SDP:n Jani Kokko: Missä vastuullinen talouspolitiikka oikein piileksii?
Nyt käsittelyssä oleva talousarvio antaa karmean kuvan maamme talouden tilasta ja tulevaisuudesta. Tulojen ja menojen epäsuhta tulee edelleen näkymään massiivisena velkaantumisena, vaikka hallitus yrittääkin kirjanpidollisella kikkailulla eli Valtion asuntorahaston jäljellä olevan kassan tulouttamisella valtion budjettiin paikata asiaa. Tämä siis huolimatta hallituksen jo toteuttamista merkittävistä leikkauksista suomalaisen hyvinvointivaltion peruspalveluihin.
– Massiiviset leikkaukset yhdistettynä hyvätuloisia suosivaan veropolitiikkaan saa kysymään missä vastuullinen talouspolitiikka oikein piileksii? Ei ainakaan hallituksen riveissä. Myöskään näin vaalikauden puolivälin jälkeen velkaantumisen perustelluksi ei voi enää käyttää edellistä hallitusta, kansanedustaja Jani Kokko (sd.) linjaa.
Kokko muistuttaa myös siitä, että jokainen hallituksen päätös on aina valinta. Mikään mitä edellinen hallitus teki tai jätti tekemättä ei anna oikeutusta nykyhallituksen harjoittamalle talouspolitiikalle.
– Esimerkiksi hallituksen ei ole ollut pakko heikentää sosiaaliturvaa, työelämän pelisääntöjä ja toteuttaa hyvätuloisia suosivaa veropolitiikkaa. On valinta laskea ministereiden tuloluokan verotusta ja on valinta pudottaa lähes 30 000 uutta lasta köyhyyteen, Kokko painottaa.
Kansalaisten heikko luottamus tulevaisuutta kohtaan on merkittävin syy nykyiseen talouskehitykseen. Vaikka käytettävissä olevat tulot ovat nousseet inflaation hidastumisen, korkojen laskun ja palkkojen nousun myötä, niin silti kotitaloudet varautuvat pahempaan ja laittavat eurot mieluummin säästöön kuin kulutukseen.
Kulutuksen vahvistaminen edellyttää luottamuksen palauttamista, ei pelottelua ministeritasolta saakka. Nyt pitäisi vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että hyvinvointivaltio pitää kaikista huolen silloin, kun omat voimat eivät riitä.
– Budjettikeskustelussa valtiovarainministerin pelottelut sosialismilla olivat niin ummehtunut tuulahdus menneisyydestä, ettei vastaavaa ole kuultu eduskunnan istuntosalissa sitten Lapuan liikkeen aikojen. Tämän kaltaisellako puheella valtiovarainministeri Purra aikoo vahvistaa luottamusta tässä yhteiskunnassa? Kokko päättää.
Yhteyshenkilöt
Jani KokkoKansanedustajaPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
