Lotta Svärd -muistomerkki julkistetaan Tampereen Tuomiokirkonpuistossa 28.9.2025
Tampereelle on valmistumassa Lotta Svärd -muistomerkki kunnianosoituksena lottien työlle ja perinnölle. Kuvanveistäjä Anne Koskisen toteuttama teos Läpi harmaan kiven sijaitsee Tampereen Tuomiokirkonpuiston pohjoisosaan. Lotta Svärd -muistomerkki paljastetaan yleisölle julkistustilaisuudessa 28.9.2025. Teos liitetään Tampereen taidemuseon hallinnoimaan Tampereen kaupungin taidekokoelmaan.
Median edustajat ovat tervetulleita juhlajumalanpalvelukseen Tampereen Tuomiokirkkoon klo 10 ja noin klo 11.30 alkavaan julkistustilaisuuteen Tuomiokirkonpuistossa.
Lotta Svärd -muistomerkki koostuu kahdesta luonnonkivilohkareesta, joista suurempaa kuvittavat lotan ja pikkulotan puvut, Lotta Svärd-järjestön perustamista ja lakkauttamista merkitsevät vuosiluvut 1921–1944 sekä Suomen kansalliskukka kielo. Pienemmässä kivilohkareessa on kuvattu lapsihahmo, jonka käsissä on paikka kynttilälle.
”Muistomerkki osoittaa kunnioitusta lottien ja Suomen naisten tekemälle työlle sekä vaalii lottien tänäänkin hyvin ajankohtaista perintöä yli sukupolvien. Lottien panos on ollut mittaamattoman arvokas itsenäisen Suomen rakentamisessa ja puolustamisessa. Siinä työssä, jonka ansiosta saamme elää vapaassa ja monella mittarilla maailman parhaassa maassa. Lotat ansaitsevat suuren kiitoksen ja vahvan arvostuksen muiden sotiemme veteraanien joukossa”, sanoo Pirkanmaan Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.
Lottajärjestö oli maailmanlaajuisesti uraauurtava naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka toimi vuosina 1921–1944. Jäseniä oli enimmillään noin 240 000, joista 8–17-vuotiaita pikkulottia lähes 50 000. Koulutuksen avulla lottajärjestö onnistui luomaan organisaation, jolla oli toimintavalmiudet sota-ajan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lottien työ loi pohjaa menestyksekkäälle maanpuolustustoiminnalle.
Taiteilija Anne Koskinen kertoo teoksestaan: ”Lotta Svärd -muistomerkki on saanut nimekseen Läpi harmaan kiven. Sen kiveen käsin hakatut kuvat muistuttavat lottien periksiantamattomuudesta sodassa, unohtamatta ajatusta toivon kipinästä. Muistomerkin lapsiveistos kutsuu sytyttämään kynttilän toivon merkiksi ja Suomen naisten periksiantamattomuuden kunniaksi itsenäisen Suomen puolesta.”
Muistomerkin taustalla on Pirkanmaan Lottaperinne ry:n puheenjohtaja Sofia Vikmanin (kok.) valtuustoaloite. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2022 muistomerkin pystyttämisestä. Tampereen kaupungin julkisen taiteen ohjausryhmä vastuutti Tampereen taidemuseon muistomerkkihankkeen valmistelijaksi. Kolmelta suomalaistaiteilijalta pyydettiin ehdotukset muistomerkistä, jonka teeman tuli olla pikkulottien kultaisen säännön mukaisesti ”kunnioita mennyttä, usko tulevaisuuteen”. Ehdotuksista valittiin kuvanveistäjä Anne Koskisen teos työnimellä Läpi harmaan kiven. Muistomerkin paikaksi on sittemmin päätetty Tuomiokirkonpuiston pohjoisosa, jota ollaan nyt nimeämässä Lotta Svärd -puistoksi.
Hanketta ovat rahoittaneet Tampereen kaupunki 60 000 eurolla ja Pirkanmaan Lottaperinne ry 85 000 eurolla. Pirkanmaan Lottaperinne ry:n keräämässä rahoituksessa merkittävimpinä tukijoina ovat olleet Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Lotta Svärd Säätiö.
