Risteilyalustilauksissa vientitakuulaitoksen rooli ostajan luoton takaajana on tyypillisesti keskeinen, sillä laina-ajat ovat pitkiä ja alustilausten arvo on miljardiluokkaa. Risteilyalus- ja telakkatoimialan osuus oli kesäkuun 2025 lopussa noin puolet Finnveran 25,1 miljardin euron kokonaisvastuukannasta.
– Finnvera on tehnyt rahoituksen osalta pitkään työtä sen eteen, että aluksia voitaisiin Suomessa rakentaa taloudellisesti kestävästi. Meillä on nyt elementit rakentaa rahoitus tasapainoisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa ja pitää kokonaisriski hallinnassa. Rahoituksemme on vastikkeellista, ja asiakas maksaa siitä takuumaksun. Toimintamme on oltava pitkällä aikavälillä itsekannattavaa. Lisäksi jälleenvakuutamme suurimpia vastuitamme, myös varustamosektorilla. Nyt julkaistu aiesopimus vahvistaa meriteollisuuden näkymiä merkittävästi. Tällä on suuri merkitys myös Turun telakan laajalle alihankintaverkostolle Suomessa. Suorat ja välilliset vaikutukset alueen ja koko maan elinkeinoelämään ovat kiistattomat, Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä sanoo.
Meriklusterilla Meyer Turun telakan vaikutus heijastuu laajasti alihankintaverkostoon ja nostaa verkoston yritysten jalostusarvoa ja työllisyyttä. Tämä käy ilmi telakan hankinnoista alkuvuonna tehdystä selvityksestä. Telakka työllistää suoraan ja epäsuorasti 13 000 henkilöä, ja liikevaihto ja toimiala huomioiden Turun telakan kokonaisvaikutus kansantalouden tuotokseen oli 3,6 miljardia euroa ja bruttokansantuotteeseen 740 miljoonaa euroa vuonna 2024.
– Suomessa valmistetaan maailman suurimpia ja edistyneimpiä risteilyaluksia, ja on erittäin tärkeää, että huippuosaaminen jatkuu ja kehittyy edelleen meillä. Turussa ja alihankintaverkostossa on tehty erinomaista työtä ja alusten arvo niiden ostajalle on korkea, Heinilä sanoo.
Alus- ja telakkasektorin strateginen merkitys on kasvussa
Alus- ja telakkasektorin strateginen merkitys on kasvussa maailmantalouden liikkeiden, geopoliittisten muutosten ja huoltovarmuustekijöiden myötä, ja suomalainen alus- ja jäänmurtajaosaaminen on jälleen huomion keskiössä.
– Alus- ja telakkatoimialan näkymät ovat kohentuneet merkittävästi. Kysyntää kasvattavat globaalisti risteilyvarustamoiden liiketoiminnan vahva kehitys, puolustussektorin investoinnit sekä viranomaisveneiden kysyntä. Loistoristeilijöissä kotimainen arvolisä on huomattavan suuri, Heinilä sanoo.
Lisätiedot:
Juuso Heinilä, toimitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuso Heinilä, toimitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576
Tarja Svartström, viestintäjohtaja, Finnvera, puh. 040 826 2006
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
