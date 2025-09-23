Minja Koskela: Hyvinvointivaltiota ei pelasteta leikkaamalla

– Hyvinvointivaltioprojektia ei enää kannateta kuten ennen, vaikka sitä ei avoimesti myönnetäkään. Sen lupaukset, kuten laadukas koulutus, riittävä toimeentulo ja vanhuuden hoiva kaikille edellyttäisi valtion tulopuolesta huolehtimista, mutta sen sijaan hallitus jakaa veroaleja rikkaille, sanoo Koskela.

Koskelan mukaan hyvinvointivaltiossa pienemmät tulo- ja varallisuuserot vähentävät vastakkainasettelua ja köyhyyttä, jolloin yhteiskunta on turvallisempi kaikille. Tätä luulisi monen kannattavan, mutta Koskelan mukaan siltä ei enää vaikuta.

– Kokoomuksen sanoissa hallituksen politiikassa kyse on “hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta”, mutta kokoomuksen teoissa kyse on köyhiltä ottamisesta ja rikkaille antamisesta. Siis täysin päinvastaisesta, mitä hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan, sanoo Koskela.

Perussuomalaiset ovat Koskelan mukaan yhtälailla mukana leikkaamassa sosiaaliturvaa köyhiltä suomalaisilta, heikentämässä suomalaisten työntekijöiden oikeuksia ja polkemassa suomalaisten duunareiden palkkoja, vaikka yrittävätkin tarjota maahanmuuttoa harhautukseksi.

– Perussuomalaiset puhuvat maahanmuutosta, koska he haluavat siirtää huomion pois tavallisiin suomalaisiin kohdistuvista leikkauksista. Heidän sanoissaan kyse on suomalaisten puolustamisesta, mutta teoissaan kyse on hyvinvointivaltion murentamisesta kaikilta, sanoo Koskela.