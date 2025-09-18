HSL-kortit vaiheittain käyttöön lukijalaitteilla tiistai-illasta 23.9. alkaen

Lipunmyynnin palveluiden siirto uuteen taustajärjestelmään on edennyt suunnitellusti, ja keskiviikkona 24.9. palveluiden on tarkoitus olla käytössä normaalisti ja myös uusi Lippukauppa avautuu. HSL-sovellus, lähimaksu ja pienet kertalippuautomaatit ovat olleet käytössä koko ajan.

HSL-kortille voi ladata kausilippuja ja arvoa jälleen keskiviikkona 24.9.

Uusi HSL-lippukauppa aukeaa netissä 24.9. aamupäivän aikana. Netissä on helppo ladata HSL-kortille kausilippuja ja arvoa eli rahaa missä ja milloin vain puhelimen, tabletin tai tietokoneen selaimella.

Myyntipisteet (R-kioskit, S-marketit, Alepat ja Prismat) sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteet myyvät HSL:n lippuja jälleen keskiviikkoaamusta 24.9. alkaen. Lipunmyynti käynnistyy aamupäivän aikana, ei siis välttämättä heti, kun myyntipiste aukeaa.

Lähimaksulla voi ostaa kertalippuja alennettuun hintaan vielä keskiviikkoon 24.9. klo 10 saakka.

AB, BC, CD, D 1,60 € (norm. 3,40 €)

ABC, BCD 2,20 € (norm. 4,70 €)

ABCD 2,40 € (norm. 5,10 €)

Isot lippuautomaatit sekä haltijakohtaiset ja vuoden 2023 alusta käyttämättä olleet henkilökohtaiset HSL-kortit ovat poistuneet käytöstä.