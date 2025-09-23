Keski-Suomen hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle Saarijärvellä – muuttopäivänä 25.9. sosiaalihuollon palvelut hoitavat vain kiireelliset asiat

23.9.2025 16:02:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Saarijärvellä Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät saman katon alle 25.9.2025. Muuttopäivänä aikuissosiaalityön palveluissa, ikääntyneiden asiakasohjauksessa, omaishoidon palveluissa ja vammaissosiaalityön palveluissa hoidetaan ainoastaan kiireelliset asiat. Normaali toiminta jatkuu 26.9.

Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman pääsisäänkäynti
Saarijärven sosiaali- ja terveysasema

Saarijärvellä Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuissosiaalityön palvelut, ikääntyneiden asiakasohjaus, omaishoidon palvelut ja vammaissosiaalityön palvelut muuttavat torstaina 25.9.2025 Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman tiloihin osoitteeseen Sairaalatie 2. Aikaisemmin palvelut ovat sijainneet kaupungintalolla. Jatkossa siis asiakkaat saavat sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelut saman katon alta.

– Sosiaali- ja terveysasemalla olemme lähempänä muita sote-ammattilaisia, mikä hyödyttää meitä kaikkia. Tilojen käyttöä on tarkasteltu hyvinvointialueella toimipisteittäin ja etsitty toimivia ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle ja tukevat sote-integraatiota, kertoo vammaissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Anna-Maija Karstu Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Muuttopäivänä kyseiset palvelut hoitavat vain kiireelliset asiat. Aikuissosiaalityössä, ikääntyvien palveluiden asiakasohjaajauksessa ja vammaissosiaalityössä hoidetaan kiireelliset asiat ja ennalta sovitut asiakaskäynnit. Kaikki palvelut toimivat normaalisti seuraavana päivänä perjantaina 26.9.

Muuttavien palveluiden uusi sisäänkäynti Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla sijaitsee ensiapua vastapäätä. Esteettömiin tiloihin kulku tapahtuu sosiaali- ja terveysaseman pääoven kautta. Asiakaspysäköinti tapahtuu terveysaseman edessä ja tien toisella puolella olevalla parkkialueella.

Palveluiden ja ammattilaisten puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Avainsanat

saarijärvimuuttososiaalipalvelutterveyspalvelutintegraatiokeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Anna-Maija Karstu, johtava sosiaalityöntekijä, vammaissosiaalityö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 482 9674, anna-maija.karstu@hyvaks.fi

Kirsi Alonen, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö ja työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 044 459 6850, kirsi.alonen@hyvaks.fi

