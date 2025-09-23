Andersson eduskunnan talousarviokeskustelussa: Suomalaiset ansaitsevat enemmän yhteistyötä, vähemmän keskinäistä kinastelua ja öyhöttämistä

Andersson korostaa, että Suomen on saatava talouskasvu käyntiin. Tarvitsemme lisää työpaikkoja, menestyvämpiä yrityksiä ja uusia investointeja. Vain siten voimme turvata hyvinvoinnin ja tulevaisuuden palvelut. RKP pitää hallituksen panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja kilpailukykyyn tervetulleina.

— Siksi on välttämätöntä, että hallitus pitää kiinni kevään puoliväliriihen voimakkaista kasvutoimenpiteistä. Työn ja yrittämisen verotusta kevennetään. Parannamme työnteon kannattavuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä. Samalla hallitus nostaa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen historialliselle tasolle. TKI-panostukset yhdessä paikallisen sopimisen edellytysten parantamisen kanssa ovat tehokkaimmat keinot tuottavuuden nostamiseksi Suomessa, Andersson sanoo.

Andersson tuo esiin teollisuuden vihreän siirtymän kasvun avaintekijänä. Suuria hankkeita on vireillä pitkin Suomen rannikkoa, jotka on nyt saatava maaliin.

—Teollisuuden vihreä siirtymä on talouskasvun suurin potentiaali ja siksi vihreän siirtymän investointien verokannustinta jatketaan. Panostukset vihreään siirtymään ovat myös tehokkaimpia keinoja päästöjen vähentämiseksi, Andersson sanoo.

Andersson huomauttaa, että työllisyystilanne on vakava ja siksi on tärkeää panostaa nyt nuorten työllistymiseen.

— Sen takia hallitus panostaa nyt erityisesti nuoriin esittämällä 30 miljoonaa euroa nuorten työllistämisseteliin, jolla kannustetaan yrityksiä palkkaamaan puoleksi vuodeksi erityisesti niitä nuoria, joilla ei ole juurikaan työkokemusta, Andersson sanoo.

Puheessaan Andersson toteaa, että talouden sopeuttaminen ei ole koskaan helppoa, varsinkaan kun talous on jo sopeutettu paljon. Suomen talous ei kuitenkaan ole kasvanut 18 vuoteen, ja siksi hallituksen oli budjettiriihessä tehtävä uusia sopeutustoimia.

— RKP:ssä olemme tyytyväisiä siihen, että budjettiriihen yhteydessä ei sovittu uusista leikkauksista koulutukseen, kuntien valtionosuuksiin, sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen, että pakolaiskiintiö pysyy nykyisellä tasollaan eikä merenkulun tuesta leikata. Täysin keskeistä on myös, että uusi sopeutus ei sisällä leikkauksia hyvinvointialueiden rahoitukseen, Andersson sanoo.

Puheessaan Andersson tuo esiin budjettiesityksen myönteiset panostukset.

— Äitiyspakkauksen arvo nousee vihdoin monen vuoden jälkeen. Opiskelijoiden ateriatukea vahvistetaan. Naisiin kohdistuva väkivalta on suuri yhteiskunnallinen ongelma, joten lisäämme turvakotipaikkojen määrää. Pienituloiset ja keskituloiset saavat verohuojennuksia. Korkein marginaalivero laskee, samoin kuin yhteisöverokin. Nykyisessä turvallisuustilanteessa on tärkeää, että panostamme myös puolustukseen, Andersson sanoo.

Lopuksi Andersson korostaa, kuinka tärkeää on tunnistaa, että taloudessa on myös kyse psykologiasta. On ratkaisevan tärkeää, miten hallitus ja kansanedustajat eduskunnassa puhuvat tulevaisuudesta, kasvusta ja Suomesta sijoituskohteena.

— Elinkeinoelämältä ja yrittäjäkentältä tulee nyt vahva viesti siitä, että hyvin polarisoituneen poliittisen keskustelun sijaan ja uhkakuvilla maalailun sijaan meidän tulisi jatkossa yhdessä jatkaa vahvaa kasvupolitiikka ja ratkoa työllisyyden ongelmia. Suomalaiset ansaitsevat enemmän yhteistyötä, vähemmän keskinäistä kinastelua ja öyhöttämistä.

— On tärkeää, että tulevaisuudessa näkyisi muutakin kuin pelkkiä uusia kustannuksia ja sopeutuksia. Meidän tulee jatkaa entistä vahvemman, turvallisemman ja kilpailukykyisemmän Suomen rakentamista yhdessä, Andersson päättää.