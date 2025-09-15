Liikennekuolemien määrä ennallaan – jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat laskussa

Tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia oli tämän vuoden tammi–elokuussa hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Kuolleiden kokonaismäärä pysyi edellisvuosien lukemissa.



– Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä väheni viime vuoden 121:stä 114:ään, ja suunta on oikea. Menehtyneiden määrä on kuitenkin edellisvuosien tasolla. Loppuvuosi näyttää, millaiseksi liikenneturvallisuustilanne muodostuu, sanoo OTIn liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola.



Moottoriajoneuvo-onnettomuuksia tapahtui tammi–elokuussa 91 (2024: 94). Niissä menehtyi kaikkiaan 104 henkilöä (2024: 100). Yksittäisonnettomuuksissa kuolleiden määrä laski 50:een (2024: 58). Moottoriajoneuvojen välisissä yhteenajoissa kuoli yhteensä 54 ihmistä (2024: 42).

Iäkkäät korostuvat jalankulkija- ja pyöräilykuolemissa

Jalankulkija- ja pyöräilyonnettomuuksia oli ajanjaksolla kaikkiaan 21. Onnettomuuksissa kuoli yhdeksän jalankulkijaa ja 12 pyöräilijää, vähiten viiteen vuoteen (2024: 23).



Iäkkäät tienkäyttäjät muodostavat edelleen suuren osan jalankulkija- ja pyöräilyonnettomuuksissa menehtyneistä. Alkuvuonna kuusi yli 64-vuotiasta jalankulkijaa ja kuusi pyöräilijää menetti henkensä. Määrä lisääntyi neljällä edellisvuodesta.



– Iäkkäillä tienkäyttäjillä jo pienetkin onnettomuudet voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Väestön ikääntyessä korostuu entisestään esimerkiksi turvallisten ylityspaikkojen merkitys liikenneturvallisuuden kehittämisessä, Sihvola toteaa.



Yksikään lapsi tai nuori ei menehtynyt jalan tai pyörällä liikkuessaan. Kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneita menehtyi kaksi (2024: 5). Molemmat menehtyneet sähköpotkulautailijat olivat alle 25-vuotiaita.



Kuolemat lisääntyivät Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, vähenivät Keski-Suomessa

Liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä lisääntyi tammi-elokuussa eniten Kanta-Hämeessä (+8) ja Pohjois-Karjalassa (+7).



Keski-Suomessa kuolleiden määrä väheni selvästi (–8). Jokilaakson alueella ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Raportin lähteenä tutkijalautakuntien ennakkotiedot

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Raportti perustuu tutkijalautakuntien ennakkotietoihin ja kattaa moottoriajoneuvo-, jalankulkija- ja polkupyöräilyonnettomuudet sekä muiden kulkumuotojen, kuten kevyiden sähköajoneuvojen, onnettomuudet.



Tammi–elokuun 2025 ennakkoluvut ovat tilastollisesti pieniä, ja satunnaisvaihtelun vaikutus on suuri. Ennakkotiedot eivät sisällä yksityiskohtaista tietoa onnettomuuksien taustoista ja riskitekijöistä. Raportin on laatinut Onnettomuustietoinstituutti (OTI), joka koordinoi tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi niiden keräämää aineistoa.



Lisätietoa



Tammi-elokuun 2025 tieliikenneonnettomuudet:

OTI-ennakkoraportti 2/2025 (pdf) ja

Alueelliset luvut 2/2025 (pdf)



Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi