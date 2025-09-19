Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 24.9.2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Lautakunta hyväksyi muun muassa lausunnon Hermanninrannan ja Kalasataman nuorisotilan hankesuunnitelmasta.

Hermanninrannan ja Kalasataman alueelle on toivottu pitkään nuorisotilaa. Tilojen rakentamisella voidaan varmistaa kasvavan alueen lapsille ja nuorille mielekkäät ja yhdenvertaiset vapaa-ajantoiminnan mahdollisuudet. Tämä edesauttaa alueella asuvien lasten ja nuorten kiinnittymistä vertaisryhmiin ja osallisuutta. Nuorisotila mahdollistaa myös yhteyden nuorisotyötekijöihin ja muihin ammattilaisiin.

Nuorisotila suunnitellaan avoimeen ja ryhmätoimintaan sopivaksi, jolloin se palvelee myös muita toimijoita nuorisotyön omien toiminta-aikojen ulkopuolella. Lisäksi nuorisopalvelut hyödyntävät koulun ja päiväkodin tiloja omassa toiminnassaan kouluaikojen ulkopuolella. Erilaiset tilat tarjoavat mahdollisuuksia sekä vetäytymiseen ja rauhoittumiseen että yhdessä tekemiseen ja harrastamiseen.

Hermanninrannan ja Kalasataman nuorisotila tulee palvelemaan Hermanninrannan ja Kalasataman lisäksi Hermanninmäkeä, Sompasaarta, Linjoja, Torkkelinmäkeä, Vilhovuorta ja Siltasaarta.

Uudisrakennus toteutetaan Hermanninrantaan, Vanhan Talvitien ja Tempokujan kulmaan. Nuorisotila tulee sijaitsemaan Vanhan Talvitien puolella ensimmäisessä kerroksessa. Nuorisotila tulee näkymään katukuvassa ja se on hyvin ja esteettömästi saavutettavissa.

Rakentaminen on arvioitu ajalle 10/2026–5/2029.