HSL-kortit vaiheittain käyttöön lukijalaitteilla tiistai-illasta 23.9. alkaen
Asemien ja liikennevälineiden lukijalaitteet alkavat vaiheittain lukea HSL-kortteja tiistai-illasta 23.9. alkaen. Sen jälkeen voi jälleen ostaa kertalippuja HSL-kortille ladatulla arvolla ja näyttää kortilla olevan kausilipun lukijalle. Myös ennakkoon kertakortille ostetut kerta- ja vuorokausiliput toimivat lukijalaitteilla tiistai-illasta alkaen sitä mukaan, kun lukijalaite on siirretty uuteen taustajärjestelmään.
Lipunmyynnin palveluiden siirto uuteen taustajärjestelmään on edennyt suunnitellusti, ja keskiviikkona 24.9. palveluiden on tarkoitus olla käytössä normaalisti ja myös uusi Lippukauppa avautuu. HSL-sovellus, lähimaksu ja pienet kertalippuautomaatit ovat olleet käytössä koko ajan.
HSL-kortille voi ladata kausilippuja ja arvoa jälleen keskiviikkona 24.9.
- Uusi HSL-lippukauppa aukeaa netissä 24.9. aamupäivän aikana. Netissä on helppo ladata HSL-kortille kausilippuja ja arvoa eli rahaa missä ja milloin vain puhelimen, tabletin tai tietokoneen selaimella.
- HSL-korttia voi ladata myös myyntipisteissä ja HSL:n ja kuntien palvelupisteissä
Myyntipisteet (R-kioskit, S-marketit, Alepat ja Prismat) sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteet myyvät HSL:n lippuja jälleen keskiviikkoaamusta 24.9. alkaen. Lipunmyynti käynnistyy aamupäivän aikana, ei siis välttämättä heti, kun myyntipiste aukeaa.
Lähimaksulla voi ostaa kertalippuja alennettuun hintaan vielä keskiviikkoon 24.9. klo 10 saakka.
- AB, BC, CD, D 1,60 € (norm. 3,40 €)
- ABC, BCD 2,20 € (norm. 4,70 €)
- ABCD 2,40 € (norm. 5,10 €)
Isot lippuautomaatit sekä haltijakohtaiset ja vuoden 2023 alusta käyttämättä olleet henkilökohtaiset HSL-kortit ovat poistuneet käytöstä.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa taustajärjestelmän uudistuksesta: hankejohtaja Vesa Suomalainen, puh. 050 553 3790
Lisätietoja lipuista ja hinnoista: yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho, puh. 040 671 9998
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
HSL-kortin käyttämisessä ja lippujen ostamisessa poikkeuksia 22.–23.9. – lähimaksulla ostetusta lipusta reilu alennus18.9.2025 10:05:00 EEST | Tiedote
HSL ottaa käyttöön uuden lipunmyynnin taustajärjestelmän 22.–23.9. Tuona aikana HSL-kortin käyttämisessä on poikkeuksia eivätkä myynti- ja palvelupisteet myy HSL:n lippuja. HSL-sovellus, lähimaksu ja pienet kertalippuautomaatit toimivat normaalisti. Lähimaksulla kertalipun saa reilusti alennettuun hintaan.
Lähibussit palaavat Itä-Helsinkiin syksyn aikana16.9.2025 15:06:45 EEST | Tiedote
Itä-Helsingin lähibussiliikenne käynnistyy osalla linoista uudelleen syksyn aikana kahdessa vaiheessa. Pienillä linja-autoilla ajettava lähibussiliikenne keskeytyi elokuussa 2025 Taksikuljetus Oy:n konkurssin takia. Lisäksi HSL:n hallitus päätti lakkauttaa lähibussilinjat 603, 704 ja 802 vähäisten matkustajamäärien takia. Itä- ja Koillis-Helsingin lähibussiliikenteen kilpailutus käynnistettiin nopeutetulla aikataululla.
HSL:n hallituksen päätöksiä 16.9.202516.9.2025 13:22:26 EEST | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 16. syyskuuta 2025 ja päätti seuraavista asioista.
Ratikkaliikenne Hakaniemeen katkeaa 6.10. neljäksi viikoksi – marraskuussa liikenne kulkee taas Pitkänsillan yli15.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Ratikoiden 7B ja 9B reitit muuttuvat ja ratikan 6B liikennöinti loppuu maanantaina 6.10. Ratikat 7B ja 9B eivät kulje Hakaniemeen 6.10.–2.11. Poikkeukset johtuvat kiskotöistä, joissa vanha kiskoyhteys Hämeentieltä ja Siltasaarenkadulta Hakaniemen pysäkkialueelle palautetaan. Töiden jälkeen raitiovaunut pääsevät taas kulkemaan Pitkänsillan yli marraskuussa.
Yli miljoona lauttamatkaa HSL-liikenteessä kesän aikana15.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Lautoilla kuljettiin kesä-elokuussa 2025 yhteensä 1 104 705 matkaa merimaisemien läpi Suomenlinnaan ja Kruunuvuorenrantaan. Suomenlinnan lautalla toteutetussa HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa lähes yhdeksän kymmenestä matkustajasta oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen. Suomenlinnan lautta siirtyy syysliikenteen aikatauluihin 15.9. Kruunuvuorenrannan lautta jatkaa samoilla aikatauluilla talveen asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme