Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 23.9.2025
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tiistaina 23. syyskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote löytyy toimialan verkkosivuilta samoin kuin esityslista.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
