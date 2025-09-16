Uutuuskirja "Hiiri ja vadelma" innostaa lapsia lukemaan MI-NÄ LU-EN -sarjassa
Kirjasarjan uusin osa "Hiiri ja vadelma" tarjoaa oppimisen riemua MI-NÄ LU-EN -sarjan neljäntenä osana. Sarja tarjoaa pedagogisesti suunniteltuja tarinoita, jotka innostavat lapsia lukemaan. Erityisesti tavutetut tekstit suurilla kirjaimilla ja hauskat kuvat tukevat lapsen lukutaitoa.
Hiiri ja vadelma on MI-NÄ LU-EN -kirjasarjan neljäs osa. Tässä kirjassa pohditaan hiiren tunteita ja lähdetään kauppaan. Kukat tarvitsevat vettä, mutta kastelukannu on kadonnut! Mikä avuksi? Tarinat ovat lyhyitä ja kirja on tavutettu SUUR-AAK-KO-SIN.
MI-NÄ LU-EN -kirjasarja on tarkoitettu aivan lukutaidon alkumetreille. Se on kahden opettajan luoma pedagoginen kokonaisuus, joka tukee lukemaan oppimista ja herättää lukuintoa! Sarjaan kuuluu kuusi kirjaa, joista jokainen sisältää kolme erityyppistä tarinaa. Hauskat kuvat tukevat lukemista ja leppäkerttu varmistaa, että lapsi on ymmärtänyt lukemansa. Lapsi kokee onnistumisen iloa luettuaan kokonaisen kirjan!
MI-NÄ LU-EN -kirjasarjan aiemmat osat: Hiiri & hilla, Hiiri & mustikka ja Hiiri & puolukka ovat saaneet suuren suosion! Lisäksi sarjaan kuuluu Hiiri ja metsän aarre-satukirja, jota luetaan lapsen kanssa vuorotellen. O-SAAT-KO JO VÄ-HÄN? SE RIIT-TÄÄ!
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo
anita@basambooks.fi
Tietoa julkaisijasta
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
