Uutuuskirja "Hiiri ja vadelma" innostaa lapsia lukemaan MI-NÄ LU-EN -sarjassa

Hiiri ja vadelma on MI-NÄ LU-EN -kirjasarjan neljäs osa. Tässä kirjassa pohditaan hiiren tunteita ja lähdetään kauppaan. Kukat tarvitsevat vettä, mutta kastelukannu on kadonnut! Mikä avuksi? Tarinat ovat lyhyitä ja kirja on tavutettu SUUR-AAK-KO-SIN.

MI-NÄ LU-EN -kirjasarja on tarkoitettu aivan lukutaidon alkumetreille. Se on kahden opettajan luoma pedagoginen kokonaisuus, joka tukee lukemaan oppimista ja herättää lukuintoa! Sarjaan kuuluu kuusi kirjaa, joista jokainen sisältää kolme erityyppistä tarinaa. Hauskat kuvat tukevat lukemista ja leppäkerttu varmistaa, että lapsi on ymmärtänyt lukemansa. Lapsi kokee onnistumisen iloa luettuaan kokonaisen kirjan!

MI-NÄ LU-EN -kirjasarjan aiemmat osat: Hiiri & hilla, Hiiri & mustikka ja Hiiri & puolukka ovat saaneet suuren suosion! Lisäksi sarjaan kuuluu Hiiri ja metsän aarre-satukirja, jota luetaan lapsen kanssa vuorotellen. O-SAAT-KO JO VÄ-HÄN? SE RIIT-TÄÄ!

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo

anita@basambooks.fi