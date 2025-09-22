Uusi lastensuojeluyksikkö Hyvinkäälle – Kotirinteen toimijaksi valittiin Hoivarakentajat Oy / Suomen Hoiva ja Asunto Oy -ryhmittymä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on tehnyt päätöksen uuden lastensuojeluyksikön vuokratilan toteuttajasta ja vuokranantajasta. Konsernijaosto valitsi toimijaksi Hoivarakentajat Oy / Suomen Hoiva ja Asunto Oy -ryhmittymän, joka vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja vuokraamisesta Keusoten käyttöön.
Uusi rakennus Nukarinkadulle
Uusi lastensuojeluyksikkö rakennetaan osoitteeseen Nukarinkatu 8A, Hyvinkää. Tiloihin siirtyvät nykyiset yksiköt Puistola ja Kuusela, ja lisäksi rakennukseen perustetaan uusi seitsemänpaikkainen yksikkö. Tilojen suunnittelussa painotetaan toimivuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta ja saavutettavuutta – sekä lasten että henkilöstön tarpeet huomioiden.
Vuokrasopimus solmitaan määräajaksi 25 vuodeksi. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, mikä turvaa toiminnan jatkuvuuden myös pitkällä aikavälillä. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 5,4 miljoonaa euroa (alv 0 %) pääomavuokran osalta 25 vuoden ajalle. Investointi on merkittävä panostus lastensuojelun turvallisiin ja toimiviin tiloihin.
- Tavoitteena on vuokrata lastensuojelun käyttöön tulevaisuuden tarpeita vastaavat toimivat, turvalliset, tehokkaat, taloudelliset sekä sijainniltaan saavutettavat tilat lapsille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille, toteaa Keusoten tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski.
Taustaa
Uudisrakennus on osa Keusoten palveluverkon kehittämistä, jolla vahvistetaan omaa palvelutuotantoa lastensuojelun sijaishuollossa. Hanke on linjassa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kanssa ja tukee lasten turvallista ja laadukasta sijaishuoltoa pitkälle tulevaisuuteen.
Taneli KalliokoskiTila- ja tukipalvelujohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 807 4866taneli.kalliokoski@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
