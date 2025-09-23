Minja Koskela: Hyvinvointivaltiota ei pelasteta leikkaamalla
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan hyvinvointivaltiota ei pelasteta hallituksen reseptillä eli sosiaaliturvasta leikkaamalla, työntekijöiden oikeuksia polkemalla ja väestöryhmiä vastakkain asettamalla. Koskela puhui tänään talousarvioesityksen lähetekeskustelussa.
– Hyvinvointivaltioprojektia ei enää kannateta kuten ennen, vaikka sitä ei avoimesti myönnetäkään. Sen lupaukset, kuten laadukas koulutus, riittävä toimeentulo ja vanhuuden hoiva kaikille edellyttäisi valtion tulopuolesta huolehtimista, mutta sen sijaan hallitus jakaa veroaleja rikkaille, sanoo Koskela.
Koskelan mukaan hyvinvointivaltiossa pienemmät tulo- ja varallisuuserot vähentävät vastakkainasettelua ja köyhyyttä, jolloin yhteiskunta on turvallisempi kaikille. Tätä luulisi monen kannattavan, mutta Koskelan mukaan siltä ei enää vaikuta.
– Kokoomuksen sanoissa hallituksen politiikassa kyse on “hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta”, mutta kokoomuksen teoissa kyse on köyhiltä ottamisesta ja rikkaille antamisesta. Siis täysin päinvastaisesta, mitä hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan, sanoo Koskela.
Perussuomalaiset ovat Koskelan mukaan yhtälailla mukana leikkaamassa sosiaaliturvaa köyhiltä suomalaisilta, heikentämässä suomalaisten työntekijöiden oikeuksia ja polkemassa suomalaisten duunareiden palkkoja, vaikka yrittävätkin tarjota maahanmuuttoa harhautukseksi.
– Perussuomalaiset puhuvat maahanmuutosta, koska he haluavat siirtää huomion pois tavallisiin suomalaisiin kohdistuvista leikkauksista. Heidän sanoissaan kyse on suomalaisten puolustamisesta, mutta teoissaan kyse on hyvinvointivaltion murentamisesta kaikilta, sanoo Koskela.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Hanna Sarkkinen: Ennätystyöttömyys kertoo hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan mahalaskusta23.9.2025 12:45:00 EEST | Tiedote
Oikeistohallitus on omilla toimillaan lietsonut ja syventänyt työttömyyskriisiä, vasemmistoliiton kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen sanoi tänään eduskunnassa. Sarkkinen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa ensi vuoden talousarviosta.
Minja Koskela: Orpon hallitus teki työttömyysennätyksen – pääministerin on aika herätä todellisuuteen23.9.2025 10:27:09 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää tänään julkaistuja työttömyyslukuja katastrofaalisina ja vaatii hallitusta toimimaan tilanteen korjaamiseksi. Työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa jo kymmeneen prosenttiin, mikä on Tilastokeskuksen mukaan mittaushistorian korkein.
Minja Koskela: Oikeistohallituksen uudet lakiesitykset keskittyvät köyhyyden lisäämiseen ja työttömien kurittamiseen22.9.2025 14:27:23 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi Orpon hallituksen tänään eduskunnalle antamia niin sanottuja budjettilakeja. Hallitus esittää mm. 74 miljoonan euron leikkausta toimeentulotukeen eli viimesijaiseen sosiaaliturvaan sekä työttömyysturvaan liittyvien sanktioiden ja velvotteiden kiristämistä.
Minja Koskela: Näin vasemmistoliitto takaisi kaikille oikeuden omaan kotiin20.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliitto julkaisi perjantaina viisikohtaisen Oikeus omaan kotiin -ratkaisupaketin, joka ohjaa asuntopolitiikkaa kestävämpään suuntaan. Puolueen puheenjohtaja Minja Koskela kertoo, että vasemmiston tavoitteena on asuntomarkkinoiden vakauttaminen, ihmisten pärjäämisen tukeminen ja kuntien eriytymiskehityksen torjuminen.
Minja Koskela: Hallitus on toimintakyvytön kansanmurhan edessä19.9.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliitto jätti yhdessä sosialidemokraattien ja vihreiden kanssa hallitukselle välikysymyksen sen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan hallitus on toimintakyvytön kansanmurhan edessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme